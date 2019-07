Newark Middle School named the following students to its fourth-quarter honor rolls for 2018-19.

Sixth grade

Principal’s list: Cameron Baker, Carley Baker, Nichole Baker, Tessa Belliveau, Jessica Brown, Malia Brown, Carter Bumpus, Kendall Carr, Isabella Cary, Gretchen Crawford, Jenna Downey, Taylor Dusharm, Lucas Goerge, Sierra George, Jacob Havert, Lucas Herd, Ryan Hinks, Madison Horton, Anna Lanse, Anthony Merced, Devon Miller, Mikalya Miller, Jayda Solomon, Kayla Stephens, Carson Stoffel, Erika Stoneham, Tessa Strickland, Emma Thayer, LeeAnn Titus, Camryn Tolleson, Ayla Trivett, Averi Verbridge, Haleigh Ververs and Alexia Webb.

High honor: Isabella Andrews, Austin Belli, Nolan Benedict, Nataleigh Buck, Jailyn Burgos, Cameron Coene, Chloe Colf, Alyssa Correa, Emily Couturier, Carter Cruz, Alivia Dean, Payten DeCracker, Alexis Diaz, Oktohber Edmister, Abigail Edwards, Reed Haltiner, Bailey Harris, Evan Hartwell, Justin Herman, Jeff Hernandez, Talen Kanaley, Logan Keeling, Riley Lawson, Devin Littlefield, Brynnan Mays, Grace McAdams, Lindsay Miller, Alissa Mosquera, Alivia Muller, Emma Newark, Leila Osmen, Aiden Pallister, Morgan Paro, Shyanne Pilozzi, D’Vyne Powell, Holden Precourt, Nolan Rice, A’na Belle Smith, Destiny Smith, Sariah Tindal, Reese Verbridge-Day, Thomas Visconti, Gabrielle Welch, Douglas Wells, Anthony White and Kensington Wilck.

Honor: Kyla Betts, Deikan Bueg, Sophia Cameron, Jerimyah Castillo, Nevaeh Chance, Emma Delestowicz, Natalie DeVelder-Griepsma, Taylor Downey, Janae Downing, Logan Ellersick, Matthew Fagner, Eric Finn, Dayana Heidrick, Loretta Hobart, Logan Jones, Alexeea Kepler, Olivia Kersten, Michael McGavisk, Chance Meckley, Kaden Navarro, Aiden Nazario, Jonah Pettine, R’eion Robinson, Damien Rodriguez, Nicolas Rose, Madison Silbernagel, Abigail Silverio, Gavin Slocum, Kyla Swan, Riley Terwillegar, Kira Trapp, Tyler Tripodi, Ta’Kyla Vaughn, Myanna Ward, Julian Webber and Emelia Weigand.

Seventh grade

Principal’s list: Alexandra Barber, Alana Bedell, Alexis Bedell, Felicity Brey, Anthony Comella, Brooklyn Graham, Tristan Hagel, Sophia Hasseler, Taya Hilfiker, Emma Holley, Mason Jorgensen, Evan Lang, Addison Leasor, Lexia Mallette, Ian Murphy, Alana Ransco, Ava Ransco, Caleb Rodas, Alilyana Sheils, Alexandra Staiger Hau, Beatrice VanRiper and Christina Ward.

High honor: Rico Barnes, Jaden Bentley, Caleb Briggs, Devon Bulman, Ty Burley, Grayson Cole, Ethan Coleman, Giancarlo Colon, Nicholas Garritano, Jacob George, Milleniyah Glanton, Alexa Gravino, Cynthia Hernandez, Courtney Jadus, Brooke Johnson, Gavin Kelley, Chloe Kraus, Lauren Liechti, Mia Logan, Jacob Norton, Hanna Peters, Marek Pierce, Luciano Rank, Adriana Rodriguez Diaz, Kadien Schutt, Xavier Smith, Molly Strouse, Chase Sutton, Ethan Tonkinson, Lindsay Wells, Benjamin Winkler, Evan Wood and Tyler Wood.

Honor: Jaypar Allen, Alexandria Anderson, Jayden Ayotte, Alenxander Bernardi, Curtis Booth, Myles Comer, Patrick Doyle, Kellen Foster, Jordan Frank, Ava Girup, Karli Goodrich, Alexander Gray, McKinnly Hoad, Lea Houck, Inaya Kerr, Madison Kuhn, Angelica Morales, Jayro Nunez-Rodriguez, Abraham Rodriguez Diaz, Chloe Semmler, Jayden Shulla, Shaine Snyder, Mikayla Soura, Caden Stone and Molly Verbridge.

Eighth grade

Principal’s list: Carlos Bueso, Matthew DeHimer, Sara George, Molly Goulette, Drake Hernandes, Ryan Mack, Marwan Osmen, Ethan Rossell, Rebecca Spry, Preston Steve, Haydn Tellier, Owen Tolleson, Abdiel Ubiles Maldonado, Anna Verdine, Kathryn Verdine and Mackenzie Wells.

High honor: Tye Avedisian, Brooklyn Baker, Emmanuel Brown, Jream Brown, Josephine Budd, Matthew Burgess, Stephanie Chetney, Sofia Comer, Joshua Dean, Dalton DeRoo, Kayce Fagner, Noah Garland, Tyrique Granger, Ryan Gunkel, Jocelyn Hinks, Tariq Joseph, Natalie Kent, Hannah Kinslow, Lucas Lyon, Aydin Mays, Morgan Miller, Laila Morales, Ariana Newark, Elizabeth Nezelek, Lorelei Patrick, Michael Peters, April Provoost, Lena Ramos, Alexander Ransco, Erica Rieke, Makayla Schutt, Brayden Steve, Olivia Tyler, Jose Ventura, Connor Visingard, Nathan Wunder and Maxwell Yougman.

Honor: Kaylee Barkley, Celena Bell, Izac Bernardi, Jack Brust, Skye Capron, Zackary Chambers. Xiomara Coleman, Holly Dayton, Brighton Frederick, Mya Gonzalez, Nicholas Hayes, Grace Holmes, Raeshawn Howard, Kayden Hughes, Kadence Jandreau, Brielle Martin, Damien Matthys, Tyler Miller, Edgardo Olivera, Jayden Ortiz, Dustyn Shultz, Isaiah Sloughter, Mason Stone, Alexis Szymonek, Nikolas Tumbelekis and Rose Westbrook.