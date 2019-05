Martha Brown Middle School recently announced the third quarter high honor, honor roll and merit rolls for the 2018-19 academic year.

Eighth grade high honor roll: Jillian Ambler, Hannah Aufderheide, Allyson Beardsley, Lauren Bonenfant, Lea Broadbent, Emily Cain, Ava Cardona-Burger, Christopher Carrigan, Nicole Champlin, Jasmine Chen, Marina DeChick, Cameron DeMay, Maddox Dhungana, Erica Dickson, Mackenzie Downs, Ana Dunn, Abbie Ewart, May Fastaia, Rachel Fay, Emma Forsgren, Paige Foster, Kaitlynn Frank, Kenneth Frankovich, Rachel Freitas, Jamie Ganon, Amelia Gibbons, Grace Gillespie, Margaret Grejda, Allison Gribben, Joanna Gullo, Hailey Hynes, Abigail Kennedy, Emma Klice, Tymish Kraus, Avery Kull, Emma Kwasinski, Matthew Lago, Sophia Lapp, Taylor Lawrence, Kaden LeChase, Abigail Lenhard, Emma Lyle, Lauren McIntyre, Margaret McMahon, Andrew Miller, Jackson Monte, Amelia Moorehead, Abbey Moose, Bradyn Morgan, Wyatt Mortimer, Alexander Palmer, Braeden Paoni, Sofia Passalacqua, Leah Price, Logan Prosser, Noah Riccione, Brian Rommel, Eliana Rudnicki, Samuel Scarantino, Adam Seppeler, Trevor Shooshan, Gracelynn Slaughter, Ryan Smith, Francesca Stanberry-Beall, Zela Stanberry-Beall, Isabella Stelluto, Alayna Stong, Eyup Togay, Jacob Tonovitz, Jaelyne Twomey, Parker Vangellow, Bryan Webb, Annika Widrick and Michelina Williams.

Seventh grade high honor roll: Nicole Allen, Erik Andrews, Nicholas Anne, Julianna Arao, Jocelyn Bailey, Matthew Bartusek, Olivia Becker, Sophie Berns, Emma Blodgett, Dylan Blyth, Logan Carpenter, Owen Carter, Mark Cervero III, James Christensen, Jack Cuadrado, Nicholas Cuadrado, Lisa D’Angelo, Jake Dixon, Renee Eggar, Olivia Finkbeiner, Olivia Fordham, Kaitlyn Forrett, Gabriel Foster, Taylor Frank, Reese Fuenfstueck, Regan Gee, Isla Gell, Claire Geppert, Molly Giessler, Tony Guo, Tyler Hancock, Gavin Illingworth, Romeo Indorato, Lily James, Olivia Kayser, Diana Kostko, Isabella Kowal, Anna Kruppenbacher, Gina LaLena, Sabrina Lam, Shamar Lockhart, Vincent Macri, Katherine Mallaber, Matthew Mandelaro, Michael McKenzie, Madison McNulty, Aaron Mirrione, Cora Murphy, William Nunn, Norah Ostberg, Jacob Passalugo, Grace Pepper, Brendan Pettitt, James Poligone, Layla Polino, Evan Preston, Michael Priddy II, Audrey Putnam, Annikka Rao, Mara Reisinger, Chloe Robinson, Summer Robinson, Jackson Rucker, Marykate Rudnicki, Avery Schwab, Mikayla Seth, Emma Shannon, Ani Sherman, Sarah Silliman, Adam Smith, Lauryn Smith, Nicholas Smith, Julia Sorensen, Parker Spence, William Stanek, Viana Tafoya, Neevah Tice, Kevin Tran, Daniel Van Aardt, Justin VanBramer, Olivia Vassallo, Karen Webb, Liam Yusko, Luke Zinger and Peter Zsenits.

Sixth grade high honor roll: Adam Ackerman, Ava Bagnato, Axel Black, Ashley Bonenfant, Hedwiga Brutskiy, Allison Bubel, Ryan Cain, Natalee Carter, Hannah Casler, Ella Chacchia, Isabella DeMay, Emma Dickson, Katelyn Duffy, Theodore Eggler, Leila Faber, Kariana Fenton, Abigail Ferrari, Mikayla Fiorito, William Forsgren, Bailey Frank, Kasey Frykholm, Francis Galton, Aderyn Gantner, Mary Margaret Gillespie, Morgan Glorioso, John Gossin, Caroline Granville, Nicholas Grejda, Ellis Gruschow, Jack Janish, Zachary Jerome, Ashley Jordan, Grace Keffer, Andrew Kelly, Sarah Lago, Natalie Larzelere, Lily Mann, Johnathan Maus, Michael McDonald, Ryan McGinnis, Kathryn McGrath, Delaney McIntyre, Abigail Messner, Brady Miller, Waverly Milliman, Robert Mischler, Mitchell Monte, Adeline Mortimer, Colin O’Loughlin, Grace Opper, Bianca Pacello, Blake Pacello, Helena Painting, Michael Panara, Madelyn Pepper, Alex Phillips, Claudia Povio, Adrienne Quimby-Hopkins, Joseph Roselli, Annabelle Rullo, Nina Sanders, Elisabeth Schwartzbeck, Lucas Scoppa, Syed Samir Shah, Benjamin Simon, Avery Slater, Jenna Smith, Sophia Stutz, Christian Taran, Erdem Togay, Ellyce Tonovitz, Ava Violanti, Madelyn Wagner, Isabella Weiner, Alexander Whowell Jr, Jacqueline Williams, Lana Wood and Marin Wood.

