Pittsford Mendon High School recently released its honor roll for the first quarter of the 2018-19 academic year.

Seniors named to the honor roll: Lisa Abe, Daniela Aguilar, Eunate Alzaga, Lucas Anaya, Nora Anderson, Nidia Baby, Eli Barnes, Zachary Barnes, Ellen Battaglia, Madeline Bauso, Rebecca Beckman, Shannon Beel, Cydney Bell, Charles Bennett, Alexandrea Best, Livia Betti, Devan Blaakman, Jillian Bleier, Hudson Bockmier, Sarah Bodewes, Sheridan Booth, Chase Boss, Sydney Boss, Ashley Bowler, Kanan Brent, Abigail Buchbinder, Camille Caceci, Courtney Calamel, Allison Caruso, Margaret Casey, Cole Cassano, Connie Chen, Aadhiti Chendil, Julia Clark, Spencer Cloutier, Jacob Cole, Daniel Colton, Gabriella Commisso, Rachel Condon, Daniel Cook, Evan Cunningham, Damien D’Arcy, Amir Davis, Lara Degani, Caroline DeLaney, Shkenca Demiri, Sarah DeVito, Jack DiGiovanni, Timothy Dobretsov, Keira Driscoll, Emelia Duserick, Patrick Eckl, Ryan Elia, Chloe Engin, Jacob Fantuzzo, Yahya Farid, Dane Fredericksen, Alana Fursman, Perry Gangloff, Amanuel Ghebrihiwet, Ryan Glantz, James Gould, Abigail Graham-Luke, Marlena Grakowsky, Ilia Guillemin Laborne, Brendan Haims, Taylor Haines, Michael Harrington, Samara Henning, Hayleigh Holland, Kathryn Huntress, Riley Hutchison, Nicholas Inferrera, Nawal Ismail, Naiyah James, Calvin Johnson, Lucas Johnson, Brock Johnston, Hannah Kandall, Megan Kealy, Genevieve Kelly, Nicholas Kelly, Kevin Keneally, Christopher Knight, Connor Krapf, Abigail Krouth, Hannah Krouth, Katherine Krowl, Matthew LaRocca, Emily Lavoie, Valerie Lepore, Rachel LeSchander, Jacob Levy, Anya Lucey, Matthew Lucia, Kali MacLean, Reith Mantena, Alexander Marciniak, Ryan Marmat, Rohit Marwah, Bridgett McCann, Rachel McCarthy, Madeline McLaughlin, Payton Mead, Casey Memmott, Madeline Mike, Dominic Miller, Terryn Minotti, Ellie Mooney, Makenna Mooney, Alexander Morley, Samantha Morrell, Lane Moyer, Alyssa Nasca, Courtney Naugle, Katrina Nicholas, Mark Norten, Luke North, Abbey Olevnik, William Orzell, Ella Pieterse, Anna Pogharian, Daniel Porosoff, Claire Powell, Holly Pylko, Matthew Queiroz, Achutha Ramesh, Ryan Realbuto, Isabelle Reynolds, Simon Ribas, Rahul Ribeiro, Sky Rios Morita, Zachary Rose, Zachary Rosenfeld, Benjamin Rosero, Margaret Rudnick, Anna Schriefer, Maxwell Serling, Hannah Sertl, William Shea, Manvi Singh, Mira Sirianni, Bianka Smeulders, Aaron Smith, Kayla Stevens, Luke Strassner, Braydon Surra, Jonathan Surtel, Jeremy Tabechian, Samuel Testani, Leah Tolley, Julia Tomanovich, Alexander Trawick, Marie Trifiro, Bridget Twaits, Uno Valentine, Bridget VanBrocklin, Robert Varon, Daniel Waldman, Sara Walter, Aidan Walters, Lili Warren, James Webster, Zoey Weisman, Joshua Weiss, Sabrina Wesley, Elizabeth Whitbeck, Abby Wilkins, Alec Wolfe, Kylie Woodward, Victoria Wright, Sally Wu, Jinghao Yao and Ryan Zaucha.

