The Odyssey Academy released the names of its graduates for 2019.

Graduates are Sumayah Qais Al Ani, Dylan Ange, Parker Ange, Victoria Ashlaw, Delshad Aziz, Naleseya Bailey, Bryashia L. Balkum-Clark, Corey Ball, Casey Bertrand, Hannah Bertrand, William Betrus, Ariana Marie Bianchi, Katherine Bianchi, Justin Biller, Austin Bowlin, Allysa Bravo, Brianna A. Bruno, Ryan Buttino, Dillon Callaghan, Kiara C. Caro, Mariah Nicole Carson, Anthony Cenzi, Mario Ciminelli, Raynard Colbert, Jenna Condoluci, David Crawford Jr., Arianna J. Cruz, Joseph D’Angelo, Paris Davis, Brandon P. DeMarco, Eden DeWolf, Erik Timothy Ervay, Elizabeth Farnham, Anaja Ferrell, Zackary Ferris, Emilee Jean Festa, Dillon M. Fezette, Emily Marie Fiaretti, Massoni R. Flecha, Mercedes Flecha, Corey Flores, Dylan Flynn, Matthew Forrest, Jamir Fulton, Ryan J. Gahagan, Olivia Gale, Trevor Gilliard, Shawna Nicole Gormican, Hailey Gravelle, Kayla R. Gray, Riley Green, Romell D. Griffin, Joshua Haff, Travon J. Harper, Siara Lynne Harpole, Donald Helmes, Nikolas N. Heme, Sohna H. Henderson, Joshua A. Hernandez, Jacob Holdaway, Jacob Holler, Tion A. Hopkins, Elisabeth Houston, Trevor Jackman, Keith S. Jackson, Kelly E. Jenkins, Nathaniel King, Cameron Thomas Knowles, Benjamin Kohlman, Madison Lafferty, David Lang, Ellen Carol Langton, Naethan Ruben Lopez, Brittney Lynch-Dudley, Ryan Warren Makowski, Markyian Maldonado, Bianca Jade Mancuso, Zuylem Matos Padron, John McNeil, Samuel Miller, Arianna Moore, Cody Moore, Khaliah A. Moorehead-Edwards, Leah M. Morturano, Storm Moyer, Lynn Nguyen, Anthony Michael Nicolosi, Catherine Oldfield, Janalize Padilla-Torres, Kalianne Panek, Adam Pavone, Lindsay Perkins, Nathaniel Perry, Marcus N. Peterson, Richard Petranto, Kyle Pezzulo, Morgan L. Porach, Marina Rabideau, Shane Ramos, Hannah Reed, Quinn Reed, Thomas Reese, Fallon L. Rendon, Jacob Charles Ricker, Carl Rodenberg, Avianna Rodriguez, Joshua Rodriguez, Sabiana Rodriguez, Armani Rosario, Kyle S. Salonen, Kayla M. Santiago, Maria Santiago, Norman J. Savatphay, Jenna Scarlett, Erika Schneible, Jessica A. Seeley, Andrew D. Sisson Jr., Khyree A. Smith-Roberts, Jamison Staub, Jordan Staub, Tynia Strong, Natalie Marie Such, Alexander Tanski, Grace Taylor, Mayuree Thach, Sebastion Thousand, Garrett Tidwell, Robin R. Tolle, Christian Torres, Hannah Touihri, Alyssa Trombley, Jahzire Turner, Sarah Ann Valincourt, Michael Valle, Julian Voltaire, Abayomi Nazihah Wells, Aric Williams, LaSelle J. Williams, Camille Elizabeth Willard, Chloe Wright, Nasir J. Young and Ryan Jacob Zimmerman.