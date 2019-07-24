Pittsford Sutherland High School named the following students to its fourth-quarter honor roll for 2018-19.
Ninth grade: Mia Adler, Ava Allen, Isaac Alva, Nikhil Anthwal, Lorenzo Antonucci, Merilyn Arikkat, Muneeb Aslam, Andrew Athalye, Adam Badre, Laura Bennett, Nora Bennett, Pratham Bhamare, Vittaleshvara Bhargava, Alexandra Bird, Alejandra Blanco, Savannah Bornheim, Madison Broomfield, Samantha Brugg, Ashley Burger, Gavin Busch, Tobias Busick-Warner, Giulia Calabrese, Addilae Canning, Abby Cappotelli, Abigail Chamot, Marissa Chen, Nicole Christian, Olivia Cibella, Jackson Ciocca, Joy Clayton, Paige Cunningham, Jack DesRosiers, Taran Devgun, Vincenzo DiPasquale, Peter Discenza, Robert Dodge, Matthew Drago, Abby Dunnigan, Hannah Dykens, Elizabeth Earley, Mallory Eder, Elena Ercoli, Jacob Fekete, Amy Feng, John Field, Scott Froula, Zoe Gomez, Danielle Green, Saishaa Gupta, Nathan Hancey, Donald Hedrick, Erik Herbert, Eleanor Herrmann, Peter Higgins, William Hobika, Sammy Ibrahim, Scott Karpovich, Margaret Keating, Rhea Kemshetti, Daniel Kinney, Taelor Kirkebye, Carter Kladstrup, Jenna Knittel, Rahul Koppikar, Ashlyn Kreiss, Drew Kull, Ansh Kumar, Mollie Kurth, Eva Lahr, Dara Lau, Henry Leahy, Magnus Lindsay, Noah Littlefield, Emmi Lu, Madeline MacLean, Jack Magee, Lydia Maloney, Anna Manjerovic, Lance Marriott, Madison Marshall, Joanna Melody, Elizabeth Mesmer, Ethan Minnella, Zachary Moore, Angeline Mozrall, Tyler Mullin, Hyun Baek Na, Ethan Narang, Neil Nayyar, Benjamin Novozhenets, Matthew O'Heron, Ava O'Neil, Ana Paku, Acadia Paris-Dodge, Anna Pellegrino, Ryan Petrone, Andrew Pinkham, Carmen Ponce, Isabella Ponce, Lisa Ponomarev, Joshua Potter, Cole Pringle, Charlotte Raith, Leela Ramaraju, Alan Raskin, Anne Refermat, Alexander Renzi, Alexandra Richardson, Makayla Roberto, Conner Rook, Melis Sahin, Mahnoor Salman, Nicholas Sanko, Ryan Sanko, Mariella Santiago, Radhika Sarlashkar, Sophia Sheehan, Christopher Shen, Elijah Sifain, Izabella Simeus, Colby Simonetti, Eleanor Smillie, Margaret Smillie, Joy Snyder, Danielle Spyra, Julia Stetzer, Jordan Stornelli, Maia Taylor-Casamayor, Braden Thyroff, Salman Umar, Charles Upchurch, Madeline Utman, Megan Vahey, Molly Varrenti, Aila Vazquez, Henry Vought, Hannah Wang, Sarah Webb, Ella Wilmot, Finn Wilmot, Paige Winkelbauer, Grace Young, Kate Young, Jackson Zawacki and Lucy Zombek.
