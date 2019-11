East Irondequoit Middle School named the following students to its first-quarter honor rolls for 2019-20.

Sixth grade

High honor: Yigit Altun, Dua Alwashah, Makayla Anauo, Salice Bauer, Cassidy Bellows, Nayeli Biletskiy, Cole Brockman, Jacky Chi, August Clarcq, Liam Clifford, Marina Compitello, Anaelyse Cotton, Amani Cruz, Lily DeMasio, Grace Dox, Arianna Forbes, Annalee Gonzalez, Nestor Gonzalez Gavarrete, Tierra-Nicole Green, Angela Grishaber, Jacob Hahn, Emmett Hardiman, Rory Herendeen, Daniel Hernandez Rodriguez, Alison Hummel, Chloe Hummel, Gustave Jonas, Isaac Koetz, Harper Kuehne, Logan Kwiatkowski, Carolyn Lawrence, Gabriel Ludwig, Emily Mateer, Shannon McGrath, Henry Miller, Tewodros Molla, Evan Moulton, Bilal Munassar, Natalia Newman, Sadie O’Neill, Tyler Patti, Ava Poles, Lucy PriceMarten, Shea Scantlin, Riley Servidio, Marley Siembor, Riley Staples, Haleigh Switzer, Melvin Tejeda Jorrin, Lania Washington, Jordan Welden, Isam Yaseen and Ethan Zander.

Honor: Adrian Alvarado, Jeremiah Baker, Tyler Barnard, Samuel Battaglia, Elizabeth Bergen, Aaden Bishop, Jada Bradley, Lilly’Anna Brumfield, Hanna Callerame, Janay Carter, Haylee Casillas, Troy Caulkins, Jalissa Crittenden, Vincent Cutaia, Garrett Daly, RonAzia Davis, Taylor DelMastro, Noah Diaz, Ella Dussinger, Jazzaria Ealey, Fred Ferrer Santiago, Reese Frankenberg, Julivette Garcia, Jack Hanley, Nicholas Henry, Xzavier Hughey, Jayden Inglese, Emma Johnson, Vanessa Johnson, S’maj Jones, Maeby Karakashian, Gianna Krause, Evan LaFond, Mason Lashway, Dominic Lombardo, DeAngelo Marcello, Tori Martin, Ian Miano, Mia Mojica, Mason Munger, Alissa Murrell, John Myler, Ilijas Nadarevic, Derek Nichols, Danika Overacker, Nayeli Palma, Collyn Paquin, Elijah Pope, Victor Reid, Christopher Rice, Carrington Roundtree, Gabriella Russo, Isabell Rynkiewicz, Adam Salem, Donnie Samuels, Juliana Santos, Gianna Schaffer, Casey Schmidt, Taylor Schmidt, Coralie Schneider, Alkhansa Sharf, Jayanna Stewart, Juri Thornton, Alayah Titus, Angel Torres, Eliseo Torres, Ashton Torrey, Charles Underhill, Victoria Vongprachanh, Hunter Wahl, Maurice Walls, Michael Wellington, Derek White, DeMani Wilson, Natalie Zazubec and I’Yanna Zorn.

Seventh grade

High honor: Christian Alberto, Alexis Anauo, Evan Bishop, Andre Bivins, Danica Burton, Caryssa Covell, Nathan Croteau, Yadier Cunningham, Vic’Kyah Davis, James Dietz, Kyra Dunson, Gavin Fizer, Madyson Fizer, Colton Flannery, Graceanne Foster, John Franchot, Foxx Fulton, Lucas Gabel, Angelina Garcia, Sean Graff, Aiden Jay, Joanna Kneezel, Ada Krupa, Angelina Leone, Chardonnay Lora, Carlos Martinez Pena, Esther Mbuyi Ntumpula, Luca Montana, Jeremiah Morales Diaz, Eian Moran, Jack Morrissey, Isabella Nelson, Joannah Neumann, Haylee Pacheco, Nhi Pham, Marry Pupkin, Matthew Rackel, Brenda Rhodes, Olivia Ritter, Jaime Robinson, Kellyanette Sanchez, Kayliany Santos, Kyra Servidio, Zachary Skerrett, Megan Torres, Ava Turner, Andrew Vega, Ana-Jade Watts-Jennings, Rodney Whitehead, Robert Wilson and Rylan Woods.

