Unity Hospital, 1555 Long Pond Road, Rochester, reported the following births on Dec. 26-Jan. 2.

Skyler Willie Kowalski, Dec. 26.

Braydon William Gage, Dec. 27.

Alexandra Temple Reyes, Dec. 29.

Brodin John LaJuett, Dec. 31.

Ember Jane Caswell, Jan. 2.

Morgan Elise Lovett, Jan. 2.