10th grade: Hena Abdiani, Selin Akbas, Joseph Alley, Natalie Aroesty, Henry Baker, Samuel Baker, Victoria Baum, Case Baumwart, Cullen Beck, Heather Bennett, Devin Bhatia, Ellen Binstock, Evelynne Borrelli, Ian Bowen, Patrick Burke, Rohan Caplash, Jonathan Carney, Aadya Chaturvedi, Caroline Cleary, Katrina Coughlin, Harrison Cross, Keeghan Cummings, Parker Cummings, Pierre-Alexandre d'Aprea, Akhil Damani, Jordan Davis, Rafael DeGuzman, Michael Dehn, Lydia Diekmann, Kathleen Downey, Mary Claire Dugan, Zoe Ebner, Jake Erskine, Ian Ewing, Austen Fagan, Abdul-Samad Farooq, Emma Faulkner, Ashley Finkbeiner, Megan Fiorella, Rebecca Frank, Margaret Gagan, Tabetha Garver-Mosher, Jordan Gassler, Michael George, Ann Glazer, Jack Gutch, Avery Hall, Wonje Han, Marie Head, Nathaniel Heinzelman, Oliver Herrmann, David High, Jeffrey Hodgson, Ethan Hurwitz, Zara Imam, Malachi Jetty, Daniel Judge, Emma Kaczorowski, Caroline Kenneally, Zachary Kestenblatt, Catherine Kilmer, Cecily Kolko, Abby Kress, Caroline Kunz, Elizabeth Kunze, Michaela Kuper, Fiona Lanahan, Kate Lanthier, Zoe Lehtonen, Michael Li, Athena Li-Wu, Josephine Libby, Daniel Lin, Karen Lin, Abbey Luther, Mary Grace Magguilli, Anushka Mandava, Sophia Mann, Magdalen Manzella, Samuel Markwick, Jarrett Martin, Jasmine Mathoan, Molly McDermott, Scott McDonald, Killian Melody, Ann Messina, Peter Messina, Jack Meyer, Samantha Michaud, Sarah Miller, Sumeyya Miraloglu, Daniel Morabito, Julianna Morales, Sapan Munsiff, Molly Murphy, Gabrielle Naassana, Kyle Nuffer, Maeve O'Donovan, Jasper Owen, London Patane, Cara Payne, Mary Peartree, Veronica Petti, Lara Phipps, Gabriel Pierce, Rina Pietropaoli, Vanessa Pimentel, Christina Proia, Teresa Proia, Nicholas Provenzale, Vincenza Puma, Rena Ramaraju, Catherine Reeder, Carson Rehkopf, Lanasia Reid, Niklas Riewe Alvarez, Anne Ritter, John Rodriguez, Dara Rozen, Nathaniel Rubin, Anah Sadique, Sofia Santiago, Thiloginy Sathiaseelan, Rajeshwari Saxena, Kennedy Sayres, Macey Schneider, Emily Smalley, Patrick Smelt, Sarah Smith, Asha Spencer, Lilly Spitz, Aditya Srinivasan, Anthony Stefanos, Lillian Stolberg, John Sullivan, Sofia Sylvestri, William Tallarico, Katelynn Taylor, Matthew Taylor, Matthew Tortora, Seth Trojian, Almudena Vazquez Serra, Maria Vazquez Serra, Marta Vazquez Serra, Shaan Vernenkar, Victoria Vice, Morgan Vidal, Jackson Wallace, Eric Wang, P Michael Woodams, Sam Woods, Lydia Wuertzer, Dharma Wyatt, Catherine Xie, Lucy Yang, Angelina Zhang, Rachel Zielinski and Andrew Zimmerman.
11th grade: Jessica Adams, Elias Adler, Zara Ali, Grace Allen, Christopher Andolina, Oliver Bauer, Victoria Becker, Catherine Bellone, Marquise Bennett, William Bergin, Christina Bocirnea, Talia Boehm, Vickrum Bokinkere, Sierra Bornheim, Molly Brennan, Suzanne Burger, Abigayle Cain, Ryan Carvel, Jeremy Conklin, Sydney Cornell, Paul Cypher, Tiago Davies, Aaron Davis, Alexandra de la Fuente, Sydney DeGrazia, Emma Dickerson, Benedict DiGiovanni, Riley Dils, Sarah DiMarco, Gabriella DiPasquale, Lily Dix, Raven Drummond, Ariana Edlou, Samuel Eichel, Eleanor Fantauzzo, Anja Field, Timothy Forth, Annalisa Foster, Samuel Frank, Lauren Gardner, Nicholas Geigel, Anne Glenning, Emma Goettler, Christopher Grassi, Yuval Green, Leo Hallagan, Owen Hankinson, Lily Hauschildt, Tabitha Healey, Sydney