Gates Chili Middle School and Gates Chili High School named the following students to its third-quarter honor rolls for 2018-19.

Middle School

High honor: Alyse Ahlstrom, Michelena Aiosa, Margaret Amesbury, Rida Ansari, Kayla Anthony, Andrea Babers, Keniah Baker, Brianna Bansbach, Emma Barker, Andrew Barrows, Asjianna Bennett, Allie Benson, Ryan Bhattacharyya, Haley Bigelow, Brianna Birch, Johana Bogdanovska, Anna Brewer, Hannah Brown, Giovanni Buonomo, Emma Cedeno, Kiarra Chirico, Emily Christopher, Melody Clark, Joseph Colabufo, Ella Coleman, Patrick Conti, John Coval, Fiona Culhane, Katherine Cuyler, Jack Dallo, Addison Davis, Joy Davis, Gracie Day, Makenna DeBellis, Austin D'Ettore, Kelsey D'Imperio, Lily Donlon, Jonathan Earle, Natalie Ehmann, Chevelle Erickson, Chloe Evans, Nolan Every, Logan Feissner, Adriana Ferrara, Alexa Ferrara, Tate Finger, Megan Firnstein, Makayla Flanagan, Ryleigh Forte, Taylor Forte, Caelyn Frantzen, Mackenzie Frantzen, Hailey Garbato, Joseph Garcia, Bridget Gardner, Cecelia Gardner, Ethan Gardner, Kyria Getman, Klarissa Goode, Cole Gorman, Abigail Graupman, Marissa Griffin, Connor Hahn, Savana Henry, Ryan Herweg, Owen Howard, Ethan Huynh, Quang Huynh, Isis Irvin, Tyla Jackson, Samantha Johns, Leah Kerns, Jackson Kieffer, Alyssa Kilner, Camryn Kingsbury, George Kirk, Mackenzie Knapp, Emily Kozlowski, Toby Kuter, Myah LaBarr, Connor La, Dylan LaForce, Gavin LaJuett, Michael Lander, Joelle Lavallee, Noah Leathersich, Aries Lee, Seira Lee, Nicole Leiter, Nina Lenzi, Michael Lin, Ethan List, Bronwyn Lucyszyn, Amilya Maniphonh, Mylie Maniphonh, Kayla Maragh, Benett Marconi, Olivia Marzovilla, Jayden Matlock, Emily McManus, Lily McMenemy, Gavin Meyer, Gabriella Meyers, Bennett Miley, Mariah Mims, Matthew Molinaro, Nageeb Monassar, Emily Montulli, Leah Montulli, Gavin Murray, Braedon Nace, Corban Newcomb, Alex Nguyen, Linda Nguyen, Rhyan Nolan, Chloe O'Connor, Nisa Oksuz, Drea Otis, Ehryn Pachla, Kimoralee Panyasith, Marilee Panyasith, Jocelyn Parris, Benjamin Paulus, Kyra Pellegrino, Madison Pfeifer, Jessica Pham, Alexander Quartley, Carli Quinlan, Mariah Quintana, Nicole Quintana, Charles Reed, Rachel Reifsteck, Jenna Reiss, Samuel Remp, Lauryn Reyes, Michael Ringelberg, Brianna Rivero, Janelle Rivers, Mya Rone, Alexia Sams, Isabella Sanginario, Evan Schmidt, Myla Seng, Brendan Shaw, Kaleb Sheffield, Rita Sisouphone, Bryanna Smith-Dillio, Kaida Smith, Jocelyn Stahlnecker, Madison Stansel, Keira Steinmetz, Sierra Stonehouse, Sujata Subedi, Kirk Sullivan, Brian Surprenant, Lily Sweeney, Alyvia Terborg, Jazalynn Thompson, Mikayla Toscano, River Tougas, Catherine Tran, Heidi Tran, Guilherme Treto, Philip Trieu, Rylee Tuller, Jonathan Vance, Nissa Vanham, Chanthanong Vasavong, Andrea Vasilik, Wendy Vo, Faith Walter, Dylan Wanzenried, Brianna Warden, Aidan Webb, Evan Weeks, Nicole White, Ashley Wolf, Ashley Wrobeh, Jericho Yates, Katie Zheng, Jo Zimmer and Isabel Zoller.