Eighth grade honor roll: Sarah Aufderheide, Matthew Bagley, Andrew Bagnato, Joseph Barbero, Morgan Bates, Vivian Black, Lauren Brahm, Mason Broncatello, Luc Bureau, Noah Cakandemir, Kate Casson, Zachary Daggs, Jack DerCola, Nathan Diehl, Zachary Dolce, Ava Dunham, Amelia Everly, Jean-Marie Fashbaugh, Sophia Femano, Christopher Ferguson, Tyler Ferrari, Mitchell Frykholm, Jose Gaytan Ramirez, Brennan Glorioso, Elizabeth Hamann, Audrey Hedler, Lillian Hendricks-Jones, Caitlin Hosford, Brynn Ibbotson, Zachary Jordan, Antonio Jorge, Lanie King, Henry Kregal, Nicolas LeBlanc, Aiyuan Li, Lily Lovell, Jacey Mandell, Caitlyn Marcello, Katelyn Margut, Steeve Mboko, Victor McNally, Ella Meabon, Jonas Mitrousis, Mary Moll, Daniel Neuroth, Sarah Neuroth, Mia Nicastro, Claire Nieboer, Hunter Nilsen, Elliott Painting, Alexander Passalugo, Zachary Pearl, Stella Perkowski, Wallace Rahmaan Jr, Alessa Santoleri, Harshdeep Singh, Bryanna Sparks, Giovanna Steiner, Davian Tafoya, Jackson Talbot, Blessing Thomas, Scott Thompson, William Turri, Jon-Paul Utzman, Sage Vadney, Caitlyn Vandermark, Logan Ververs, Cole Villareale, Brennan Voelxen, Julia Weber, Katherine White, Matthew Williams, Caleb Wood and Mallory Wood.

Seventh grade honor roll: Samira Abdulkadir, Leah Andrews, Taylor Arnitz, Ryan Arnold, Rayna Barapatre, Michaela Belemjian, William Bianchi, Ne’vaeh Buntley, Matthew Camilleri, Jonathan Caraccio, Gunnar Cedarleaf, Ryan Connelly, Hailey Cook, Madison DePoty, Samuel Dietz, Kara Dorland, Jackson DuBose, Nicholas Fosegan, Ryleigh Gangarossa, Kailey Gardner, Nathan Giacalone, Margaret Giggie, Andrew Giorgi, Makala Hargather, Ellah Haskins, Mya Hebert, Joseph Horn, Nicholas Hughes, Chloe Java, James Kempf, Paige Kingdon, Amelia Konischram, Alex Kull, Josephine Livingston, Greyson Marinaro, Taryn McCullough, Zackary McNally, Jason Merrill, Lucas Milne, Jaliyah Mulligan, Bronson Nobes, Ethan Nunn, Paige O’Malley, Charlize Osbourne, Mateo Palleschi, Connor Patterson, Ryan Pedro, William Poehlein, Ryan Prezyna, Dylan Rasha, Cameron Raymond, Travis Roethel, Rainah Roos, Abigail Rush, Ava Savoca, Sophia Shanahan, Jason Tartaglia, Sebastian Thibault, Max Toscano, Apollos Viola, Isabella Walton, Jackson Warnett, Eliana Wise, Declan Wolf and Sardonna Xu.

