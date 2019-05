Arcadia High School named students to its third-quarter honor rolls for 2018-19.

Ninth grade

High honor with distinction: Ava Agusta, Mikayla Ayala, Haley Bly, Allison Bourgeois, Blake Cicero, Aaliyah Davis, Abigail Funk, Katelyn Gebo, Kennedy Gill, Elijah Little, Alana Martinez, Sydney Matlik, Danvye Nguyen, Teagan Peer, Chelsea Pum, Robert Rappold, Tyler Reichert, Natalie Riley, Thalia Rios Rowley, Kimora Rolle, Vance Simpson, Leah Smith, Natalie Tracz and Jacob Tsymbal.

High honor: Amber Amadio, Kailyn Amadio, Stephanie Baker, Kate Barone, Meghan Blumenthal, Taylor Brown, Kevin Chen, Victoria Chichelli, Rian Colbert, Ayden Dueker, Kory Dutton, Sydney Federation, James Fien, Aaron Ford, Aviana Freece, Alissa Fuchs-Ellsworth, Tyanyelese Gonzalez, Kadence Grierson, Gabriela Guerrero, Cora Hurtubis, Kya Jensen, Dillon Keane, Corrin Lawson, Madison Le, Andrew Lyon, Devon Maschke, Lindsey Matzat, Jack Mountain, Thomas Murray, Brian Nassivera, Janelle Paulino, T’Aliyah Perkins, Autumn Pierga, Naomi Quevedo Fuentes, Brooke Scioria, Regine Seche, Julian Silva, Anthony Smith, Amarylis Sosa, Bailey Sykes, Graceyn Trabold, Joann Vongprachanh and Jyah Walker.

Honor: Ava Brayer, Deona Burdick, Cullen Burke, Vincent Cacia, Autumn Caldarelli, Sanya Costello, Kellie Cousins, Jacob Deutscher, Anthony DiNatale, Christopher Eagley, Jack Gallagher, Nathalia Guzman, Trinity Hampton, Kareena Holmes, Dominica Hosackmontimerano, Joshua James, Nadia Jones, Gael Koumako, Stephen Lader, William Liles, Emma Markowycz, Niquill Moore, Madison Pearl, Sabrina Prouty, Allison Ranney, Charles Ritzler, John Sanders, Genesis Santiago, Joseph Schweigert, Brian Shonitsky, Jada Smith, Halina Soto, MooLer Stone, Michael Sweet, Gabriel Taylor, Madison Vahue, Jose Vazquez Santiago, Abigail Werner, Ryan Yonker and Mark Zhukov.

10th grade

High honor with distinction: Dino Begovic, Elizabeth Clark, Kali Crowell, Grace Dennee, Benson Dinh, Daniel Dobbins, Ashleigh Doyle, Anna Dueker, Emily Frech, Lauren Frye, Juan Gonzalez Rivera, Cassidy Karker, Miriam Kasato, Alyssa Kilbride, Sydney Kraft, Ethan Kryger, Alexandria Lepore, Riley Peer, Jocelyn Santos, Jacob Sousa, Adam Strand, Cloey Stremick, Dylan Tompkins, Carissa Tripp, Hadembes Vida Malik and Liam Worden.

High honor: Dyllan Amato, Amy Baldwin, Zachary Barnard, Emma Begovic, Ranses Beltre-Romero, Ariana Bui, Nathaniel Burgio, Declan Carey, Ireland Conrow, Aidan Cusack, Lauren Dauphinee, Samantha DiPalma, Kendall Duquette, Jakob Gaetano, Emilia Gallelli, Shamariah Garrett, RenaRose Gaston, Jose Gonzalez Rivera, Megan Grierson, Shayna Hettler, Adam Hurlbutt, Abigail Keenan, Madison Kermis, Kathryn LaRuez, Madison Lill, Alyssa Maddox, Makenna Misiurewicz, Elis Morales, Aleigha Morrison, Ashanae Morrison, Chloe Newcomb, Samuel Orozco, Christian Padilla, Daniel Polaikis, Fadwa Ratoub, Mathew Reap, Jacob Robbins, Clayton Schneider, Rachel Skibinski, Devynn Smith, Zachary Smith, Journey Spratt, Anthony Stephenson-Sutton, Jeffrey Suflita, Marcella Tortorice, Caitlyn Tripp, Max Tyler, Alexis Williams and Makenzie Wright.

Honor: Delaney Albro, Nicole Anselm, Pamela Barais, Elliot Bittner, Ashraf Bonseu, Allyson Brocht, Fabion Brock, Nicholas Brockmann, Anthony Campbell, Nasir Carr, Andrew Casab, Clint Crawn, Timothy Curtis, Nicholas Delvecchio, Karli Dennis, Emily Derby, Hailie DeRoller, Avery Elliott, Jamie Feder, Carleigh Gaylord, Derek Govan, Ryan Halligan, Anh Hoang, Patrick Hurley, Emma Huynh, Owen Infantino, Rana Kamhed, Jada Kegler, Isabella Koetzle, Deborah Laney, Isabella Lewis, Ashlee Maggi, Jackson McManus, Envi Murray-Barksdale, Dzenana Odzakovic, Daisy Otero Ramos, Juliana Palmer, Emma Parker, Kaitlyn Pire, Joshua Price, Giavanna Salamone, Ryan Shute, Kyra Simmons, Aniyah Speight, Jason Stack, Jordan Stanback-Smith, Bijon Thomas, Michael Torres, Christopher Vazquez, Sarah Walter, Brandon Williams, Aidan Wong, Zuheeb Zakria and Noel Zurick.

