Our Lady of Mercy School for Young Women recently announced the third quarter scholarship rolls for April 2019.

12th grade scholarship roll: Gillian D. Anderson, Emma Josephine Arnold, Jenna Rose Babcock, Grace Elizabeth Baginski, Kosovare Beha, Madeline Elizabeth Berl, Victoria May Bogacki, Ariana Bondi, Roma N. Carbone, Adrianna Rose Carfagna, Sydney C. Carlo, Sarah F. Cavacos, Taylor Anna Cicoria, Julia G. Cilano, Sara R. Ciurca, Hannah Marie Cormier, Nellie Caroline Cotrupe, Emily E. Daggar, Emma Wong Daino, Carley B. DeBiase, Micaela Ann Deutsch, Sabrina Dursunova, Laura M. Ferris, Anika Fischer, Amanda C. Folwell, Grace Elizabeth Gargan, Sara Joyce Gaudieri, Lilly Anna George, Madeleine E. Guerrera, Anastasia E. Hayes, Gabrielle Marie Heisig, Sienna Eva Henry, Sarah A. Hentschke, LaRue Ann Heutmaker, Lilith Christine Hyde, Claire Keck, Jessmya Kilgore, Savanna Rose Klee, Julia M. Leahy, Anne Lee, Kathryn Marie Lester, Taylor Georgia Loiacono, Emma Ekaterina Mancini, Emiliana N. Martinez-Nobrega, Meagan B. Martin, Meghan Elizabeth McAliney, Margaret Cathleen McDonough, Meredith McGee, Maeghan I. McKenzie, Elizabeth Anne Meisenzahl, Chloe F. Michel, Natalia Beyonce Montes, Madelyn A. Morreale, Ashanti S. Muhammad, Olivia Joanne Obuhanych, Katrina Lynn Olson, Ella Danielle Paris, Megan E. Polidori, Nitaighla Popham, Rachel M. Rightmyer, Dori Marie Rizzo, Olivia Paige Schaertl, Marlo Jane Scherer, Charlee R. Smith, Cecelia Margaret Stocum, Brooke E. Streightiff, Meghan Grace Sullivan, Qianyin Sun, Madeleine Sophie Sybil Sutton, Maggie Katherine Swartz, Celina M. Tachin, Justice D. Taylor, Hannah Margaret Tette, Gabriella A. Toriseva, Katelyn Elizabeth Vara, Yali Wang, Lily Catherine Witkoski, Maria R. Wojciechowski, Enmeng Xu and Ruisi Xu.

11th grade scholarship roll: Maheen Ahmed, Gunel Aliyeva, Julia Elizabeth Andreach, Olivia E. Antonelli, Emily Rose Baldo, Julia Ann Bell, Mary C. Bell, Brianna Maria Biju, Bishnu Biswa, Devyani Heema Budhnarain, Gianna Marina Calcagno, Charly N. Campanella, Brigitte M. Cassara, Ava Elizabeth Clarcq, Grace C. Colpoys, Lily Rose Conlan, Fiona M. Connolly, Ana Elizabeth Cottrell, Gianna Rose Cutaia, Jennifer M. Dappen, Natalya Valencia Denis, Claire Elizabeth Devlin, Aysha Dursunova, Paige Marie Eaton, Olivia Anne Evangelista, Juliana Marie Falcon, Marlena Rafaella Fornuto, Lillian Grace Frey, Grace Elizabeth Gambill, Megan Gearinger, Laura Giugno, Emma Grace Gottko, Elisabeth Lillian Hartke, Carolena Rae Hernandez, Rebecca Margaret Hernandez, Yue He, Olivia Marie Hofmeister, Kathleen Bridget Holdsworth, Elizabeth L. Huber, Audrey Huff, Madeline Rose Kammholz, Lauren Elizabeth Kepes, Anne E. Kosanke, Raina N. Kozarits, Judith A. Lanahan, Lauren Elizabeth Latas, Mackenzie Marie Lill, Emma Mary Magioncalda, Elizabeth A. Mang, Brigid R. Marron, Sarah Michelle Marron, Safia Masri, Victoria Elena Mauro, Erin Margaret McAliney, Megan E. Miller, Danielle R. Murray, Noelle G. Napodano, Ava Roberta Nicolini, Madeleine C. Oehling, Angelina Vincente Pallini, Theresa R. Porter, Geanna Rose Profita, Natalie Jayne Rivoli, Maria Anna Rosato, Hannah Joy Ruth, Margaret Rose Sak, Gabriella Haley Sartori, Karissa Marie Schoen, Kayla Lynn Sergeant, Catherine G. Spegar, Lillian I. Steele, Sydney Mia Strutt, Lauren Gibson Sullivan, Emily Irene Tabone, Hailee Ann Tachin, Clare G. Talty, Bridget Ann Taylor, Samantha Joelle Thomas, Sara Lynn Trudeau, Nicole Krista Valente and Yue Yu.