Higgins, Rylan Hodgson, Caroline Hoy, Kevin Hsu, Elizabeth Husarek, Hannah Johnson, Samuel Johnson, Nicholas Johnston, Ronan Kenkare, Jack Ketchum, Hannah Kim, Zachary Kinney, Aidan Kluge, Rohan Krishnan, Cameron Kull, Adam Leblanc, Kyle Legg, Jiayang Lin, Victoria Lin, Maggie Lu, Connor Maedl, Evelyn Magee, Elizabeth Mahar, Jessica Marcellus, Michael Mascitti, Elise McCamant, Mallory Michalko, Isabell Moyer, Marey Moynihan, Adam Mroueh, Max Murphy, Alec Murray, Simon Narang, Emma Nelk, Joseph Nesser, Erika Newcomb, Jacob Novozhenets, Callum O'Neil, Aidan Ogden, Andrew Osgood, Aidan Pellegrino, JanCarlos Perez, Tatem Pierson, Lindsey Pink, Thomas Pinkham, Anthony Puma, Henry Qin, Roisin Regan, Allie Renica, David Robinson, Anna Rutberg, Annarae Saucke, John Scharf, Elizabeth Scholer, Margaret Scholer, Rianon Sercu, Jared Shemancik, Ch'arlie Shorey, Ajaybir Singh, Olivia Sorensen, Skanda Sriganesh, Wiktoria Stomska, Alyssa Teresi, Mikael Totterman, Timothy Trueblood, Somayya Upal, Charles Vaules, Bohan Wang, William Wang, Zikun Wang, Henry Webb, Sibelle Weinstein, Lucy Weisbeck, Jonathan Wheeler, Torin Wilcox, Emily Wilmarth, Haley Wilmot, Jessica Winters, Genevieve Wright, Amber Yacano, Ella Young, Gabriel Young, Nayal Zaidi and Mabel Zawacki.
12th grade: Jacob Album, Carolyn Allen, Tatum Amato, Dylan Armanini, Alexandra Baehr, Elyse Ball, Keegan Beck, Mary Bedzyk, Grace Bennett, Romik Bhadury, Noah Bobrow, Chloe Brown, Leanna Brown, Michael Chen, Gabriella Cibella, Katherine Cleary, Sara Cohen, Abigail Creary, Matthew Cufari, John Culhane, Kelly Cupo, Caroline DePaolis, Tyler DePaolis, Chris Ding, Yawen Ding, Alexander Drago, Sarah Dunnigan, Gillian Ebeling, Grace Ebner, Cameron Eder, Alexander Enloe, Madison Fallon, Eric Fan, Raymond Feng, Francesca Filiaci, Alexis Finkbeiner, Connor Fitzsimmons, Elijah Fleming, Alissa Frame, Adam Gebo-Rosenthal, Samuel Gerhold, Katherine Glance, Isabella Gomez, Gregory Gutch, Suhwoo Han, Stratton Hancey, Megan Hanna, Reece Hefner, Scott Hendee, Mackenzie Herron, Isabella High, Abagail Hobika, Ronnie Hollenberg, Xunzi Hou, Milena Insalaco, Adelynn Ivey, Caden Johnson, Christopher Johnston, Giovana Julian, Isabelle Karpovich, Alexander Kazacos, Elizabeth Kenneally, Mae Kesselring, Katrina Khawaja, Nicholas Kinney, Anna Kurth, Julia Lanz-Duret, Natalie Leclair, Alexandra Lennarz, Sophie Liebel, Noor Lima-Boudakian, Yun Zhi Lin, Jason Lipari, Joame Lissade, Richard Lomb, Riley Jane Lusk, Jonathan Luther, Sara McCarthy, Cortney McNamara, John Messina, Lindsey Michaud, Jackson Mooney, Margaret Moulton, Jenna Mroueh, Emma Mulac, Leela Munsiff, Samuel Myers, Kieran Nanavati, Kelsey Newlands, Melissa Nixon, Matthew Panara, Marius Patru, Marina Perestam, William Pierce, Christopher Pietropaoli, Anastasia Pinopoulos, Meena Potter, Rebekah Preisser, Juliana Provenzale, Taylor Pudetti, Hailey Ra, Hunter Race, Nikhila Rao, Brianna Raskin, Abigale Richardson, Madison Ricketts, Sam Ronan, Corinne Rosen, Gabriella Ruiz, Emily Sandler, Amanda Sanko, Patrick Sanna, Anisha Sathasivam, Raimund Selke-Fisher, Runjni Shastri, Mary Rose Skelton, David Smith, Sophia Stolberg, YingNan Sun, Mackenzie Sweet, Ruby Taylor, Owen Tolbert, Emily Torpey, Alan Tu, James Walter, Lili Warren, Sarah Woodams, Lora Xu, William Young and Kyle Yuan.