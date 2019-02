Gates Chili Middle School named students to its second-quarter high honor and honor rolls for 2018-19.

High honor: Alyse Ahlstrom, Michelena Aiosa, Margaret Amesbury, Jasmyn Anderson, Rida Ansari, Kayla Anthony, Andrea Babers, Ryan Banach, Brianna Bansbach, Emma Barker, Andrew Barrows, Madeline Basset, Asjianna Bennett, Allie Benson, Ryan Bhattacharyya, Brienna Bigelow, Brianna Birch, Johana Bogdanovska, Anna Brewer, Tyrone Brock Giovanni Buonomo, Emma Cedeno, Kiarra Chirico, Emily Christopher, Rhys Clancy, Melody Clark, Joseph Colabufo, Kaitlin Collins, Arionna Conner, Patrick Conti, Eliezer Cornier John Coval, Kira Craft, Keona Craig, Fiona Culhane, Owen Curley, Katherine Cuyler, Nicholas Dallo, Lestariyah Danzy, Addison Davis, Joy Davis, Gracie Day, Austin D'Ettore, Kelsey D'Imperio, Lily Donlon, Jonathan Earle, Chevelle Erickson, Chloe Evans, Cole Falk, Logan Feissner, Adriana Ferrara, Alexa Ferrara, Ellerie Finger, Tate Finger, Megan Firnstein, Brianna Flanagan, Makayla Flanagan, Ryleigh Forte, Taylor Forte, Caelyn Frantzen, Mackenzie Frantzen, Hailey Garbato, Bridget Gardner, Cecelia Gardner, Ethan Gardner, Deanna Georgetti, Kyria Getman, Alyssa Goforth, Addilyn Goodno, Cole Gorman, Alannah Griner, Annabelle Guiles, Connor Hahn, Savana Henry, Emma Herweg, Ryan Herweg, Jordan Hoock, Sali Humaid, Denaziay Hunter, Ethan Huynh, Quang Huynh, Isis Irvin, Tyla Jackson, Kylie Johnson, Liani Johnson, Samantha Johns, Leah Kerns, Jackson Kieffer, Alyssa Kilner, Camryn Kingsbury, George Kirk, Mackenzie Knapp, Emily Kozlowski, Tyler Kozlowski, Toby Kuter, Myah LaBarr, Connor La, Dylan LaForce, Jonathan Lander, Michael Lander, Joelle Lavallee, Noah Leathersich, Aries Lee, Seira Lee, Nicole Leiter, Nina Lenzi, Michael Lin, Ethan List, Bronwyn Lucyszyn, Mohamed Maali, Jaden Mach, Amilya Maniphonh, Kayla Maragh, Benett Marconi, Olivia Marzovilla, Megan Maslowski, Jayden Matlock, Lorelai McCulloch, Emily McManus, Lily McMenemy, Aniya Means, William Menard, Gavin Meyer, Gabriella Meyers, Bennett Miley, Mariah Mims, Emily Montulli, Leah Montulli, Gavin Murray, Braedon Nace, Alex Nguyen, Linda Nguyen, Rhyan Nolan, Chloe O'Connor, Nisa Oksuz, Drea Otis, Ehryn Pachla, Kimoralee Panyasith, Marilee Panyasith, Jocelyn Parris, Benjamin Paulus, Kyra Pellegrino, Madison Pfeifer, Jessica Pham, Christopher Piedigrossi, Chloe Pimm, Dyllon Procopio, Khristina Quan, Alexander Quartley, Carli Quinlan, Mariah Quintana, Nicole Quintana, Brandon Randolph, Charles Reed, Rachel Reifsteck, Jenna Reiss, Serenity Reitz, Samuel Remp Lauryn Reyes, Michael Ringelberg, Brianna Rivero, Janelle Rivers, Mya Rone, Alexia Sams, Isabella Sanginario, Hiram Santiago Evan Schmidt, Brooklyn Schutt, Michaela Scott-Jones, Reyna Scott-Jones, Myla Seng, Kaleb Sheffield, Colton Short, Rita Sisouphone, Bryanna Smith-Dillio, Jocelyn Stahlnecker, Madison Stansel, Keira Steinmetz, Sierra Stonehouse, Kirk Sullivan Dylan Sweeney, Sofia Tabares-Galarza, Alyvia Terborg, Jazalynn Thompson, Mikayla Toscano, River Tougas, Catherine Tran, Heidi Tran, Kailey Tran, Guilherme, Treto Philip Trieu, Rylee Tuller, Jonathan Vance, Nissa Vanham, Chanthanong Vasavong, Andrea Vasilik, Wendy Vo, Faith Walter, Dylan Wanzenried, Brianna Warden, Keenan Washington, Aidan Webb, Evan Weeks, Nicole White, Ashley Wolf, Ashley Wrobeh, Jericho Yates, Katie Zheng, Jo Zimmer and Isabel Zoller.