10th grade scholarship roll: Clare M. Adams, Leah Rose Alaimo, Megan Ying Allen, Elizabeth Marie Anania, Lilly A. Ansley-Purpura, Holly Lyn Bagley, Ashtyn Aubrianna Bishop, Amy L. Brennan, Madison Elizabeth Brown, Mary G. Cahn-Hidalgo, Allison Nicole Caines, Samantha M. Carey, Abigail Lea Chace, Natalie Rose Colpoys, Anna R. Costello, Allyson Laurice Cottier, Zoe Riley Cronmiller, Regan Davis Daley, Olivia L. DiFelice, Tricia Dini, Savannah Rose Domenech, Naveena Ann Dvonch, Michaela Magdaline Eichas, Allyson Farnand, Kelly R. Ferris, Anna Elizabeth Fetter, Delaney Fischer, Rachel C. Gargan, Samantha Lynn Geraci-Zicari, Isabella M. Germani, Amelia Lillius Goff, Anna Catherine Gunther, Tessa Grace Hartzell, Lindsey Nicole Hassett, Caroline M. Hellstern, Teagan C. Holmes, Kristyn E. Johnson, Alanna N. Jordan, Anna Antonia Jucan, Ilsa Grace Kloiber, Grace Lucille Kurzweil, Jamie Lynn Laemlein, Kelly Laemlein, Lucia Lanahan, Megan Rose Lana, Sydney Grace Laniak, Abigail T. Large, Lindy Laurel Jin Ying Chang LeMay, Isabella S. Leva, Helena Matisse Lynd, Sanu Magar, Mary Grace McCann, Katherine Elizabeth Millspaugh, Kacey Mollenkopf, Michaela M. Monile, Fiona R. Morris, Isabela Anne Mulcahy, Carly Katherine Muldoon, Caroline Grace Murphy, Sydney Nicole Natale, Rachel D. Ntor, Lauren E. Ogden, Abbey Owens, Hannah R. Owens, Brianna, Michelle Palmerini,Sophie Marie Pawelek, Julia Elayne Pelletier, Haleigh A. Poudrier, Reilly Anne Refermat, Mary Elizabeth Rion, Olivia L. Robertson, Shannon Elizabeth Ruppert, Christine Elizabeth Seeger, Katherine Jean Selvaggio, Margaret Mary Sheridan, Leah J. Sisson, Isabelle Newton Sistek, Georgia Kate Spatorico, Katharine M. Stanley, Anna Lee Stone, Mallory K. Sullivan, RoseTalia, Gabriella Sandra Thrasher, Katherine Caitlin E. Welch, Julia N. White, Mackenzie J. Yaddaw and Giulia Rose Zappia.

Ninth grade scholarship roll: Sophia A. Agostinelli, Caroline Natalia Aman, Ivy Juliet Aman, Sophia Grace Anderson, Lillian Marie Andreach, Ava Corleen Basset, Arta Beha, Nicole Elizabeth Berenbaum, Rylee K. Bergeron, Ashley Elizabeth Brandt, Pierce Rayne Burm, Lorenza L. Calcagno, Sophia Anna Camarella, Catherine E. Caraballo, Gianna A. Cicione, Caroline M. Clar, Grace M. Cook, Lucy Jane Cotrupe, Amaya Lynn Crawford, Sophia Anne Dearcop, DeAscentiis, Lola JosephineCaitlin Jean DeHond, Emma Grace DeJoy, Nia Vatrece Denis, Albina Dursunova, Teagan Peng Dye, Haley Lynn Edwards, Amanda Nicole Ellie, Danyele Nicole Emler, Marina G. Fasano, Olivia Rose Garrity, Jillian M. Gertin, Maria Cecelia Gkourlias, Jordan Goetting, Hannah N.G. Haller, Dominika Homa,Madeline Hyeon Ah Yoon Hood, Emma Lauretta Kozara, Leah Kucharski, Giana N. Lombardo, Jenna Louise Magioncalda, Lauren E. Maloney, Sydney Anne Marron, Jessica E. Mason,Molly Catherine Maxwell, Emily Michelle Menna, Roisin Eleanor Meyer, Ingrid F. Miller, Danae Olivia Minich, Olivia AnnMarie Momot, Olivia Cecelia Morey, Isabella J. Morreale, Caroline Anne Mosca, Alina Rose Myers, Valeria Grace Nugent, Jaidan L. Odorisi, Isabella Rose Padilla, Emma Jewell Phelps, Sophia Day Pomponio, Gwyneth Marilyn Pritchard, Addison Larkin Rando, Stephanie Cathleen Rappold, Mickayla Christina Rath, Emma Grace Raymond, Grace Alena Reyda, Grace Elizabeth Robin, Aubrianna K. Ryan,Adriana Grace Salina, Cylee J. Smith, Emma Katherine Spagnola, Olivia Rose White Storti, Riley Anne Stuver, Amanda Lynn Thompson, Brynn Amelia Rose Tripp, Mariel Annika Uy, Mia Valvo, Angeline S. Viruet, Claire Nicolle Vitti, Madison Isabella YuPan Warner, Kennedy A. Weigel, Abigail Helene Whitehair and Isabella Hope Zicari.

