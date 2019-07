Athena High School in Greece named the following students to its fourth-quarter honor rolls for 2018-19.

Ninth grade

High honor with distinction: Joshua Barron, Lauren Branagan, Hannah Cahill, Ryan Campbell, Sarah Cerone, Alice DelRegno, Anthony Doan, Amanda Gargana, Emma Glende, Olivia Gruschow, Donald Holzmacher, Carter Jansson, Nathan John, Kelly Kinsella, Lena Le, Sadie Lombardo, Joshua Mitchell, Lydia Morgan, Morgan O’Keefe, Jeslyn Padron, Emily Scheuer, Brennan Schmitt, Elliot Simmons, Evan Smith, Abby Stevenson, Catrina Utter and Terrell Wilson.

High honor: Isabella Astudillo, Victoria Baldassare, Jaina Bell, Alan Branagan, Bailey Brown, Mckenna Dear, Martina DeLuccio, Ashlyn Dugdale, Riley Eccleston, Julianna Elia, Sofia Englert, Jane Forman, Alanis Garcia Ramirez, Lindsey Grasley, Morgan Guillod, Olivia Hamil, Faith Jackman, Larissa Johnston, John Labate, Aleksa Lelis, Ayah Mohamed, Sedona Narayan, Serina Orlando, Jenna Pabrinkis, Jake Patton, Ryan Phillips, Alexis Pickering, Madeline Pioli, Vladimir Pishtoy, Gianni Raymond, Jessica Reminder, Jaslyn Rin, Bianca Rivera, Nathan Sarkis, Brent Shallenberger, Audrey Smeaton, Ella Stevenson, Caelyn Warner, Carter Weiss, Julie Welling, Andre White, Camron Xomvimane and Kathryn Zacks.

Honor: Ashley Accorso, Logan Campbell, Mason Dear, Marco DeRubeis, Gemma Ditullio, Andrew Evans, Kaden Fiorica, Matteo Gatto, Mackenzie Gibaud, Medina Hamzic, Bianca Hart, Aidan Illingworth, Terence Kurtz, Julia LeVey, Hannah McDonald, Ryan Miner, Eliel Nieves, Frankie Oropeza, Alexis Ortiz, McGuire Rodriguez, Rosemary Saucke, Izaiah Stewart, Kayla Strebel, Kory Sturm, Anna Trapani, Scott Tuttle, Edward Vadney and Skylar Zapata.

10th grade

High honor with distinction: Connor Blum, Trinity Bohrer, Jacob Borcyk, Olivia Borrelli, Halie Cardon, Korra Chan, Audrey Coons, Jacob Dewitt, Alonzo Gonzalez, Madison Hall, Hailey Henchen, Victoria Henchen, Angel Huang, Morgan Jansson, Sehansa Kurukulasuriya, Matthew Latona, Emma Leary, Mark Maio, Van Ngo, Dyami Nobrega, Kiera Osier, Joshua Schultz, Connor Smith, Timothy Tabachuk, Aaron Uzelmeier and Charles Wolcott.

High honor: Sara Abdel Khalikh Alhamoud, Marwa Abdullah, Lahsoon Ahmed, Amal Al-Bokashi, Angel Alvarez, Simone Baptiste, Jacob Barron, Angelina Bermudez, Anthony Bisig, Taylor Blanchard, Dominic Bonacci, Isabella Bruno, Brooke Burgio, Brooklin Cardon, Yashoda Chhetri, Michelle Correa, Camdyn Drexel, Joseph Fazio, Ariyana Feazell, Ryan Fitzgerald, Cielle Fracassi-Galiney, Raquel Franz, Frank Gallagher, Chloe Hamil, Zachary Harnischfeger, Hannah Harris, Elliott Honan, Samantha Horn, Alexander Johnsen, Jason Knapp, Troy Kubanka, Ayden Lindsay, Christiah Linton, Abigail Mariano, Mateo Martinez, Nathan Masucci, Courtney Mazeau, Christian Mousso, Alyssa Nucci, Gideon Oh, Sydney Pacana, Coty Perno, Dennis Ribalko, Dylan Rice, Angelina Soeffing, Sara St. Louis, Nicholas Tammaro, Ian Tayupe-Acosta, Lara Toklar, Michael Tracey, Shayla Tran, Andrea Vazquez, Samantha Weiss, Sydney Weiss, Jessica Witkowski and Alexis Woods.

Honor: Ny’Ashiah Arias-Batzing, Eshak Basta, Jared Burns, Jariel Collazo Santos, Cameron Cooney, Andrew Deacon, Jordan Decker, Jenna Delvecchio, Andrew Ebertz, Austin Ellison, Jax Flugel, Michael Forte, Samuel Hanat, Ellie Hettel, Faith Louth, Nicole McCarthy, Finn McKenley, Zandyr Meakin, Kelsey O’Neil, William Orange, Daquan Perry, Brian Piendel, Alexander Reilly, Gianni Rinaudo, Anthony Rodriguez, Emmit Rosado, Casey Saucke, Molly Sexstone, Jacob Sigouin, Emma Staub, Nyiomi Vadney, Donovan Wallace, Chaise Willis, Jennifer Wind and Madeline Zimmer.

11th grade

High honor with distinction: Gabrielle Anastasi, Rheanna Barney, Nicole Case, Jacob Cerone, Leslie Cook, Domenique D’Amico, Jessica D’Amico, Sheila Dang, Elizabeth Davlin, Kaitlin DeLoria, Andrew DelRegno, Zachery Geist, Andrew Gentile, Taylor Greider, Andrew Gruver, Elizabeth Hathaway, Benjamin Jonigan, Taylor Kenna, Yaroslav Khalitov, Matthew Lindsley, Bethany Litz, Kari Litz, Miranda Luis, Nathan Miner, Adam Pacana, Jillian Rayburn, Juliana Rivoli, Rafael Santiago Rosado, Alison Short, Raffaella Shutt, Grace Staub, Jessica Tabachuk, Brittany Tandoi, Spencer Terwilliger, Ava Valachovic, Alen Van and Alexander Wilmot.

