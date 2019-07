The following area residents graduated in May 2019 from Rochester Institute of Technology.

Greece: Dominic Furgal.

Hilton: Lindsay Adams, Brianna Durante, Daniel Flanagan, Natalie Flansburg, Cal Palumbo and Madeline Wolters.

North Chili: Stephanie Beiter, Joseph Hunt, Luke Reber, Laura Segave and Tony Vullo.

Rochester: Charles Bopp, Becca Brent, James Buduson, Leslie Burger, Caroline Caceci, Sabrina Cammilleri, Kemoy Campbell, Eduardo Capuano, Tamika Chandler, Cameron Chatt, Kristina Chomiak, Corey Clow, Jessica Cordovana, Anthony Defeo, Emily Denny, Bryan Deuel, Gurpinder Dhaliwal, David Duell, Theresa Dunlavey, Sam Duritza, Mark Ferrarese, Marquelle Fischer, Matthew Freitas, Andrei Fusilli, Jason Griffith, Mike Guinto, Abigail Hallowell, Cody Hamilton, Mikayla Hargreaves, Andrew Hayden, Anna Hazelwood, Joseph Hendron, Kasey Hilton, Matthew Hough, Michael Huntley, Vanessa Huynh, Lily Irwin, Brandon Jermyn, Ryan Jeter, Guangze Jin, Kevin Kha, Lauren Klafehn, Hannah Koons, Jeffrey Kotowicz, Jason Lamb, Dani Lenzo, Ryan Leonard, Christopher Littlefield, Connor Litzenberger, Peter Lodato, Alecia Lutrario, Christine Mack, Ikiesha Maragh, Stephanie Marquez, Alexander Mchugh, Jordan Merkel, Matthew Michael, Robyn Michaelis, Joshua Miller, Ryan Miller, Jason Navolio, Rhyse Nier, Aaron Nusbaum, Christopher Oakes, Destiny Pacheco, Angela Petote-Bozza, Don Phan, Ryan Posadni, Joseph Race, Erik Reiter, Nicholas Rizzo, Brandon Rogers, Joan Rutherford, Robert Semple, Murat Serbetci, Corbin Shamburger, Adena Smith, Anne Stone, Katherine Stout, Dianne Sylvester, Alex Talbert, Lenworth Taylor, Claire Teal, Jennie Tran, Louis Trapani, Haleigh Trayhern, Scott Tria, Alaiya Tuntemeke, Michael Voelkl, Catherine Walters, Jacob Watts, James Whitcroft, Rose White, Elizabeth Wronko and Hannah Zachmeyer.