Juniors named to the honor roll: Connor Albright, Teagan Allart, Kanhai Amin, Aaron Anandarajah, Isabela Antonetti, Caleb Arena, Asra Asad, Rachel Auchter, Aidan Bachmann, Bryan Ball, Anna Belyablya, Erin Berdan, Hanna Berger, Andrew Bernacki, Thomas Birmingham, Katherine Bischoping, Emily Briggs, William Broikos, Sophie Browne, Addison Bryson, Olivia Callon, Kaylyn Carlson, Brecken Catalano, Sarita Chwalek, Gavin Clouser, Carly Cody, John Connolly, Sophia Crook, Michael Curran, Patrick Dai, Megan Dalton, Annesha Dasgupta, Doran Deehan, Nicholas Denzak, Megan Deuel, Ella Doane, Rachel Doane, Evelynn Ecklund, Jordan Elia, Noah Emke, Matthew Fabrizio, Safa Fazili, Tomas Ferreira, Chiara Figer, Benjamin Furer, Hayley Gallant, Elliot Gamble, Arjun Ganesh, Elena Gill, Michael Girgis, Sydney Gordon, Keenan Griebel, Matthew Harper, Olivia Hernick, Lauren Hill, Jack Hobert, Lacy Howe, Cheyenne Huang, Gracie Jacob, Ji-Mi Jang, Anne Kealy, Lorelei Kelley, Daniel Kim, Kaitlyn Kobel, Adarsh Kodiyan, Sierra Krienke, Christopher Kukla, Calypso Kunkle, Kira Kuppinger, Chloe Lang, Karina Lang, Samuel Lawler, Kevin Li, Samuel Li, Andrew Liu, Corina Lougie, Kyra Lucey, Anthony Mazzacane, Rory McIntosh, Graham Miller, Natasha Mohan, Kacie Mooney, Neil Mortimer, Matthew Munier, Liam Murphy, Hassan Najam, Yasmin Nayrouz, Paige O’Connor, Robert O’Gara, Sarah O’Hara, Grace Olczak, Kyle Owlett, Meera Pandya, Avery Parker, Sharanya Parvathaneni, Evan Perotti, Riley Petrichick, Soledad Piccinini, Mekayla Pinnock, Kelly Poore, Kasym Qazi, Marc Ransom, Derek Ratliff, Declan Reagan, Margaret Rennoldson, Rachel Renzi, Alexis Rippey, Joshua Robinson, Justin Robinson, Allison Rohrer, Hugh Rohrer, Lauren Romanick, Brooke Rossow, Karlie Ruda, Claudia Rupprecht, Eliza Ryan, Omid Sahar, Camron Sallade, Ashley Sampone, Taylor Sampone, Emma Schaefer, Lauryn Shatzel, Kevin Sheller, Abigail Short, Aubrey Skolny, Abigail Smith, Chloe Smith, Colin Smith, Marlo Smith, Meranda Soliman, Paul Soliman, Emma Stenzel, Nathan Strauf, Nandini Sud, Jessica Tang, Arianna Terra, Jordan Testa, Alexander Tidd, Marc Tommasi, Tyler Townley, Jackson Tran, Nathan Trumble, Aman Ullah, Pierce VanBenthuysen, Katherine Vicks, Isabella Wahl, Lucas Wall, Sadie Wallis, Lauren Wan, Ella Whitely, Hanna Wiandt, Sarah Williams, Sarah Winfree, Peri Wivell, Julieta Zabala, Julia Zatyko, Abigail Zea and Daniel Zeznick.

