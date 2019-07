Rochester Institute of Technology named the following area students to the spring 2019 dean’s list.

Gates: Steve Berntson.

Greece: Mikaella Docteur.

Hilton: Jason Cardella, Daniel Flanagan, Tucker Kiwitt, Aurora Kraus, Breanna Laber, Michael Laber, Jiyuan Lu, Matthew Miller, Mark-Vincent Sansone, Rebekah Snell, Cecilia Weber, David Wegman, Jessica Wegman and Julia Wuest.

North Chili: Eric Andolina, Lynn Atene, Meghan Baldasare, Joseph Hunt, Amy La, Olivia Lydon, Sarah Miller, Michael Pothaczky, Luke Reber, Adam Reitz, Hannah Saxena, Cameron Shipley, Daniel Yu and Steven Yu.

Rochester: Zaid Abdulsalam, Raphe Abel, Parker Anderson, Thomas Augello, Duha Badri, Kyle Bailey, Paris Benson, Sam Bilinski, Lucas Blair, Jane Brennan, Becca Brent, Zachary Buckert, Cameron Burnside, Wesley Burroughs, Nina Cammilleri, Bryan Camp, Brian Cannon, Tamika Chandler, Lauren Chester, Christine Cira, Corey Clow, Chris Colilli, Rachel Costain, Andrew Curry, Anthony Defeo, Matteo DeFeo, Matt Dellario, Nicole Desimone, Gurpinder Dhaliwal, Ashley Diltz, Amy Dinh, Matthew DiPerna, Laura Discavage, Bridget Dooley, Brian Eckam, Julia Faraone, Michael Firnstein, Safiya Gazali, Cj Gebo, Elizabeth Gibb, Rachel Gonzalez, Austin Goodenough, Josh Goodman, Roman Gorchakov, Michael Grant, Mal Green, Kevin Greenauer, Jason Griffith, John Grugnale, Cody Hamilton, Mikayla Hargreaves, Andrew Hayden, Joseph Hendron, LauraAnne Hirschler, Anh Hoang, Jacob Horn, Matthew Hough, Michael Huntley, Emily Israel-Paniccia, Niaya Jackson, Brandon Jermyn, Ryan Jeter, Alexa Johnson, Parker Johnson, Alyssa Juergens, Max Kaiser, Danny Keirsbilck, Alexandra Kelly, Kevin Kha, Michael Kha, Garrett Kirk, Stephanie Knudsen, Sabrina Kovach, Gunther Kroth, Jonathan Kroth, Allison Kunz, Vanessa L’Abbate, Jason LaRuez, Madison Lenhart, Toan Mach, Ikiesha Maragh, Patrick Mathews, Andrea Munda Mbombo, Liana Meisenzahl, Jordan Merkel, Salvatore Meschino, Matthew Michael, Joshua Miller, Connor Milligan, Jose Mirabal, Wesley Moon, PJ Muneath, Nikki Nguyen, Trinh Nguyen, Alex Noonan, Joseph Nowak, Nicole Nugent, Geoffrey O’Connor, Zachary Orcutt, Kalen Oyphanith, Destiny Pacheco, Corey Page, Colin Perkins, Cindy Phan, Don Phan, Kaitlin Plane, Julia Popowych, Matthew Race, Brian Garcia Ramirez, Briana Ramos, Patrick Reale, Emma Reynolds, Martha Reynolds, Maksim Ribalko, Nazar Ribalko, Dillon Riggs, Taylor Riola, Alexis Rivaldo, Jenna Rivera, Libnah Rodriguez, Sean Rogerson, Hannah Roser, Lauren Rotunno, Taylor Rund, Siena Saluzzo, Morgan Santangelo, Daniela Schiliro, Michael Schrader, Patrick Schultheis, Chad Scorse, Robert Semple, Brittany Shaw, Cam Shuman, Nicholas Simone, Maria Simonetti, Eric Sotack, Jasmine Southivongnorath, Anne Stone, Nicole Such, Jonathan Sutton, Kevin Ta, Alexia Taft-Soriano, Dillon Taylor, Claire Teal, Madison Thesing, Chase Tyler, Dennis Ulmer, Ariel Viggiano, Gialinh Vu, Lindsey Walker, Catherine Walters, Mandy Weiler, Rose White, Evan Williams, Matt Wiza, Tydarius Young and Kristy Zheng.

To be eligible, full-time students must earn a minimum 3.4 GPA.