Sixth grade honor roll: Yagoub Abdirahim, Isha Ali, Allyson Auberger, Olivia Bardeschewski, Chase Benninghoff, Benjamin Brouillard, Jonathan Brouillard, Lucy Buermann, Brianna Carey, Aaron Carrigan, Anna Casson, Andrew Cervero, Luke Clayton, Aidyn Crocker, Alivia Cronkwright, Frank D’Angelo, Alena DeChick, Emilene Dolce, Brennan Donnelly, Nathan Donnelly, Ethan Edwards, Zahriah Englerth, Jillian Fass, Berit Fastaia, Erin Fenton, Brandon Gibbons, Peter Greer, Andrew Gregory, Andrew Gropp, Erika Guche, Eamon Guilbault, Katherine Hadley, Avery Harris, Jack Hinchcliffe, Ethan Houck, Daniel Johnson III, Brandon Karekos, Abaigeal Kernahan, Cooper Kondas, Lily Kondas, Connor Koplinka, Aubrey Lamb, Gloria Lathrop, Brooke LeBlanc, Jacob LeBlanc, Bianca Lewey, LaShard Lowry Jr, Grant Ludwig, Daniel Lustica, GianCarlo Maronian, Anthony Marshall, Brayden Masclee, Ryan Mathis, Brianna Maus, Andrew McCadden, David Mercer, Ryan Moose, Vincenzo Morreale, Colin Naus,

Leah Nothnagle, Caitlin Paoni, Adeline Phillips, Colin Powers, Jack Price, Sean Priddy, Anthony Quagrello, Quay-Marr Ragsdale-Harvey, Anna Ralston, Matthew Ramarge, Alexander Rapp, Marin Rasha, Nicholas Rene, Lia Reyes, Giuliana Rosario, Nathan Rosenfeld, Luke Ryan, Chase Sackett, Madison Santelli, Anna Seppeler, Ava Shanahan, Calvin Shooshan, Drew Sisson, Ian Sobol, Evan Sousa, Logan Steele, Michael Stevens Jr, Jaden Stewart, Tobias Stong, Arabella Tafoya, Caleb Trubisky, William Utzman, Jaiden VanOrden, Izabela Vicens, Gianni Viola, Erin Voelxen, Thomas Walton, Sylvia Warnett, Rebekah Wasson, Andrew Wolf, Nicholas Wolff, Ava Woznick and Hanife Yeniyildiz.

Eighth grade merit roll: Dominic Abud-Wolf, Nathan Antenucci, Gabriela Astigarraga, Tyler Balmer, Cole Bardeschewski, Camille Bokiba, Zealus Bruce Jr, Jack Bushnell, Nicolas Carbonel, Jeffrey Craddock Jr, Ava Dalton, DeSean Darden, Aydin East, Brandon Eddington, Colin Gregory, Ethan Haak, Addison Hartney, Zachary Herdzik, Connor Hickey, Maxwell Jones, Carter Lancto, Daniel LiButti, Gavin Lynd, Olivia Mack, Hannah Martin, Dale McDonald, Parker Mize, Jayden Morgante Carpenter, Anthony Nesser, AnnMarie Panzer, Isabella Quagrello, Celeste Ramos, Mercedes Ramos, Avery Rawlins, Jaeson Rene, Michael Ritz, Isaiah Saunders-Brevner, Brianna Saylor, Annelise Sorensen, Meron Wondimu and Morgan Wrobbel.

Seventh grade merit roll: Emilee Barager, Riley Bluhm, Cheyenne Briggs, Janiye Bullock-Douglas, Christopher Caraccio, Audrey Cleveland, Morgan Dafoe, Nicolas Davis, Etta Dean, Mia DeJesus, Keylin Ferreras, Robin Fitch, Ian Fleck, Charles Floss, Emanuel Guzman, Tanner Halbrook, Maya Hardisky, Elizabeth Henry, Jennifer Herdzik, Kendra Lee, Emmitt Lynch, Samual Martella, Benjamin Nelkin, Audrey Price, Sam Pucci, Lucia Riccione, Jasiyah Rice, Ella Ristau, Angel Santos, Michael Steingass, Jack VanWely, Anthony Verrillo, Shane Volhejn, Amanda VonHolten, Aidan Watt, Silas Wideman and Lilian Wilson.

Sixth grade merit roll: Tiphany Anderson, Savannah Barrett, Wyatt Bestram, Landon Brunken, Abbigail Crocker, Jeremiah Cruz, Allianna Dority, Andrew Dowell, Caleb Driscoll, Kannon Dunham, Thomas Edwards, Jordan Fenton, Abby Fitzgerald, Jaycob Forrester, Caleb Grandlienard, Greydon Jones-Dulisse Jr, Peter Kachurak, Hayden Kier, Kristian Kostopanagiotou, Haley Majewski, Kenneth Meagher, Charles Meyer II, Taliah Osbourne, Carter Passalugo, Kate Patterson, Joshua Pearson, Aidan Randall, Tatum Ristau, Aidan Shapley, Fiona Shaw, Cameron Shear, Tristan Smith, Lola Sollinger, Wayne Spencer, Tyler Tartaglia, Connor Toper, Adriana Turcsik, Jack Weber, Isabella Whitney, Stacy Wilson and Samiyah Wright.