Sophomores named to the honor roll: Bella Albano, Brenda Allison, Galder Alzaga, John Ambrosi, Nicholas Amico, Jeremiah Anandarajah, Peter Anderson, Adheesh Ankolekar, Marlee Antinora, Owen August, Trevor August, Samuel Azzarello, Caroline Beer, Mary Benjamin, Elliot Bernacki, Isabella Best, Marco Betti, Milan Blaakman, Carter Black, Jessica Bodewes, Hayley Bogaard, Sofia Bojkova, Kira Bolanos, Abigail Bonino, Kiran Brent, Sydney Brister, Claudia Burke, Aryana Camilo, Jonas Campagna, John Canham, Noah Caputo, Benjamin Cerrone, Molly Champion, Jessica Cheng, Courtney Cincebox, Anne Olivia Cincotta, Alyssa Coleman, Remy Commisso, William Connors, Patrick Cowie, Kathryn Cox, Sarita Das, Luke Davis, Endon Demiri, Ashlyn DiGiovanni, Sarah DiMarzo, Madeleine Eckhardt, Janelle Eckl, Cooper Eisenstat, Sabrina Engin, Cassandra Fernandez, Lena Fine, Harrison Fitch, Grace Fox, Tessa Galovski, Sydney Galusha, Emily Gangloff, Animesh Garg, Emma Garry, Jacob Gelder, Nole Ghera, Abigail Goldberg, Gabrielle Golemb, Melina Golembiewski, Steven Goodfriend, Benjamin Graham-Luke, Alexandra Green, Ethan Guidry, Nathan Gupton, Clare Hall, Jaxson Hannie, Olivia Harkin, Isabella He, Ellen Henry, Alexandra Hess, Grace Higgins, David Holahan, Luke Hoyser, Trunee Hsu, Katherine Huang, Shannon Hughes, Timothy Hutkowski, Zachary Hutkowski, Sophia Izzo, Alyssa James, Hannah Johnson, Colin Johnston, Heami Jones, Nikolas Kabel, Risa Kalish, Carrie Kandall, Sean Kelley, Ashley Kipferl, Madison Kobel, Theodore Krauss, Margaret Kuzin, Seamus Lang, Nicolas Leduc Etile, Hannah Lerner-Morelle, Emily Madrazo, Diya Mandal, Alivia Marciniak, Rayan Masoom, Matthew Mauro, Lauren Meath, Connor Memmott, Andrew Merenda, Elizabeth Merkel, Johanna Merkel, Aidan Miller, Brady Miller, Caroline Miller, Emily Miller, Ryan Miller, Alexandria Miskey, Isabella Monaco, Blake Monroe, Colin Mooney, Iain Moore, Riley Morrell, Thomas Morrell, Grace Morton, Amanda Most, Arden Moyer, Aidan Muench, Cameron Munier, Diane Nguyen, Krystal Ni, Olivia Norten, Sydney North, Jenna O’Dell, Jenny Oh, Grace O’Hara, Emily Oldfield, Owen Oldfield, Sadie Oldfield, Mckenna Owen, Margaret Pardee, Vishnu Pendri, Brandon Penrose, Thomas Petrichick, Tyler Pittinaro, Lily Plotkin, Alexander Pogharian, Calvin Portuondo, Isabella Pound, Tyler Procious, Anirudh Ramesh, Camille Reynolds, Jacinta Roes, Eric Roets, Melissa Rosen, Grace Rundberg, Ryan Sampson, Madison Sandklev, Evan Scheuermann, Abigail Schwartzman, Allison Scofield-de la Colina, Jonathon Sengupta, Jacob Shadders, Divya Shah, Mena Shaheed, George Simson, Ashley Smith, Cecilia Sperandio, Lena Spindelman, Ellery Stamp, Eleanor Stanton, Erin Stanton, Jack Steingass, Mark Strassner, Ryan Strassner, Ashley Suero, Dominic Tabechian, Krish Thakkar, Lucas Thiele, Connor Thompson, Ashley Trott, Gunnar VanDamme, Ellie VanHouten, Thomas VanVoorhis, Gracianna Wahl, Sydney Walters, Meghan Weiner, Adam Wesley, Ean West, Regan Whitaker, Andrew Wu, Kathy Yan, Daniel Yang, Henry Ye, Amy Zhou and Conor Zuniga.