Honor: Bennett Aaronson, Annika Ahlstrom, Jesse Albano, MacKenzie Alley, Naqa Alshuaibi, Ja'Nya Anderson, Jasmyn Anderson, Zachary Antinelli, Luis Arroyo, Dakota Aughenbaugh, Madeline Basset, Samantha Bateman, Brienna Bigelow, Cecil Blake, McKenna Bosley, Emily Bub, Kasey Buechel, Hoang Bui, Sadie Butler, Olivia Camp, Lillyanna Candelaria, Gianna Carboni, Garrett Carlin, Jacob Cassevoy, Elizabeth Cassidy, Michelle Chen, Pranim Chhetri, Hannah Childs, Regan Clancy, Rhys Clancy, Vincent Coleman, Laila Coley, Kaitlin Collins, Arionna Conner, Kira Craft, Keona Craig, Andres Cubi, Joshua Cudney, Owen Curley, Nicholas Dallo, Lestariyah Danzy, Giovanni DeFazio, Trevor Dibley, Dennis Duthoy, Cole Falk, Collin Feissner, Naomi Fernandez, Ellerie Finger, Jalun Fitzhugh, Brianna Flanagan, Madison Foster, Melice Gaye, Deanna Georgetti, Peyton Gfeller, Zinaria Gibson, Alyssa Goforth, Addilyn Goodno, Alannah Griner, Annabelle Guiles, Jayda Hay, Emily Healey, Emma Herweg, Chaclynne Hill-Lee, Kevin Hong, Jordan Hoock, Serriana Hood, Sali Humaid, Denaziay Hunter, Marissa Hura, Carter Infantino, Keira Jackson, Ryder James, Kylie Johnson, Liani Johnson, Anthony Kaplar, Victoria Klaver, Jory Knauf, Dylyn Kohls, Tyler Kozlowski, Aidan LaJuett, Jonathan Lander, Mark Leistman, Nghi Le, Connor Levy, Shawn Lockhart, Peter Lugo, Jayden Lynch, Mohamed Maali, Jaden Mach, Aditya Manandhar, Isabella Marvin, Megan Maslowski, Lorelai McCulloch, Madison McGrath, Heidi McGurk, Aniya Means, William Menard, Knashia Miller, Basheer Monassar, Abbey Moore, Kaylie Moore, Landon Morabito, Mysha Moses, Natalie Muraco, Edward Myers, Briana Nephew, Logan O'Connor, Ariyanna O'Meally, Emma Pachla, Milo Paquin, Ashja Parris, Samantha Petroff, Thomas Phelan, Danielle Pickering, Christopher Piedigrossi, Chloe Pimm, Caeden Pittman, Maddison Porcelli, Maxwell Pritchard, Alina Pullen, Khristina Quan, Brandon Randolph, Benjamin Rappazzo, Serenity Reitz, John Rivaldo, Jonathan Rivera, Machado Rodriguez, Oscar Ruiz, Alshureek Saeed, Hiram Santiago, Brooklyn Schutt, Emalee Schwenzer, Michaela Scott-Jones, Reyna Scott-Jones, Jacob Seklar, David Sheets, Colton Short, Aiden Soukhanouvong, Riley Stevens, Angel Subba, Dylan Sweeney, Sofia Tabares-Galarza, Caleb Thompson, Xavier Thompson, Jennifer Tran, Kailey Tran, Ariel Travis, Asiya Trim, Maya Uruburu, Peter Valone, Mark Velez, Mitchell Vernetti, Ella Wanzenried, Evan Warren, Amiya Watkins, Faith Waver, Riley Williams, Zahara Williams, Samantha Wolf, Kaylin Woodin, Lauren Wrobeh, Jocelyn Yakowitz, Ayden Zugnoni.