High honor: Brianna Accorso, Dasia Alston, Justin Au, Madisen Becker, Othman Belhseine, Brenna Bessette, Brooke Beyma, Anna Bletsko, Bella Brewer, Michael Burns, Caroline Butler, Casey Lynn Cameron, Abby Carson, Rachael Chukwu, Tyler Curtis, Julia DeLucia, Isabella DeRubeis, Kathryn Fiannaca, Rita Ghimirey, Colleen Hathaway, Ryan Hoak, Brooke Jackman, Justin Kimble, Lisa Le, Francesca Martinez, Catherine McDowell, Elizabeth Mellors, Lauren Nersinger, Jagger Nucci, Brennan Nuciolo, Claire Papke, Megan Plaskocinski, Sophia Ragonese, Jacob Roe, Haley Roth, Esma Serbetci, Jared Sherwood, Sanaa Speed, Savanna St. Louis, Lucas Sulimowicz, Jade Talone, Britaney Westveer, Alexis Windom, Michelle Woedy and Thomas Zacks.

Honor: Caleb Amering, Arshpreet Aneja, Camryn Bader, Haylee Beikirch, Kristine Burns, Selah Crawford-Bellamy, Ryan Dineen, Adam Ebertz, Joelle Eger, Joseph Elia, Tristan Ellison, Ashley Fagan, Amerie Gordon-Halter, Donnaya Grayson, Jah-mere Green, Christopher Hogan, Darrik James, Lorenzo Johnson, Levi Karunaratne, Jahkari Larmond, Brandon Liemthepha, Michael LoIacono, Morgan Melvin, Aidan Monaghan, Ashia Montanez, Shawn Mou, Kelsey Nugent, Connor O’Keefe, Erica Padulo, Mackenna Patterson, Sylvia Pawuk, Caleb Richardson, Angelena Rivera, Seth Romberg, Zachary Smith, Babucarr Taal, Amani Taher, Mark VanDorn, Ronald Vignari and Alan White.

12th grade

High honor with distinction: Erinn Bauer, Bella Boffa, Sophia Bruno, Kate Buckley, Amanda Cahill, Alexis Carroll, Sadie Coachman, Jisela Dall, Kayla DeJesus, Sarah Gartner, Leah Grabowski, Annalyse Greider, Julia Harter, Alec Hefke, Kathryn Holzmacher, Chad Johnston, Alaina Kosko, Andrew Latona, Erin Leyendecker, Victoria Maio, Nicolas Maldonado, Teresa Martin, Trinity Martin, Nadia McCraw, Mollie Meyers, Isabella Pandolfo, Cassidy Pestell, Natalie Ramos, Anthony Sanchez, Sabrina Sarkis, Melanie Sosa, Camryn Trick, Emily Tudor, Benjamin Tuttle, Gabrielle Vacek, Gabriella Vermeire, Skyler Whipple, Payton Wolcott and Sierra Wood-Beckwith.

High honor: Yuliana Abdel Khalikh Alhamoud, Anthony Alonci, Evan Anderson, Meghan Anderson, Joshua Boily, Emma Burke, Colin Campbell, Jordan Derleth, Kelechi Dimgba, Anthony DiRisio, Patrick Donlon, Natalia Duncan, Katelynn Durnberg, Shane Elliott, Madison Evans, Haleigh Firmstone, Bailey Fitch, Angelina Goodrell, Joshua Grugnale, Izayah Harvey, Garrett Henry, Waniya Hudson, Ta’nell Jackson, Madisyn Jaworski, Brandon Jensen, Michael King, Madeline Kinsella, Abigail Laibe, Allison Lefebre, Kaitlin Leo, Andres Maldonado, Kailee Marciano, Karlie Masucci, Cameron McGrain, Alexander McGrath, Amanda Mirguet, Jillian Niven, Alara Ozkum, Gianna Palumbo, Samantha Paris, Brian Pendar, Mitchell Pina, Alexis Rideout, Cameron Riola, Katharina Romanet, Emily Ryan, Michael Salamone, Amber Schirmer, Chynna Sharp, Danielle Sieper, Marie Sims, Yakup Simsek, Sarah Skibickyj, Brandon Smith, Taylor Stark, Charles Takatch, Isabella Tallini, Jasmina Trampevski, Olivia Truelson Groenendaal, Travis Vascukynas, Katelynn Voyer, Jacob Wamser and Mariah Wood.

Honor: Christopher Austin, Dominic Baccaro, Jason Bakke, Madisyn Baxter, Anthony Bonacci, Daniel Boyuk, Kahlile Carter, Madison Costa, Jillian Davis, Tiffany DiCenzo, Samantha Earle, Andrea Ernstberger, Quinn Ewell, Leanza Gibaud, Tylar Hartman, Jamie Lyn Hayes, Anthony Hudzinski, Kali Iachetta, Adam Lawrence, Zachary Lippens, Korrine Lott, Devon McMichael, Zachary Melancon, Israel Mutach, Jared Pignato, Taylor Pulver, Trenton Rogers-Owens, Mikel Rose, Jayson Russell, Elijah Santiago, Elijah Scamacca, Pepsi Siouthoum, Joseph Stone, Matthew Walters and Alyssa Williams.