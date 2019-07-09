Calkins Road Middle School recently announced the students named to its honor rolls for the 2018-19 school year.
Students named to the high honor roll include eighth graders Audrey Baker, Elizabeth Bergin, Caitlin Bergin, Annalise Borrelli, Shamil Canbolat, Michael Casey, Donna Casey, Owen Castleberry, Jorimar Cosme, Cornelia Crumley, Sara Davies, Emily DiCesare, Addison Engle, Allie Finkbeiner, Margaret George, Michelle Han, John Heatwole, Molly Heinzelman, Ellison Huang, Sarah Kroetz, Antonia Levstik, Aiwen Li, Kailani Liu, Julianna Lyons, Dylan Madigan, Rose Majeed, Lydia McCamant, Jiyoon Moon, Emma Neufeglise, Annie Potter, Olivia Qin, Devon Rashid, Peter Refermat, Amelia Samuelson, Patrick Scharf, Joel Snyder, Fateha Upal, Ella Walsh and Victoria Wang.
Seventh graders were Erdem Bilenler, Piper Burdick, Sadie Bush, Grace Bylund, Callie Craig, Georgia Crane, Rachel Dean, Mary Devine, Shuwen Ding, Hazel Glazer, Maxwell Herbison, Rebecca Hicks, Lily Hofmeister, Phoebe Infantino, Jack Kaczorowski, Lila Keating, Minjee Kim, Madelyn Krebs, Katie Kull, Norah Layton, Joy Lee, Amy Liu, Justine Li-Wu, Kimberly Ludwig, Gabrielle Miles, Elisa Miller, Aariv Mody, Elizabeth Power, Thomas Raith, Ethan Rehkopf, Seth Rozen, Tiana Schantz, Abigail Schenkel, Rory Selinger, Phoebe Sheehan, Natalie Sheehan, Olivia Sifain, Marisol Taylor-Casamayor, Stefan Tivarus, Floria Wang, Edward Wu, Lina Yang and Maureen Zhang.
Students named to the honor roll include eighth graders Hadia Abdiani, Alexis Ahle, Kaitlyn Ahle, Sofia Andrews, Kilian BaileyShea, Ronak Bansal, Caroline Bauer, Addison Bernas, Sithara Bhagavath, Angelina Boehm, Mia Bonfiglio, Reghan Cerquone, Candan Cetin, Amar Cintron, Adelae Froula, Thomas Gargan, Andre Gilbertson, Anna Guisto, Sapna Gupta, Leeah Herbert, Kangsan Jin, Sophia Johnson, Ryan Kotalik, Brendan Kreiss, Thomas Kwon, Arev Lima-Boudakian, Cole Mann, Muhammad Mbowe, Marielle Morabito, Grace Murphy, Shahryar Navaid, Tenzen Nicholas, Maria Niculescu, Lia Petrilli, Cecilia Petti, Grace Pingleton, Sofia Rahman, Nicholas Salamone, Raymond Saucke, Natalie Sheils, Emma Strauch, Aidan Swan, Sean Tait, Matthew Tallarico, Ella Treasure, Skye Vaillancourt, Lily Wallace, Erika Xue and Alex Young.
Seventh graders were Syed Ali, Luke Alva. Talan Artwell, Zachary Bennett, Alexandra Bova, Santiago Castillo, Andrew Cole, CaiLi Cross, Quinn Cummings, Luke DesRosiers, Serena Devgun, Josephine DiFelice, Simone Durand, Ian Erskine, Isabella Foggetti, Ava Geglia, Gabriel Gosink, Fiona Green, Tess Heffernan, Samuel Higgins, Isabella Huerta-Andrade, Coleman Jerum, Callie Johnson, Claire Kazmierczak, Zaina Khan, Ryan Kunze, Mitchell Lau, Lucy Layton, Colin MacLean, Luke Mascitti, Keegan Matzky, Maximus Michalski, Christina Minnigh, Ella Minnigh, Jonathan Moore, Emlyn Morris, Noah Mroueh, Semyeong Na, Adriana Ochoa, Isabella O’Neil, Alejandro Ortiz, Jack Parrinello, Lana Pastirk, Alana Pinto, Jonathan Power, Benjamin Rivera Flores, Allison Shapiro, Henry Shaw, Gwendolyn Sievers, Charlie Sorensen, Gabrielle Spyra, Madeline Stoll, Maeve Sullivan, Olivia Taylor, Maxwell Vorrasi, Emily Vuittonet, Theresa Wiggins, Laine Willis, Shaila Yadav Lapizco, Anna Young and Anika Zaidi.
Students named to the merit roll include eighth graders Sean Adams, Isabel-Maria Bailey, Lauren Becker, Ava Bleier. Lara Brandt, Lisa Bundonis, Benjamin Cain, Jonathan Craig, Hannah Crowder, Brendan Dehn, Rose Diekmann, Ava DiMarco, Fritz Ebner, Gordon Fagan, Gnat Fomin, Delia Garland, Maksud Gedemenli, Ivan Goettler, Henry Goldstein, Ciara Govan, Shivika Gupta, Ariana Haben-Ribeiro, Matilda Hall, Jonah Halldow, Ashlyn Harrington, Audrey Hoffend, William Hoy, Ashaaz Imroz, Chloe Infantino, Colin Johnson, Brian Judge, Aodhan Kawakyu-O’Connor, M Rexford Kesselring, Andrew Kim, Mackenzie Lammela, Keturah Lockett, Anna Lopoukhine, Amelia Merulla, Shreyash Mhalagi, Eva Mihalitsas, Chase Moyer, Jackson Nixon, Serena Norton, Spencer Orton, Saskia Owen, Django Paine, Samuel Pisanelli, Stephanie Radley, Jack Ramsey, Lucia Ricos-Garcia, Molly Ritter, Juan Rivera Flores, Maya Rouse, Caroline Smith, Kevin Steeley, Nicole Sylvestri, Adam Tolbert, Covadonga Vazquez Serra, Paul Wazowicz, Harper Weisbeck, Elena Wilmot, Allison Windisch, Leigha Wormsley and Ian Zimmerman.
Seventh graders were Calayiah Anderson, Karlee Angona, Rudy Antonucci, Rory BaileyShea, Liam Brett, Antonio Brown, Tyler Brown, Natalie Burdick, Paul Byrne, Hana Ciulla, Colleen Cleary, Ethan Compton, Hanna Davis, Kale Davis, Victor Delorisses, Simone DeVore, Diamante Diaz, Nina Diaz, Timothy Fan, Molly Fantauzzo, Gianna Ferlicca, Luke Fliss, Ostap Fomin, William Gordon, Anthony Grugnale, Sophia Hanford, Henok Hankinson, Alexa Harrington, Marco Hill, Andrew Holvey, Harrison Jerum, Meghan Joerger, Aleena Khan, Daanya Khan, Auria Lahr, Pierce Lanahan, Morgan Lee, Rileigh LeVan, Timothy Lewis, Logan Madigan, Alan Mosmann, Graham Mosmann, Ayushi Nath, Gavin Nerone, Spencer Parrinello, Emma Pichette, Matvey Pochtar, Samuel Renica, Ewan Robertson, Maxwell Rossetti, Serene Selke-Fisher, Maya Simonetti, Ian Smalley, Sarah Spanganberg, Gretta Spitz, Elijah Spokony, Arabella Torrado, Lena Vaisey, Jackson Warner, Wyatt Williams, Jamie Woods, Langston Woods, Harry Woods and Devon Yacano.
Calkins Road Middle School announces June honor roll
Calkins Road Middle School recently announced the students named to its honor rolls for the 2018-19 school year.