Ninth grade

High honor: Rheem Abbas, Spencer Anderson, Mackenzie Aughenbaugh, Mia Bodulovic, Alejandro Boxx, Rebecca Bready, Cameron Brown, Harmoni Brown, Karina Cabrera, Amya Craig, Gabriel D'Ambrosia-Wardwell, Matthew Firnstein, Puree Jay Gatela, Kaitlyn Gibble, Alexandria Guiles, Daniel Haag, Ian Hahn, Jake Hamilton, Jayda Hardy, Hannah Harper, Meredith Hart, Aaron Henry, Tessa Henry, Molly Hong, Kaitlyn Horne, Chealyn Howard, Emily Huynh, Kaitlyn Johns, Malena Juif, Olivia Keller, Kolby Landis-Clinton, Gabrielle Lavallee, Grace LeClair, Vincent Lucyszyn, Giorden Martin, Nicholas Muraco, Megan Olander, John Oldfield, Shea Perry, Lisa Pham, Jackline Pulickal, Hristijan Radulovski, Julianna Rivera, Ari Rivers, CJ Ryan, Sairus Seng, Kasm Shaibi, Emaan Sohail, Kailash Subedi, Kaley Sumeriski, Mariah Travis, Abigail Unson, Alyssa Vukosic, Amarie Walker, Brandon Williams, Christina Wolkonowski and Karis Wynings.

Honor: Muzammil Afnan, Paris Anthony, Samantha Carey, Dylan Cassidy, Rowan Crane, Jenzel Cruz Matos, Stephanie Dalba, Emmalee Dooley, Terah Echols, Jania Ellis, Blake Fennell, Olivia Fornarola, Kyle Fox, Anthony Galli, Aliya Griffin, Charles Healey, Marissa Hecht, Alan Henry, Mohamed Humaid, Sean Hurley, Kyandra Jackson, Annabelle Jeffries, Melihcan Kazan, Isabella Klaver, Paul LaDeau, Connor Large, Jade Lee, Arianna Leo, Jillian Lincoln, Ethan Ly, Carlie Maiorani, Logan Martin, Arilyse McGuire, Marshall McRae, Raelynn Meyer, Emily Milligan, Mitchell Murphy, Nicholas Murray, Nickolas Natalie, Samara Natalie, Thien Nguyen, Van Nguyen, Furkan Odes, Ashley O'Hara, Ayana Parris, Jamie Pass, Adam Reifsteck, Ariel Romano, Ashraf Saleh, Alyssa Silco, KorieMae Spirito, Shiana Susa, Loryn Sutliff, Mike Thammavong, Jaylanie Vargas, Gianna Visconti, Morgan Vogler, Alyssa Walter, Colleen Wells, Jeremiah Whitty, Leah Wolfe, Madison Xomvimane, Ashley Yackel and Jacob Yakowitz.

10th grade

High honor: Taiwo Adejumo, Thomas Beardsley, Aiden Bolam, Kara Brewer, D'avionne Brown, Quan Cao, Colin Cedeno, Grace Cevicelov, Calysta Chamberlain, Hanson Chau, Shayla Chau, Purna Chhetri, Elise Christopher, Ashley Crider, Michael Daly, Alyssa Diaz, Tyler DiPonzio, McKenzie Duncan, Grace Dupre, Luke Falk, Mark Ferrante, Natalie Fesyuk, Victoria Fesyuk, Calvin Finger, Amanda Fornarola, Fiona Frattali, Michael Furno, Maguire Gentz, Paige Hamilton, Lukas Hands, Johanna Harris, Emma Herweg, Brennan Hong, Crystal Hong, Madison Hoyt, Vanessa Iantorno, Miriam Ibezim, Madison Johnson, Maylee Kerns, McKenna Kiesel, Ryan Kilner, Brady Knauf, Ethan Knauf, Carly Kretchmer, Eleanora Kulazhonak, Brooke Leary, Dominic Lippa, Mirabel Lombardi, Robert Mancini, Chessa Manning, Arianna Marks, Olivia Martin, Steven Marzovilla Jr., Cody Mayer, Logan McMurtry, Locksley Milwood, Gavin Monaghan, Shayla Nguyen, Brigit Norway, Cassandra O'Connor, Amber Oldfield, Briana Pabon, Dionna Parina, James Paxon Jr., Leah Perry, Paul Pham, Rebekah Pye, Zachary Reifsteck, Michael Ribis III, Gianni Rivera, Skyler Rizzo, Sydney Simpson, Marta Sorak, Olivia Steffenhagen, Bryan Steines, Mikayla Szudlo, Reya Thompson, Idalis Torres, Jesse Turner, Kaylee Turner, Sampson Valdez, Luke Valone, Patrick Vance, Nickolas Villante, Jacob Weaver, Molly Wescott, Leona Wilkinson and Ashtyn Zoli.