Freshmen named to the honor roll: Kalena Abrahim, Benjamin Affronti, Juliet Affronti, Brady Albright, Sarah Aljitawi, Traisa Allart, Tylla Allart, Zoya Ansari, Maxwell Anstrom, Annaliese Arena, Marcus Austin, Kristen Azzara, Zoe Barnes, Grace Bennett, Marie Benson, Abigael Berdan, Liam Berger, Lena Berry, Brianna Best, Aiden Bingemann, Cameron Blauvelt, Aidan Braun, Linnea Braun, Jason Broderick, Jake Burdick, Jack Burrill, Robert Caifano, Abigail Calabrese, Emily Calamel, Alyssa Camilo, Caelin Canny, Kiera Carlson, Ian Cartwright, Mary Rose Ciaccio, Grace Ann Cincebox, Marcella Cincotta, Natalie Cincotta, Jacob Claus, Clayton Cody, Jessica Colaianni, Molly Collins, Ethan Coolidge, Talia Crook, Claire Cunningham, Spencer Cutt, Meeta Dahake, Arianne D’Arcy, Ayush Dasgupta, Dhruv Dave, Alyssa Davis, Charles DeBiase, Alexandra Dennis, Anna DeVito, Jazlyn Dillingham, Anthony DiMarzo, Wimeth Dissanayake, Elizabeth Duquette, Lillian Fantuzzo, Luisa Ferreira, Alyssa Ferrer, Gemma Figer, Erin Flanagan, Robert Foltz, Daley Fraser, Allison Fried, Lars Frisk, Michael Gallant, Nandini Garapati, Sarah Gelb, Allison Gent, Naomi Ghebrihiwet, Hailey Giordano, Caroline Goldie, Simon Goldstein, Rein Golubjatnikov, Hunter Grace, Lauren Grossman, Sydney Grossman, Ariana Gucciardo, Carter Halpin, Olivia Hansen, Benjamin Hanson, Gwendolyn Harmon, Elizabeth Hart, Kathryn Hennessey, Alexis Herman, Jordyn Hill, Helen Howland, Faith Hoyt, Chinyel Huang, Isabella Husted, Noor Ismail, Robert Jacob, Spencer Johnson, Drew Johnston, Richard Jones, Natasha Joshi, Brendan Kane, Margaret Kane, Ryan Kassas, Adeline Kaufman, Sarah Kelley, Zaynab Khan, Holy Kim, Taylor Klinsky, Kyra Knispel-Heyworth, Rafael Knispel-Heyworth, Alexander Korshunov, Olivia Kramer, Eric Krowl, Phoebe LaManna, Samuel LaManna, Patrick Lang, Olivia Langstein, Maya Larimer, Despy Lawver, MaryKate Leon, Noah Lester, Jenny Li, Sean Li, Jacob Liberman, Kidder Lindley, Xinran Liu, Mark LoMaglio, Sarah LoMaglio, Noah Lucia, Olivia Lucia, Jennifer Mack, Julia Mack, Daniel Mariani, William Martins, Andrew Maust, William McGee, Grace McHarg, Kaitlin McMahon, Gyllian Mead, Isabella Miccoli, Bridget Miller, Jacob Miller, Johnathan Mix, Alaina Morley, Kate Morrell, Matthew Mulvehill, Elsa Murphy, Aidan Murray, Makenna Naugle, Evan Nesmith, Lillian O’Donnell, Leigh O’Grady, Liam Olczak, Jacob Palmiere, Daniel Palumbo, Isabella Palumbo, Michael Palumbo, Sophia Palumbo, Harish Panpaliya, Aidan Parrinello, Aanjay Patel, Michael Patriarca, Ella Peyre, Sridevi Ramkumar, Maclaine Reagan, Ansh Revankar, Kathleen Richardson, Jessica Robinson, Paige Romanick, Alexandra Romeo, Maya Sallade, John Santowski, Sarah Rose Santowski, Katharine Schaefer, Colby Schenkel, Sophia Schulitz, Tyler Shadders, Ahmed Shah, Emma Shelton, Tianyue Shi, Dasara Slova, Nicholas Smith, Thomas Spruill, Ethan St. John, Maeve St. John, Mina Stevens, Danielle Strauf, Clara Thiele, Brendan Tidd, Owen Tidd, Abigail Tills, Jae Tomanovich, Nico Valentine, Gilbert van Baaren, Tyler VanPutte, Sophia Veltri, Rylie Wallace, Emily Walter, David Wang, Sophie Washo, Lydia Webster, Peri Weisman, Carmen Whitaker, Haley Whitaker, Cooper Wilton, Anna Winkler, Susan Wu, David Xie, Zachary Young, Virginia Zabala, Shae Zaepfel and Claudia Zarmakoupis.