Honor: Aryana Abdul-Latif, Jack Altman, Colin Aman, Aliyah Archer, Samuel Barbero, Frank Caceci, Tiana Colon, Bebeto Coombs, Sante Cooper, Kylianna DeCarlo, Yailynette DeJesus, Nathan Dyakiv, Abigail Galipeau, Zaliyah Jackson, Zachary Jacobs, Mekhi Johnson, Egypt Jones, Hailey Julbe, Sila Kahya, Ronnie Keesee, Shane King, Sebastian Magliocchetti, David McGill, Lalah McKinney, Lila Moran-Gray, Charles Morris, Aracelys Padin, Noemi Perez, Amani Polizzi, Refat Qaied, Jordan Rodriguez, Kayne Rodriguez, Treana Sanchez, Brendon Sander, Ian Schneeberger, Ionna Stringer-Jankuloski, Ja’lynn Taylor, Ella Teixeira, Miguel Vargas, Natalie Vazquez, Joshua Verna, Andre Walker, Ramier Westbrook and Synarie Williams.

Eighth grade

High honor: Olivia Bernier, Andrew Boardman, Sandy Chi, Kyle Collins, Jayda-Paige Colon, Luc Dargout, Grace Devlin, Ronald Dietz, Julia Fazio, Makayla Fess, Melody Gaudio, Avi Goldberg, Kaylah Graham, Rebecca Gullo, Adnan Heganovic, Porter Hermon, Adam Ibrahim, Julia Koetz, Carmindy LaChance, Alayna Lavere, Angel Lopez, Madison Mercado, Roxanna Ni, Remy O’Keefe, Ahmed Omer, Emma Peryea, Timothy Pollard, Rawan Qaied, Natalie Reeves, Ella Scantlin, Brady Shaffer, Isabelle Sorrels, Daniella Speranza, Analisa Stark, Samantha Tellier, Madelyn Underhill, Naeshaly Vega, Kamryn An’re Walker-Robinson, Alanna Wollschleger, Marshall Yannello and Ali Yaseen.

Honor: Lee’Lah Ahsafeen, Nina Alderman, Jacob Augello, Aaliyah Bandych, Tawny Bell, Gabrielle Brice, Michael Calvin, Shaniya Campbell, Josiah Caulkins, Terissa Chaplin, Gretchen Clarcq, Bridget Clark, Aidan Clifford, Eleanor Dinino, Michael Dotres, Anthony Facciponte, Gabriella Flores, Anajah Flowers, Dena Foggett, Bryan Gabriel, Cianaliz Garcia, Mehmet Gedemenli, Caitlynn Georgetti, Andrej Gorevski, Alaric Greene, Tyler Haidvogel, Nicholas Hambrick, Shayana Hannah, Madison Harisis, Dakota Harley, Lucian Haywood-Nunez, Angelic Hernandez, Dominik Hoover, Joseph Inga, Maddison Jackson, Madison Jackson, Samuel Keenan, Ty Kunzer-Borrelli, Ashley Lagares, Landon Lureman, Lily Mager, Thomas Maggio, Jayth Mamdouh, Tyler Mastro, Nya McGill, Loyall Mouzon, Nkodia Ndongala, Alexa O’Connell, Donovan Palma, Ya’nasia Parson, Ayden Pomales, Giovanni Posella, Deja Rivera, Brenda Rodriguez-Rodriguez, Brennen Russo, Anthany Sypaseuth, Lydia Turner, Kaleigh Watt, Ci’Asia Welch, Cheyonna Woody, Ethan Wright and Tremayne Wyatt.