Honor: Kehinde Adejumo, Mustafa Alshuaibi, Saeed Alwishah, Huma Arif, Asallah Asad, Ethan Bissinger, Karlee Briggs, Elizabeth Cappoli, Leena Captain, Rylee Cass, Alivia Chivaro, Hailey Colantoni, Zachary Conn, Connor Cook, Brendan Culhane, Molly Curley, Anthony DelFave, Alayna Delice, Cierra DiMaggio, Michael DiMarco, Erica Donath, Sierra Fernandez, Michael Frost, Alianna Giudice, Spencer Glenn, Sillery Gonzalez-Ortiz, Geoffrey Greble Jr., Kiarra Hollis, Xander Hoock, Bennett Hunt, Harmandeep Kaur, Denny Keenan, Aaron Keyes, Collin Kiesel, Devin Kohls, Brandon Leonardo, Jolie Lynch, Jaide Manigrossa, Kalissa Marks, Joseph McGurk, Corrina Menz, Samantha Miller, Ethan Milligan, Elijah Murray, Jahri Neil, Alexandra Neu, Aidan Nolan, Armando Olivera, Elijah Pappert, Katherine Paulus, Leonard Pellegrino, Matthew Pope, Tyler Potter, Carlos Ramirez Morales, Spencer Reiss, Tasha Robertson, Italia Romano, Valissa Ruiz, Zachary Rush, Tremayne Ryan, Wafa Saeed, Justice Salisbury, Bailey Schuler, Alexandra Servati, Blake Siplin, Leanna Smith, Amelia Stein, Amanda Stevens, Deonzea Strong, Graciana Torres, Rebekah Tracy, Nina Trieu, Tamnhu Vo, Alice Wanzenried, Amanda Wood, Marius Wood, David Yakimov and Courtney Yamonaco.

11th grade

High honor: Monira Al-Mansoob, Justin Angelo, Jacob Antinelli, Orion Ashley, Ciara Bailey, Evan Balasubramaniam, Johammsonn Banks, Ajay Bhattacharyya, Darcy Butler, Caitlyn Caccamise, Julia Crocker, Stacey Do, Emily Ecija, Simal Ekmekci, Carson Emhof, Shyenne Every, Sara Firnstein, Ellie Ford, Emma Gardner, Jamie Giannoccaro, Yasmine Gill, Taylor Giuliano, Caitlin Gould, Kera Hampton, Ethan Hartman, Adele Henry, Michael Herweg, Jamie Hogancamp, Emma Hurley, Makayla Jackson, Ashley Keller, Sinaiya Kerns, Kassidi Kirkpatrick, Alexa Kretchmer, Adam Kruspe, Audrey Lamendola, Tuan Le, Anjan Maharjan, Alexa Manuse, Misbah Mazhar, Madison Monaghan, Vanessa Nowicki, Elenia Ortiz, Blake Palozzi, Chelsea Pappa, Adam Patanella, Makayla Perry, Hannah Pfeifer, Anna Quan, Julian Quatela, Nathaniel Ribis, Brandon Roman, Raylena Rusin, Abdullah Saleh, Daniel Sarkis, Katie Sattora, Ariana Schell, James Schmidt, Elisabeth Schumacher, Ishraj Sidhu, Brianna Silco, Xavier Solivan, Noe' Stephens, Daniel Tantalo, Emmah Taylor, Serdrick Thomas Jr., Kiet Tran, Jose Trejo Jr., Jaelyn Turner, Lars Vanham, Jacob Vitale, Thomas Walter, Sandra Waydelis, Katelyn Weeks, Aviana White, Julianna Wolf, Emily Yackel and Jillian Yates.

