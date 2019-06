The following Wayne County students were named to the spring 2019 dean’s list at Finger Lakes Community College in Hopewell.

Clyde: Megen Aguilar Lopez and Kailey Cole.

Lyons: Alivia Chardeen, Caitlin Damoth, Kassandra Hosmer, Susan Kniffin, Mikayla Mayo, Elana Rosenbauer, Sabrena Sauve, Hunter Schleede, Alexander Schuyler, Shannon Sergent and Kristen Snyder.

Macedon: Charlott Bastian, Stewart Butler, Zachary Herring, Leah Mamroe, Ahmed Osmen, Crystal Pragle-Fishell, Madison Ross, Lindsay Stadtmiller, Amber Taylor, Kathryn Thomas, Ashley Todd, Joshua Triou, Bethany Zweigle, Danielle Zweigle and Gabrielle Zweigle.

Marion: Beverly Bacon, Donnette Boucher, Adam Burditt, Thomas Capozzi, Julia DeMarco, Noah McKaig, Thomas Price, Austin Smeatin, Taylor Thomas, Megan Van Dorp, Charity Wasielewski, Katie White and Victoria Wilson.

Newark: Malia Banks, Kaitlin Brightman, Justin Demott, Claire Gibson-Spencer, Emma Hansen, Deborah Hubright, Evan Jackson, Emily Lapresi, Olivia Lewis, Sarah Lincoln, Marshall McFarland, Alicia McKissock, Emma Meeks, Melissa Miller, Lindsey Noble, Brooke Nowak, Samuel Proia, Tabatha Pullen, Megan Rodriguez, Thomas Santelli, Annalise Schram, Libby Smith, Heather Tarby, Bianca Tolleson, Jessica Ward, Michelle Ward, Nichole Weaver and Sean-Paul Whittlesey.

North Rose: Gabrielle Warring.

Ontario: Caitlin Collins, Brandon Dostman, Gina Finewood, Brian Koehler, Kyle Lash, Paige Neal, Emily Pignato and Emily Privitera.

Palmyra: Nicholas Angelo, Adam Barnes, Sylvia Boheen, Samantha Clark, Steven Cook, Katherine Cossaboon, Nathan Gellatly, Casandra Hazlett, Quinn Howell, Tamara Hutter, Christian Irace, Emma Jackson, Sarah Main, Harlan Miller, Elaine Morris, Courtney Roberts, Ivory Saalfrank, Akasha Vecka, Benjamin Viruso and Sara Watson.

Sodus: Matthew Baker, Caleigh Barnes, Madeline Bennett, Holly DeCausemaker and Thomas Tangry.

Walworth: Mary Durkin, Adam Elsbree, Andrew Gerhardt, Abigail Giddings, Olivia Jakubowski, Lauren Johnson, Allison Kinnear, Amber Linson, Rebecca Reeves, Rachelle Scofield and Nicholas Seppeler.

Williamson: Joseph Del Plato, Samantha Kinley, Adriannah Klejment, Christopher Koudelka, Martha Liddle, Nicole McCarthy, Rachel Montondo, Nathanael Niles, Nathaniel Palmer, Heather Prahler, Jasmine Scutt, Matthew Serody, Andrea Skerrett and Adriana Tingue.

Wolcott: Makenna Bean, Eric Hokanson, Stephanie Kerr, Sherri Lewis and Brenda Meyers.

To be eligible, students must earn a minimum 3.5 GPA.