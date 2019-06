The following Ontario County students were named to the spring 2019 dean’s list at Finger Lakes Community College in Hopewell.

Bloomfield: Zachary Brautigam, Bridget Corsaro, Lynne Davis, Ryan Fischer, Evan Greindl, Victor Halfmann, John Henry, Kayleigh Kornbau, Jayde Langan, Christopher Mathis, Melissa McCombs, Delaney McNiece, Tristen Rayburn and Kelly Robinson.

Canandaigua: Matthew Albanese, Jacob Ameele, Bethany Atkins, Alice Avila, Derek Ballard, Samuel Belanger, Samantha Bentley, Lexi Betts, Francisco Burquez, Gabriel Carlson, Colton Cayward, Eric Chester, Stephanie Chrysler, Chloe Ciranni, Nicholai Clancy, Bryson Cole, Elizabeth Decker, Alyssa Dedoszak, Rory Dennis II, Joseph DiSalvo, Rachel Emerson, Alisha Eveland, Emma Farnsworth, Arthur Fisch, Olivia Garlock, Elizabeth Gerhart, Andrew Gregory, Andrew Gress, Terri Griffin, Chad Griffith, Nathan Hares, Rebecca Hazard, Charles Jensen, Lillian Jensen, Robert King, Benjamin Klintworth, Charlene Kniffin, Seth Knowlton, Deanna Lane, Cory Lattanzio, Jasmine Lofdahl, Paytan Mann, Michelle Marsh, Michael McCabe, Karson McGill, Juliane Montalvo, Christopher Nash, Emily O'Neill, Ryan O'Shea, Sierra Pagorek, Allison Pellett, Hannah Pickert, Kady Pierce, Tanya Pohwat, Joshua Reynolds, Thea Riley, Andrew Schroeder, Taylor Schroeder, Summer Shellman, Victoria Shively, Rachel Simmons, Jenelle Slaughter, Ashley Smith, Lauren Smith, Emma Spears, Lori Stein, Benjamin Stone, Bradley Stone, Elijah Sullivan, Adam Taylor, Samantha Vitale, Madeleine Voll, Melissa Wallis and Sadie Woloson.

Clifton Springs: Jonathan Coleman, Jeffrey Crane, Anthony DiMariano III, Tammy Eddy, Samantha Flatt, Aaron Freeman, Zacharias Harris, Garrett Logan, Jordan Lunser, Coby Maslyn, Sarah Middlebrook, Jennifer Neubauer, Alexander Reals, Michael Spears, Emily Taylor, Clarise Trautman, Sara Vanderhoof and Zachary Watts.

Farmington: Pamela Allen, Ryan Baker, Jerry Barnes, Timothy Bell, Gage Blaszak, Gregory Ferraro, John Garbeck, Michaela Gillens, Holly Gualtieri, Loryn Hanley, Jacob Huffman, Mikayla Johnson, Domanic Kendrick-Negron, Shelby Kramer, Brittany Lanning, Cody Miller, Maggie O'Brien, Denise Owens, Michael Palmerini, Samantha Reese, Teresa Schmidt, Rebecca Schooping, Emily Shimp, Sarah Shultis, Mary Utter and Cody White.

Geneva: Nicole Abraham, Jami Baran, Anna Barnes, Stephen Blanchard, Ty Bluto, Savannah Bradley, Hollie Brazie, Karla Calix, Cassidy Cardinale, Lisa Carlyon, Andrew Chilbert, Makenzie Curle, Alex Diduro, Olivia DiDuro, Taylor Fairman, Jolene Fay, Dawn Gotwalt, McKala Guererri, Joshua Hennessy, Briana Horton, Jamel Jackson, Allison Laws, Esthervina Mallard, John McCormick, Amanda Mengel, Alaina Miller, Caleb Miller, Lawrence Murphy, Christy Ohls, Sohil Patel, Jacqueline Pollino, Alara Powell, Kelly Rodgers, Danielle Sapp, Thomas Scott, Marilyn Secor, Lydia Smith, Robert Smith Jr., Ciara Steele, Samuel Stevens, Sarah TenEyck, Steven Terrell, Sarah Thorne, Vincent Ventura and Kari Wright.

Honeoye: Melissa Goff, Anh Le Jr., Kerry Lefebvre, Timothy Manciocchi, Kyle Morsheimer and Matthew Schubert.

Manchester: Justin Coon, Rhonne Fagner, Calista Felton, Casey Glassford, Karisa Hemen, Nathaniel Lecceardone, Brandon Rush, Natasha Sherman and Ericha Zuhlsdorf.

Naples: Nathaniel Balson, Alexander Carlin, Tessa Cratsley, Felipe Gonzalez Lemus, Phillip Hall III, Nathaniel Moore, Mackenzie Northrop, Sarah Grace Parshall, Katherine Urban and Michaela Williams.

Phelps: Korie Blackman, Kristen Garrison, Jaime Gomez, Jennifer Maslyn, Kelly Monson, Hayley Peisher and Brian Walters.

Seneca Castle: Laurie Tornow.

Shortsville: Adam Anderson, Linda Banfield, Renee Burns, Beau Herendeen, Lisa Holbrook, Tammy Janke, Spencer Madsen, Stephanie Mero, Chelsea Pecoraro, Breann Pierce, Rebecca Ritzenthaler and Rebekah Tuttle.

Stanley: Nathen Alexander, Kerrie Goodman, Kory Havens, Renee Laursen, Julia Rowlands, Logan Sieber and Andrew Smith.

Victor: Joseph Allocco, Sarah Baiera, Megan Bailey, Steven Blawski, Brandon Boje, Laura Broderick, Ashleigh Carey, Adam Cary, Jessica Comstock, Julynn Criscuolo, Keeley Engert, Alexis Gossage, Michelle Hattori, Benjamin Kamal, Cole Moszak, Donaria Pina, Colin Reagan, Patricia Rowe and Taylor Ward.

To be eligible, students must earn a minimum 3.5 GPA.