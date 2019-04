Unity Hospital, 1555 Long Pond Road, Rochester, reported the following births on April 17-24, 2019.

Zenik Glenn Matthew Biletskiy, April 17.

Kaylin Rain Luke, April 18.

Alexander Owen Morrill, April 18.

Rainbow, Riot Laree. April 18.

Liam Daniel Camacho, April 19.

Ariana Marie Marinaro, April 19.

Chelsey Ann Menges, April 19.

Nelson Robert Robinson, April 20.

John Wesley Barber, April 22.

Alia Marie Cavallaro, April 22.

Anthony James Bunce, April 23.

Quentin Ahkil McGee, April 23.

Bryce Mathew Ophardt, April 23.

Madison Rose Palmer, April 24.

Jaxson Brydon Starr, April 24.