Honor: Jazlyn Adams, Hannah Bafford, Riya Bassi, Jayden Budinger, Christina Carlson, Shaelyn Crispino, Trevor Daniel, Michaela Deaton, Zachary Demanchick, Alexis Diaz, Nicholas D'Imperio, Nina Dowd, Jenna Fisher, Reynier Fontanez Cruz, K'Vaun Halstead, James Harris IV, Jenna Hewitt, Erica Huck, Sayown Humaid, Jamaria LaBord, Lucas Lombardi, Ana Lugo, Caleb Lumba, Rose Lyon, Paul Mattice III, Chynia Maybell, Jake Merica, Demetrius Mitchell Jr., Katlyn Moore, Adrim Moreno Lopez, Mair Morrison, Jade Noble, Erin Patterson, Kaitlyn Phelan, Jessica Pierson, Brandon Poindexter, Marcos Porterfield, Olivia Ramos, Nicholas Ricotta, Chrystopher Rivera, Eric Santiago, Martin Scheidt, Ian Speidel, Priskila Subba, Miguel Torres, Thomas Viola, Brendan Williamson, Alexis Xomvimane, Michael Yohance and Alissa Zimmer.

12th grade

High honor: Kristian Annibali, Jeremy Audin, Ashley Bigelow, Sarah Bready, Kelsi Briggs, Jason Capostagno, Cristina Cardilicchia, Cheyenne Cave, Maya Charcholla, Alivia Ciarpelli, Bianca Cilento, Mackenzie Clancy, Michael Cody, Noemi Colon, Madison Conn, Madelyn Crowley, Alexandria Day, Samantha DeFilippo, Natalie Dillon, Merrill DiPonzio, Matthew Discavage, Kimmy Do, Nora Dodge, Jessica Donath, Jasmine Duran, Kevin Etter, Makayla Friery, Cassidy Frisch, Alexis Gardner, Danielle Gatto, Gabrielle Gentz, Anthony Gersonia, Dante Giunta, Madeline Greble, Molly Haller, John Hands, Dana Hart, Zachary Holderle, Abigail Jarvis, Lauren Jarvis, Beyonce Justiniano, Mucahid Kazan, Abigail Kirchner, Caitlin Kuder, Eduard Kulazhonak, Sara Kunz, Danny Le, Ashlyn Lee-Miller, Christian Leonardo, Asia Leslie, William Levesque, Kyle Lincoln, Andrew Lipka, Melanie Luedetmoonsone, Andy Luong, Hunter Madsen, Emma Mahoney, Cheyenne Marston, Savannah Martin, Freshta Masoud, Evan Meier, Abigail Menz, Mackenzie Merry, Nayab Mesfun, Ashley Miller, Kynesha Milwood, Kavon Myrthil, Claire Oistad, Claire Patanella, Alyssa Perri, Linda Pham, Sydney Phillippsen, Elena Phillips, Rachel Potter, Julia Quan, Rocco Quatela, Arielle Read, Breanna Reeves, Seth Rifkin, Elizabeth Roote, Daniel Rush, Zara Sadki, Anica Sampson, Michael Saporito, Olivia Schartau, Olivia Skrotzki, Angelino Torres, Isabel Torres, Edward Toscano Jr., Zane Tuller, Brittany Turcotte, Matthew Valone, Steven Vega, Gage Wanzenried, Connor Weihoneig and Oznur Yildiz.

Honor: Trinity Allen, Amanda Andorka, Olivia Armstrong, Asucena Baez, Justin Bailey, Stanley Baird III, Maya Blackwell, Hoang Anh Bui, Hannah Bushart, Zionah Campbell, Anari Chatman, Colton Crane, Nicholas Cubiotti, Kyla Cunningham, Caitlin Curley, Jamya Daniels, Zachary Desroches, Erica Ellis, Kyle Fingar, Domenico Galli Jr., Kyle Herry, Ryanna Hill, Emily Hobbins, Erik Isaula, Gavin Jessmer, Ada Johnson, Kathalyn Jones, Savion Joyles, Jordan Klotz, Kyle Krystan, Emily LaPietra, Timothy Lotemple, Marcus McFadden, Ryan Mitchell, Victoria Munda Disanka, Ruslan Nesenchuk, Najah Nicholas, Kojo Ocran, Ryan Pfluke, Rebecca Pickering, Kevin Reagan Jr., Dominic Rushing, Azizi Sarkis, Alexander Scalone, Jacob Schartau, Ryan Scheiber, Michael Smith, Ava Speidel, Allison Story, Alyssa Sumeriski, Keirick Sumner, Alexis Taccone, Leah Taddonio, Santina Tulensa, Aaron Valone, Ajenee Williams, Ellie Woodin and Hunter Youngblood.