11th grade

High honor with distinction: Elijah Barnard, John Evans, Meghan Havens, Emily Henninger, Tessa Kuebel, Spencer Lee, Jenna Lipani, Megan Pum, Jessica Savage, Alexander Schlafer, Nicole Taylor, Marissa Tortorice, Jolanta Volkova and Jazmyn Walker.

High honor: Thomas Auld, Samantha Ballou, Madison Bennett, Nicholas Biondolillo, Lydia Bittner, Timothy Buonaugurio, Emma Byrnes, Blake Cabrera, Rylee Cecil, Dylan Contestabile, Brandon Diamond, Aviana Estevez-Raftery, Morgan Gallagher, Kristina Geraci, Martha Green, Connor Grierson, Jacob Herrneckar, Jack Hughes, Karlee Keane, Robert Klein-Banning, Tugce Kocabey, Crystal Lee, Angeleena Loughborough, Ariana Marks, Dezmarie Martinez, Carla Miele-Gulisano, Nicholas Milonni, Eniz Mirvic, Brandon Mohr, Nicole Murphy, Kaleb O’Dell, Carmen Ortiz, John Paulino, Marissa Rathbun, Regan Ritzler, Mya Rodwell, Khan Smith, Elliana Soto, Samantha Tartaglia, Parker Visconte, Julius Vongprachanh, Elizabeth Walter, Melodie Wehner, Isabella Williams and Sarah Winden.

Honor: Luis Aguilar, Casey Amato, Anaheysha Baptiste-White, Alexis Bassett, Madeline Beikirch, Diamond Bielinski, Kuamale Bradley, Joshua Campbell, Gabriella Carter, Aiden Chen, Alexander Claus, Jaquan Davis, Fatou Diabate, Habib Elnaham, Nicholas Federation, Sabrina Firenze, Olivia Frenz, Mary Green, Nazihah Hannam, Shakim Harris, Jessica Hoff, Scott Horan, Thomas Hundley, Dandre Hunter, Evan Insley, Miranda John, Eli Joslin, Jessica Knorr, Natali Koropanovska, Cassidy LaDue, Cooper LaValley, Kara LoTemple, Mark Luskiewicz, Analys Martinez, Meredith Mitzler, Taber Monks, Ely Mora-Rivera, William Neerbasch, Tina Nolan, Aaliyah Padilla, Taylor Rourke, Dorian Sapp, Connor Scheil, Joshua Steinmetz, Raymond Sykes, Kyle Tibbetts, Monica Tubolino, James Tumia, Elijah Tyler, Justin Walker, Isabella Whiting and Janelle Zarcone.

12th grade

High honor with distinction: Alexis Bianchi, Kyle Blum, Brianna Brockmann, Samuel Carducci, Kenan Celik, Megan Corcoran, Sean Crowell, Alyssa Decaro, Peyton Elliott, Julia Ferris, Jordan Goeddertz, Shawna Gross, Rachel Haller, Kevin Havens, Aidan Hughes, Ehab Isriwea, Matthew Laframboise, Lauren Magans, Rebecca Maxwell, Madelyn Micket, Ryan Nagel, Jevon Pryce, MiElena Rodriguez, Duaa Shuaebi, Andrew Southcott, Mathew Suflita, Alanha Taylor, Gianna Valerioti and Joseph Vargas.

High honor: Ioana Ardelean, Aaliyah Barnes, Melina Bateman, Tyler Blumenthal, Connor Brocht, Za’Creona Brown, Madeline Burke, Zoe Carlson, Evan Caufield, Maya Cirillo, Rachel Cohen, Imali Collins, Alyssa Cruickshank, Maria DeCapua, Brandon DiPaolo, Thao-Nhi Do, Jeter Dugan, Natalia France, Grace Gogal, Michaela Halsey, Arianna Heard, Miranda Johnson, Nicholas Kalke, Brennan Kermis, Jenna LaRuez, Makayla Lawrence, Ryan Madden, Dalila Mirvic, Gabrielle Morales, Vy Nguyen, Ella Pawlukiewicz, Paige Pezzola, Karima Ramirez, Julisa Ramos, Haley Renno, Jo-Vanna Rivera, Sophia Seegler, Shaddai Simmons, Tyler Trippany, Emily VanDermeer, Alycea VanDeusen, Kidane Vida Malik, Cheyenne Vorndran and Jonathan Wood.

Honor: Jeremy Aponte, Joseph Barone, Alberto Benitez Guerrero, Michael Bennett, Michael Boccacci, Bianca Bowles, Jayda Carrasquillo, Izaya Christopher, Dominique Crawford, StevieLyn Diggory, Salvatore DiMaggio, Zachary Doyle, Deven Ebertz, Angela Hall, Matthew Hebert, Luke Hurlbutt, Madison Hurley, Matthew Jude, Ryan Karker, Patrick Kutny, Jenna Lane, Michaela Levesque, Tyler Lewandowski, Jenah MacDonald, Ryan Majors, Devin Maxwell, John Morris, Jake Morton, Tyler Phillips, Nicole Pieniaszek, Dylan Rapone, Avery Seigler, Tyler Snedden, Bulut Sonmez, Sara Stagnitto, EhHtee Stone, Jacob Stoyle, Matthew Striks, Alex Testa, Hailey Vanorden, K-Sun Wyman and Shayla Zeller.