Eighth grade scholarship roll: Caroline Grace Anderson, Samantha Ann Bailey, Emma Celeste Bailor-Laughlin, Margaret Patricia McGrath Bauman, Isabella M. Betzenhauser, Deepa Bharati, Sophia Frances Bonacci, Gabriella Adele Brongo, Sophie N. Brown, Samantha C. Campanella, Mia E. Compas, Maia Isabella Cottrell, Kirsten L. Crowley, Alexis Renee Curtis, Sophia Macoretta Daeschner, Caroline Rose D’Anza, Isabelle Rae Dearcop, Zoe Angelina Diakomihalis, Margaret Ann Duprey, Sofia Elizabeth Dvonch, Abigail M. Epstein, Basaer Fatlee,

Madeleine Quinn Fitzgerald, Gabriella Nicoletta Fornuto, Ioana Andreea Geba, Madison Leigh Hauber, Audrey Wilson Hintz, Maria Teresa Hoyo-Lambertucci, Ava Michele Jordan, Ava Mary LaRocco, Katherine Elizabeth Longuil, Alison Grace Lucia, Anna Grace Lynch, Kaitlyn M. Malucci, Ava Cantaben Malvaso, Dani Michaela Mayer, Lauren K. McKenzie, Alayna Grace Meyer, Eleanor Marie Milano, Katia A. Moldoch,Morgan K. Monile, Pahmeh Esther Mo, Louisa Emily Morris, Norah Grace Myers, Ariana Marie Nasca, Uchechukwu Ashlee Ofurum, Ava Papadakos, Michaela Marie Passero, Kate Alyssa Pelletier, Madeline Rose Penna, Grace E. Reese, Olivia C. Reina, Isabella Eve Reuter, Emily Sandra Richards, Gabrielle Marie Rizzo, Taylor Sartori, Rachel Madigan Sharpe, Victoria Clare Short, Kathryn Anne Sproul, Elizabeth M. Steron, Sophia Isabelle Tedone, Alexandria Michele Tilkins, Molly K. Topa, Elisabeth S. Vogl, Autumn T. Wilson, Anna Rose Winters and Ella Elizabeth Yaddaw.

Seventh grade scholarship roll: Isabel Olena Ament, Carolyn N. Anania, Lilah Morgan, Anderson, Kate G. Balland, Madeline Grace Barry, Abigail Grace Blake, Nina Elizabeth Camarella, Mya A. Cannan, Anna Burke Carey, Sophia Louise Cellura, Sophia Chuang, Lauren Olivia Cicoria, Marlena Ann Correia, Olivia A. D’Agostino, Sophia E. D’Agostino, Keira M. Dall, Emmaline E. Dowd, Marisa Ann Eichas, Liliana Zahra Gardner, Sofia R. Guerrieri, Lucy G. Hall, Kathryn Rose Helms, Lila Marie Hwang, Andie Raye Jones, Frankie Larry, Ava G. Larwood, Sienna Ree Leonardi, Amanda M. Lozy-Lester, Kiara Jean Maloney, Ruairi J. Mann, Madeleine Elizabeth Mason, Eva Rose Meddaugh, Francesca Ann Mezzio, Isabella Renee Mitrano, Emma M. Mogavero, Kathryn Joanna Mor, Ellen Grace Murphy, Lauren Ariel Nichols, Abigail M. Ogie, Christina Marie Palmerini, Lilah Grace Pecora, Ella Therese Pratt, Savannah J. Richardson, Kylie Ann Rogers, Madeline S. Ryan, Nadira Said, Najma Said, Sofia G. Sanchez, Ella Michaela Sciortino, Julia Grace Sengenberger, Ana Daria Serban, Jasmine K. Singal, Madelyn E. Thomas, Avery Marieke VanDamme, Ava James Verdi, Claire Briana Wirt, Brooke Katharine Wormley, Gwendolyn Sophia Zawacki and Claire Marie Zwahlen.