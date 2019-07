Marion Junior/Senior High School named the following students to its fourth-quarter honor rolls for 2018-19.

Seventh grade

Honor: Leah Boerman, Darius Brewington, Carly Chapman, Grace Colburn, Matthew Cook, Jazale Cromartie, Grace DeVelder, Abbigail DiMuro, Jillian Edinger, Hope Hansen, Mia Hosbach, Fallon Kibbe, Rachel Mattison, Aidan Miller, Hannah Roegiers, Ava Schubert, Ryan Sicienski, Georgia VanDerMeere, McKayla VanDerMeere, Ethan Welch, Oren Welch and Landon Wertz.

Merit: Robert Burns, Ryan Burns, Joseph Casper, Landon Clawson, Jordan Clemons, Connor Coppernall, Cameron Gottermeier, Emily Gushlaw, Noah Hamill, Daniel Hance Jr., Olivia Hartnagel, Sierra Howell, Kadein Kane, Abigail Marotta, Aden Olmstead, Ethan Reesor, LeeAnne Taylor, Alivia Vandergrift, Alexis Velte and Payton Walters.

Eighth grade

Honor: Abby Conover, Madison Couperus, Alan Cruz, Meredith DeYoung, Aurora Hilfiger, Meredith Kemp, Alysha Kuhn, Jessica LaClair, Mary Maynard, Lucas Monroe, Ryan O’Leary, Michael Phillips, Lillian Reitz, Faith Rinella, Joseph Savage, Alec-Edward Sedore and Hayley Wurster.

Merit: Timothy Arrowood, Ashley Cervantes-Castillo, Christian Dunham, Sebastian Flint, Mia Little, Liam McKay, Ash Vandergrift, Austin VanDeWalle and Thomas White.

Ninth grade

Honor: Alyse Buirch, Alleyna Fulton, Janet Jaramillo, Kayla McNutt, Krystal Pagliuso, Olivia Salisbury, Adam Schultz and Isabela Vargas.

Merit: Haylee Antoine, Robert Arrowood, Anthony Billings, Sage Butler, Joshua Davies, Gabriel Gruttadaurio, Logan Karpp, Noah Mattison, Abigail Ortiz, Cole Restey, Rosy Rivera Hernandez and Tyler VanDerMeere.

10th grade

Honor: Kristin Boerman, Tyler Couperus, Aidan Czerniak, Liam De La Osa Cruz, Jacqueline DeMarco, Benjamin DeYoung, Michael Hamill, Jakob Hendricks, Meghan Hilton, Anna Hofmann, Jason Lonneville, Jonathan Lonneville, Abigail Pynn, Marci Steurrys, Alaina Taylor and Kailey Vernon.

Merit: Violet Bourgeois, Mack Brewington, Francisco Cordova Rodriguez, Jacob Enright, Matthew Hosbach, Ashley Vanderwege, Leah VanHout, Whitney Welch, Daniel White and Anthony Whitney.

11th grade

Honor: Derek Adriaansen, Victoria Burns, Zachary Conover, Jenna Crego, Sarah DeFisher, Joel Gleason, Drew Holahan, Sharon Jaramillo, Scarlett Keppen, Sarah Lange, Sofia Little, Jessica Mander, Cameron Miller, Jocelyn Ortiz, McKenna Short, Jeffrey Walker, Evan Walters, Marlayna Wertz and Kurtis Wurster.

Merit: Emily Acosta, Katelynn Augello, Collin Cahill, Sophie Cordova, Samuel Halstead, Nicholas Lent, Natalie VanCamp, Jakob VanDerMeere and Adam Wright.

12th grade

Honor: Sarah Davies, Abigail DeFisher, Emma DeYoung, Brandon Dobbie, Christopher Dobbie, Angelina Gonzalez, Morgan Henning, Elly Hepburn, Jacob Herman, Katherine Hilton, Danielle Milton, James Norberg, Brooke Pagliuso, Annabel Phillips, Carley Randall, Olivia Restey, Kaitlyn Rogers, Sarah State, Natalie Vernon, Nicole VerPlank and Olivia Wolanski.

Merit: Aaron Blanchard, Marcos De La Osa Cruz, Ashley Gonzalez, Shawn LaRock, Mary Messmer, Leah Mousso, Ciera Randolph, Matthew Russell, Braeden Szostak, Hannah Urich and Karoline Williams.