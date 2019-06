Unity Hospital, 1555 Long Pond Road, Rochester, reported the following births on May 12-22, 2019.

Jay’zeon Amir Ojeda, May. 12.

Annika Willow Santo, May 12.

Emmie May McKibben, May. 13.

Sade Tyrell Glover, May. 17.

Azaleigha Rose-Marie Robinson-Mangino, May. 17.

Pennelope Louis Whitaker, May. 17.

Everly May Zardzewiala, May. 20.

Emily Grace Frisch, May. 22.