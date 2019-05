Our Lady of Mercy School for Young Women recently announced the third quarter honor rolls for the 2018-19 academic year.

12th grade honor roll: Iliana S. Albano-Yanick, Sevda Allazovna Aliyeva, Mallorie Taylor Allan, Arielle Adrianne Lamadrid Atmosfera, Kathleen Ann Bogdan, Hayley C. Bronk, Olivia Caines, Alice H. Camaione, Lauren Edith Connolly, Alicia Elaine Coppenbarger, Emily Davis, Kailey Ann Evanowsky, Carly M. Fanning, Alexandra Grace Gelletly, Helen Pauline Hassett, Kiera A. Higgins, Laci H. Higgins, Jessica L. Jacobs, Natalie Marie Laiosa, Yangchenchen Liu, Sarah Longuil, Kelly K. Lozy-Lester, Grace A. Marcus, Madeline Anne Marr, Anna F. Mason, Mary Addison Mitchell, Esther E. Moore, Nicole L. Pernaselli, Amanda F. Piccirilli, Melanie A. Pitcher, Lauren E. Quatela, Megan C. Reilly, Kimberly Schoen, Julia Evelyn Spagnola, Meaghan E. Trevor, Hailey Elizabeth VanWinkle, Sydney Vita, Madison Lucille Voelcker, Brianna J. Whittemore, Eve Aniela Woloszuk, Madison E. Wood, Marissa Lynn Zajia and Angelica J. Zapata-Bermudez.

11th grade honor roll: Kosar Ahmed Abdul-Rahman, Erin Riley Andreucci, Lauren E. Andrews, Mary Grace Bianco, Colby GraceBillitier, Mia F. Cavatassi, Madeline Grace Connolly, Keelan Ann Crowley, Kathleen J. Curley, Caroline Lange DeJoy, Maria Elisa DelMonache, Alexandra Sofia Doherty, Rachel Mary Donnellan, Abigail Marie Ellie, Hannah W. Endeshaw, Francesca Gabriella Fornuto, Chloe Elizabeth Freida, Emily K. Garland, Zaria Lashae Gibson-Stevenson, Grace Goetting, Lillian M. Greco, Katherine Carroll Green, Morgan Bridget Growney, Rory E. Herrema, Julianna Elizabeth Hess, Gabrielle Elise Hight, Sydney Rae Holland, Victoria Marie Klimek, Shannon Lawless, Hannah Michelle Ledgerwood, Hannah Courtney Leitten, Caroline Rose Lucia, Genevieve Riley Maher, Anna Catherine Miller, Patricia Motlhankana, Molly C. O’Mara, Kaylina Plummer, Allison E. Purcell, Maya Reagan, Sarah Grace Richardson, Isabella R. Risolo, Trinity Marta Roman-Preston, Chansocphentra Salcido, Julia Ann Schofield, Lauren Regina Simons, Danielle K. Stein, Strait, Kathryn RezijaMahema Subba, Sujata Subba, Madison Leigh Wainwright, Mariana L. Walsh, Changfeng Wang, Skyler Catherine Weber, Sasha D. Williams and Yihe Zhang.

10th grade honor roll: Mary Rose Abuolba, Paige Elizabeth Alaimo, Danielle R. Beechey, Behare Beha, Ellie R. Benedict, Savannah Mae Blaakman, Julia S. Cahn-Hidalgo, Makenna S. Casper, Astrid Nina Chase, Elizabeth R. Connelly, Julia Jayne Conner, Elena Susan Crossed, Elizabeth Wong Daino, Maya Nicole D’Angelo, Ashleigh J. DeHaven, Elizabeth Deni, Jalisa A. Egues, Sophia Louise Fusilli, Alka Ghimirey, Manisha Giri, Meghan May Gleason, Beteliheim Y. Hagos, Gabriella Tate Hartman, Morgan Lynn Mastrosimone, Clementine MacKenzie Matzky,

Paige Elizabeth McKenna, Lexi Marie Miller, Kathleen R. Morgan, Jasmine A. Nichols, Lucy Ann O’Neill, Austen Marie Parent, Abigail C. Paris, Marie Christina Parker, Morgan Marie Reese, Emily Claire Richardson, Emily Ye Riggs, Celia M. Rivera, Jessica Grace Schiffhauer, Anna Mae Schinsing, Johanna R. Smith, Meah Antoinette Smith, Shannon Trevor, Marigrace M. Utter, Graciela Vieira, Tess M. Wagner, Alorah Lillian Weeks and Katherine E. Whitaker.

Ninth grade honor roll: Isabella Bondi, Makaylah D.L. Brooks, Sofia Clarisse Casion, Emma Jean Conway, Katelynn Carol Cruppi, Sydney Elizabeth Cuyler, Isabella Grace D’Anza, Daisy Deontray Davis, Madalena Eve Donner, Hope Duncan, Isabelle Noelle Ferrara, Paige Grace Gibbons, Natalie K. Gollogly, Karli Maria Harnischfeger, Riley Anne Harrison, Molly Grace Kantz, Sarah Esther Kimball, Catherine M. Kinard, Sydney Lucille LaSalle, Kiera L. Lusardi, Alexa Cantaben Malvaso, Elizabeth Joanne McDonough, Meridyth E. McRae, Caroline Grace Morreale, Claire E. Murphy, Shea Marie Netti, Chloe Bradler Patrick, Christina M. Petrillo, Natalia S. Picciotti, Olivia G. Risolo, Alix Marie Robertson, Ariana Cayenne Smith, Janaa K. Smith, Sophia Ellen Thomas, Tricia M. Toth, Mary Catherine Trost, Monica Kathryn Verma, Emma Grace Wade and Delaney J. Wiegel.

Eighth grade honor roll: Annalie Lynn Flanigan, Mary Grace Marie Green, Adriana Marie Lanseer, Jisa Ahmed Laskor, Elena Maritza Martinez-Nobrega, Maire Coirean Lacy Miller, Rachel M. Niedzwiecki, Gabrielle E. Pelychaty, Clara Thekla Polito, Eleanor Grace Sak, Sakmyster, Apryl Isabella Mary Schleigh, Grace Kathleen Vitti and Isabelle Mae Zimmerman.

Seventh grade honor roll: Marwah Falah Al Matook, Avery M. Billitier, Theresa Marie Garnish-Parrillo, Julia R. Green, Jenna Lee Hahn, Zoe Elizabeth Miller, Tristyn D. Nguessamble, Flora Dannon Polito, Isabella Rae Rodriguez, Julia Mae Schnell, Camryn Rose St. John and Sophia Elizabeth Vane.