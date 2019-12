Webster Schroeder High School students named to the high honor roll include 12th graders

Maham Abbas, Joseph Alaimo, Miranda Albarran, Nina Alessi, Dylan Ashton, Myranda Baker, Joshua Ball, Haley Bennett, Kamryn Bitely, Kaitlyn Brewer, Stephen Burley, Stephen Burley, Chloe Byerts, Giulia Caramelli, Chloe Caruso, Noah Casteline, Alexandria Ciulla, Alexandria Ciulla, Alexandria Ciulla, Madalyn Clark, Brianna Cocuzzi, Justin Colon, Julia Cook, Chelsea Coon, Ariely Cortes, Haylee Darrow, Ryan Darrow, Grace DeWitte, Holly DeYoung, Samantha DeZutter, Daniel Facchini, Skyler Ferrante, Justin Fici, Kennedy Finizio, Leo Foltz, Katie Fornof, Vasiliki Georgakopoulos, Liliana Ginevra, Leigha Gould, Lilly Grandin, Russell Harrison, Joshua Hauman, Braeden Hendershot, Cole Higgins, Jack Hoctor, Khiara Howard, Sean Jones, Brickell Joyce, Mirac Karakus, Steven Kiernan, Cassidy Kress, E’Lasia Larkin, Alexa LeBeau, Dalton Loren, Rae Loveless, Madilyn Lysenko, Giovanni Mannino, Lauren McElroy, Michaela Meleca, Adam Monroe, Ava Mooney, Matthew Morrison, Selcuk Nalbantoglu, Karissa Nesbitt, Ethan Nguyen, Thomas O’Neill, Elaina Olson, Cesar Ostolaza, Colesie Pariseau, Paraskevi Petro, Nathan Petz, Nathan Pfeffer, Carolyn Pizzingrilli, Mitchell Playfair, Mitchell Playfair, Jeannie