Honor: Annika Ahlstrom, Jesse Albano, MacKenzie Alley, Naqa Alshuaibi, Zachary Antinelli, Luis Arroyo, Alexander Aspromgos, Dakota Aughenbaugh, Anthony Bassano, Samantha Bateman, Despina Belluccio, Desiree Bernard, Haley Bigelow, Coby Blue, McKenna Bosley, Hannah Brown, Kasey Buechel, Hoang Bui, Sadie Butler, Olivia Camp, Lillyanna Candelaria, Gianna Carboni, Garrett Carlin, Joseph Carter, Elizabeth Cassidy, Michelle Chen, Pranim Chhetri, Hannah Childs, Regan Clancy, Vincent Coleman, Ella Coleman, Laila Coley, Gavin Copeland, Angelina Costanza, Matos Cruz, Joshua Cudney, Jack Dallo, Makenna DeBellis, Mason DeBellis, Aubrey Diaz, Preston Dixon, Dennis Duthoy, Natalie Ehmann, Jakob Emanuele, Emily Esten, Jack Everts, Nolan Every, Collin Feissner, Jeffrey Fisher, Jalun Fitzhugh, Cruz Fontanez, Madison Foster, Eden Frost, Joseph Garcia, Melice Gaye, Dylan General, Caitlynn Georgetti, Peyton Gfeller, Amya Gibson, Zinaria Gibson, Laila Godwin, Klarissa Goode, Abigail Graupman, Courtney Griffin, Marissa Griffin, Noah Grillo, Jayda Hay, Allyson Hertz, Andrew Hewitt, Chaclynne Hill-Lee, Kevin Hong, Serriana Hood, Owen Howard, Marissa Hura, Morgan Hyde, Carter Infantino, Keira Jackson, Ryder James, Anthony Kaplar, Victoria Klaver, Jory Knauf, Aidan LaJuett, Gavin LaJuett, Samuel Lamendola, Madison Langenbahn, Tajanay LeBron-Melford, Tye LeBron-Melford, Mark Leistman, Nghi Le, Connor Levy, Racelyn Lippa, Shawn Lockhart, Luna Luan, Peter Lugo, Mylie Maniphonh, Isabella Marvin, Negina Masoud, Roderick McCallum, Knashia Miller, Michael Miller, Matthew Molinaro, Ayah Monassar, Abbey Moore, Kaylie Moore, Landon Morabito, Mysha Moses, Natalie Muraco, Avery Murray, Edward Myers, Daniel Myers, Briana Nephew, Corban Newcomb, Abigail Niggli, Logan O'Connor, Ariyanna O'Meally, Jasmine O'Neill, Emma Pachla, Milo Paquin, Ashja Parris, Samantha Petroff, Thomas Phelan, Danielle Pickering, Maddison Porcelli, Savana Potter, Alina Pullen, Joellyanna Rivera, Jonathan Rivera, Machado Rodriguez, Oscar Ruiz, Ghasaq Sabah, Alshureek Saeed, Jaiden Schmackpfeffer, Olivia Schwalm, Emalee Schwenzer, Jacob Seklar, Brendan Shaw, David Sheets, Julia Smith, Aiden Soukhanouvong, Trisha Stubbings, Angel Subba, Briana Surprenant, Lily Sweeney, Xavier Thompson, Devon Timmerman, Jennifer Tran, Ariel Travis, Nathan Turner, Alexander Tzounakos, Maya Uruburu, Peter Valone, Mark Velez, Mitchell Vernetti, Coen Wallace, Ella Wanzenried, Evan Warren, Faith Waver, Josselyn Williamson, Maddie Williamson, Riley Williams, Samantha Wolf and Jocelyn Yakowitz.