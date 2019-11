Gates Chili High School recently inducted 49 students into the National Honor Society.

To be eligible, students in grades 10-12 had to meet standards of scholarship, leadership, service and character.

The induction ceremony welcomed Justin Angelo, Kara Brewer, Shayla Chau, Elise Christopher, McKenzie Duncan, Grace Dupre, Carson Emhof, Sierra Fernandez, Amanda Fornarola, Michael Furno, Maguire Gentz, Alianna Giudice, Caitlin Gould, Kera Hampton, Emma Herweg, Madison Hoyt, Vanessa Iantorno, Ryan Kilner, Brady Knauf, Ethan Knauf, Carly Kretchmer, Brooke Leary, Dominic Lippa, Mirabel Lombardi, Anjan Maharjan, Robert Mancini, Arianna Marks, Cody Mayer, Logan McMurtry, Gavin Monaghan, Briana Pabon, Dionna Parina, Kate Paulus, Leah Perry, Rebekah Pye, Zach Reifsteck, Daniel Sarkis, James Schmidt, Sydney Simpson, Xavier Solivan, Marta Sorak, Olivia Steffenhagen, Noe Stephens, Mikayla Szudlo, Reya Thompson, Patrick Vance, Nickolas Villante, Thomas Walter and Ashtyn Zoli.