Barker Road Middle School released its high honor, honor and merit rolls based on the first and second quarter grades of the 2018-19 academic year.

Eighth-graders named to the high honor roll: Liam Aitchison, Sophia Albano, Erika Allison, Elena Barr, Genevieve Bauso, Alexandra Belyablya, Jared Berger, Kiera Bogaard, Chloe Bowman, Sophie Bucciferro, Sarah Dailey, Callah Fay, Madeline Fernandez, Peter Foley, Audra Holfoth, Hannah Judd, Graham Kaufman, Maris Lindley, Addison Lindley, Julia Mann, Merin Manske, Bridget Merkel, Evan Michaels, Chloe Mike, Jisu Oh, Andrew Orzell, Yasmeen Rifai, Natalie Schnose, Imad Shaheed, Hannah Simonian, Zixuan Tang, Evelyn VanDusen, Lila VanHouten, Elizabeth Vicks, Camelia Vonica, Grace Wu and Claire Zhou.

Seventh-graders named to the high honor roll: Salah Aljitawi, Jack Archer, Pranav Bhagavatula, Grace Biswas, Natalie Bonino, Lillian Calabrese, Logan Campagna, Ella Cheng, Brooke Cincebox, Joshua Davis, Gregory Demos, Brionna Dumais, Alexander Gill, Sophie Girgis, Lilly Goldberg, Hayden Goodchild, Maya Gopakumar, Adelaide Grace, Adam Hearne, Sophie Khan, Evan Kleindienst, Reuben Kurien, Mason Laundry, Rena Li, Lucy Lillian, London Lindley, Nathan Macpherson, Shaila Man, Greta Marino, Trevor Markevicz, Evan Miller, Ryan Miskey, Eshal Mobeen, Vedh Ramesh, Lucas Ren, Leah Rice, Brenna Richardson, Allan Romeo, River Royce, Benjamin Saunders, Vivian Schwartzman, Aaron Shan, Brandon Trott and Cameron Watt.

Eighth-graders named to the honor roll: Jocelyn Aitchison, Rose Anselm, Dylan Bachmann, Brooke Bowler, Carly Cloutier, Isabelle Colburn, Iala Cropper, Camryn DelGallego, Ella DeSalvo, William Downing, Alden Duserick, Connor Fine, Delaney Goetz, Justin Guidry, Talia Gutkin, Annelise Henry, Eleanor Henry, LeiLani Hernandez, Dale Hess, Catherine Holahan, Owen Hsu, Elise Keller, Carmen Kendall, Sienna Laird, Carly Liberman, Peter Lutz, Lea Mancarella, Briana McGinn, Nathan Miller, Rachel Mitchell, Grace Monroe, Megan Nead, Benjamin Orzell, Francesco Palumbo, Akshat Patnaik, Vinay Pendri, Maya Rodgers, Gisella Schoenig, Leah Shaffer, Alexander Smeulders, Careena Sondhi, Benjamin Steingass, Abigail Strassner, Trisha Thakkar, Sophie Tommasi, Helen VanDamme, Alexandra Vicks, Luke Westervelt, Avery Wilson, Tiffany Wu, Jessica Yao and Jenny Zhao.

Seventh-graders named to the honor roll: Rina Agostini, Mark Akladious, Elinor Andreucci, Noor Bains, Nyla Balaji, Anna Barbato, Isaac Bauliah, Samaira Bhatia, Ethan Bingemann, Michael Bischoping, Stella Burtner, Juliana Cabarcos, Son Cao, Matthew Carpentier, Carter Champion, Lucas Chang, Rianna Cofer, John Collins, Elizabeth Cox, Morgan Curry, Curran Deehan, Noah Deever, Victoria Dennis, Ryan Deuel, James Eckhardt, Emily Eichinger, Lauren Emke, Ella Fernandez, Ryan Finnell, Claudia Goldie, Ari Goldstein, Asher Gupton, Kate Hanson, Sebastian Hartman, Mitchell Hernick, Kami Hsu, Jason Iacobucci, Maxwell Izzo, Srihitha Kanthala, Lillian Kelly, Melissa Kipferl, Bryce Klinsky, Addison Larimer, Elena Lesniak, Eleanor Martins, Madeline Mastrosimone, Cammarata Mazzacane, William McGee, Shaun McGinn, Ava Mae McHarg, Brady McMahon, Matthew Metlitsky, Gianna Monsees, Danielle Mooney, Ryan Moyer, Matthew Mucha, Molly O’Hara, Nicholas Paganelli, Morgan Parrinello, Sia Patel, Noah Pawlowski, Jack Peyre, Chloe Poirier, Bradley Pollard, Cate Rathnam, Ava Roland, Lauren Rutledge, Neal Sanon, Michael Sellers, Carmine Sellers, Ryan Simmons, Nevaeh Sneed, Lily Speller, Jordan Surowy, Bryce Szlachetka, Ethan Szlachetka, Shayan Tanweer, Declan Thompson, Shlok Trivedi, Willem van Baaren, Derek van Baaren, Lucas Whitaker, Henrik Wilczewski, Nora Winkler, Grace Xia, Boming Zhang, Erik Ziehl and Henry Zimmer.

Eighth-graders named to the merit roll: Valerie Adler, Koury Anderson, Thomas Anderson, Dominic Barlesi, Madeline Bryan, Colin Burke, Leah Charatz, Nakai Chinogwenya, Lola Clarcq, Joshua Cole, Kate Cooper, Alexa Corsaro, William Deehan, Lauren DiMarzo, Ishan Dixit, Abraham Eastwest, Theodore Gangloff, Andrew Garringer, Matthew Gestring, Emma Giordano, Paige Grassl, Maya Gross, Lilly Hajec, Rachel Hanfland, Noah Hezel, Blake Hodgson, Lilia Howland, London Hoyser, Zachary James, Wyatt Kelley, Brigid Lang, Noah Lerner-Morelle, Caleb Lewis, Lorenzo Luciani, Catherine Meath, Anning Mi, Meagan O’Gara, Lillien Perotti, Claire Pippin, Alexander Pohl, Luke Poirier, Nathan Rodi, Ava Rodriguez, Anna Scheuermann, Benjamin Shatzel, Vaughn Smith, Luke Smith, Sultan Syed, Chandler Tan, Hannah Thomas, Ebunoluwa Thomas, Josiah Thomas, Ryan Umiker, Lily Warrell, Nicolas Wilson, Dalton Winchester and India Zuniga.

Seventh-graders named to the merit roll: Elissa Adkins, Kaiva Anzalone, Aiden Azurin, Maximus Azzarello, Reese Borrell, Naomi Caffarelli, Daniel Condon, Luke Connors, Emily Cutt, James Davis, Julia Dickinson, Grace Ellingham, Saara Fazili, Luca Fornataro, Laniyah Gaines, Lucas Golembiewski, Cameron Halpin, Maddox Hannie, Mallory Hildreth, Ethan Hughes, Daniel Hurley, Ryan Kelley, Gideon Koszuta, Ethan Langstein, Huaiyuan Liu, Jordan Medved, Thomas Mix, Adrian Moore, Leah Muench, John Nobrega, Benjamin Norten, Philip Noyes, Lucy Pilkington, Henry Powell, Ethan Ray, Nolan Rienholtz, Nicholas Rioux, Talia Spindelman, Mason Tagliarino, David Van Ginhoven, Sergio Velazquez, Emily Weiss, Riley Whitely, Zoey Woods, Maximillian Youngblood and Dylan Yu.