Prebola, Nisaa Reed, Nisaa Reed, Kara Rieger, Kevin Rieger, Lindsey Rieger, Ryan Rinella, Megan Rivera, Twila Rogers, Sophia Ross, Madison Ryan, Jenna Ryskowski, Jacob Sartini, Veronica Savino, Matteo Sementa, Zainab Showka, Zachary Simons, Margaret Sutera, Anya Swinson, Christopher Teich, John Thomann, Emory Towne, Ashley Tranello, Matthew Tyler, Rowan Tyler, Phillip Unke, Phillip Unke, Jack VonAhnen, Jack VonAhnen, Skyler Wesley, Jessalyn Willmott, Christopher Wise, Christopher Wise, KaHo Wong, Robert Zimmer and Tim Alexie Zuh; 11th graders Morgan Adams, Amelia Arena, Amelia Arena, Julia Baird, Liam Bell, Jackson Biehler, Matthew Boldt, Matthew Boldt, Matthew Boldt, Haley Bolton, Iryna Bondar, Benjamin Boothby, Emma Brockman, Logan Brown, Karina Bryant, Jettalin Buffum, Samantha Callery, Mia Caulkins, Emma Chiavaroli, Antonio Ciccarelli, Ethan Conger, Chloe Conner, Emily Corcuera, Devyn Crane, Salvatore Cutaia, Sydney Dahl, Kathleen Dailey, Evan DeMocker, Holly Dennison, Paige Donhauser, Allaina Donnelly, Ethan Ellis, Aolanis Escalante Candelario, Audrey Friga, Hayden Fruin, Matthew Fulkerson, Maxwell Gerhardt, Daniel Giordano, Hatice Gozen, McKayla Graham, Emily Harris, Maxwell Henneberg, Dylan Hickey, Zachary Hosmer, Hanna Hubbard, Dominick Ingram, Fuat Kara, Joshua King, Samantha Knight, Eve Kowalczyk, Erika Lawson, Ryan Lembo-Ehms, Caleb Lew, James Lill, Santo LoCigno, Michael Macera, Jacob Marcus, Samantha Marra, Christian Mascari, Mason Mascari, Samantha McKay, Trevor Menezes, Ryan Merkov, Melissa Montante, Annie Mulhall, Nicole Mustaca, Kaitlyn Nowak, Craig O’Connor, Adriana Pecora, Dominic Peeso, Zachary Peterson, Sara Pilletteri, Luke Plouffe, Nicole Pomerleau, Ariel Privitera-Reynolds, Zander Purcell, Zander Purcell, Melodie Raab, Bryony Rodriguez, Aidan Schell, Sarah Schiffhauer, Ayden Scott, William Shannon, Taylor Sheldon, Taylor Sheldon, Taylor Sheldon, Taylor Sheldon, Heather Shiner, Jake Shur, Martina Silvestre-Sales, Alexander Simons, Mikela Sousie, Mikela Sousie, Mikela Sousie, Lela Spronz, Kyle Stepnowski, Annabelle Terranova, Nicolas Thorpe, Victoria Titarenko, Alexander Touloupas, Allison Vazquez, Noah Vercruysse, Noah Vercruysse, John Vincent, Nehal Vyas, Ryan Warren, Olivia Wittig, Katelyn Wojtas and Michael Wyant; 10th graders Lexie Alicea, Kaitlynn Aloi, Isabella Arena, Aydan Baier, Naomi Beadle, Brendan Beh, Jayden Bennett, Sophia Bianchi, Jeffrey Billings, Berta Bove Benguerel, Jackson Boyer, Olivia Bunce, Isabella Caiola, Rory Carney, Brooke Chase, Justin Cimo, Elizabeth Clark, Krislyn Clement, Danielle Colelli, Julia Collins, Lucas Cosentino, Daniel Dailey, Michael DeLeo, Michael DeLeo, Sawyer DeMay, Samantha DeMitry, Alessandro DeRosa, Lindsay Dieter, Iryna Divonka, Ella Dossier, Ella Figler, Armando Garcia, Armando Garcia, Armando Garcia, Zachary Gibson, Tyler Gould, Adrianna Guantes, Theo Guth, Emily Heinsbergen, Aidan Heller, Makenzie Hendrickson, Blanca Lilia Hernandez Salazar, Anna Holley, Brennen Ippolito, Rachel Jones, Marleigh Joyce, Heather Kowalski, Isabella Landry, Vincent Lanzafame, Ashley LeClaire, Carson Lees, Andrew Lester, Nicholas Liberti, Ivy Ligon, Cameron Maines, Destyni McBride, Bridget McNamara, Ryan Micali, Nicholas Mortis, Kaya Mumcuoglu, William Murray, Lina Neubauer, Ashley Neuland, Katherine Oechsle, Emma Olson, Miguel Ovando, Leyla Ozay, Anna Patrick, Samantha Peeso, George Privitera, Clarissa Prizzi, Philip Procaccini, Michael Puglia, Makenzie Ramsey, Lauren Raspudic, Erinn Rebstock, Colin Rickard, Maresa Rinaldi, Alexander Romanofsky, Sebastian Romero, Brady Ruffalo, Amanda Salerni, Camron Sanon, Ryan Sigafoos, Michael Silliman, Daryna Skydanchuk, Kyle Spooner, Tyler Stack, Jack Stampone, Sean Stark, Kate Staron, Luke Strasser, Stephen Sypnier, Anastasia Tereschenko, Andrew Thompson, Haley Vicari, Samantha Vilinsky, Genevieve VonAhnen, Mackenzie Wesley, Aidan Wood, Grace Wright and Tyler Young; and ninth graders Grace Bartnicki, Alessandra Basile, Ariana Beal, Alexander Bellows, Emilyn Bitely, Zachary Bloch, Stella Boothby, Troy Carpenter, Emma Carroll, Carley Casteline, Jinan Clark, Alyvia Cole, Camryn Cole, Emma Cook, Ava Cruz, Justin Damiano, Matthew Dedee, Avery DeLeo, Daniel Dioguardi, Aissa Ellis, Aubrey Elniski, Kenneth Field, Isabel Fonticiella, Hailey Fruin, George Georgakopoulos, Hannah Giriyappa, Joseph Greene, Gavin Gudyka, Gianna Guido, Alyssa Hartman, Brianna Hoffman, Luke Hungerford, Samantha Ignacz, Lily Ippolito, Nicole Johnston, Anya Kapoor, Usva Khan, Peter Kim, John Knapik-Clauser, Matthew Kull, Aiden Lagoe, Lily Lagoe, Hayden Levine, Brooke Levy, Domenic Mancuso, Jonathan McCaffrey, Christopher McVeigh, Dmytro Melnyk, Garrett Mihalitsas, Julian Mitchell, Piper

Morgan, Teagan Murphy, Samuel Nagar, Ava Nicolo, Sarah O’Connor, Drew Pagano, Alejandro Pena-Rangel, Nicholas Pfundtner, Alahna Pinckney, Georgianna Prevosti, Olena Pyhytchyn, Usfer Rehman, Xavier Rizzo, Amanda Robbins, Joseph Rogers, Tyler Russell, Anthony Saber, Sarah Scheck, Jacey Simmons, Colin Smith, Julia Stack, Tyler Starzyk, Kendall Stone, Thomas Stradley, Angela Teoharev, Hannah Thompson, Sophia Thompson, Madison Tidwell, Ella Torpey, Brayden Treier, Colton Ugine, Lauren Vitello, Devin Wallace, Torance Washington, Nalani Wilson, Aleina Woodward, Ryan Zaft and Blake Zimmer.