Johanna Perrin Middle School recently announced the students named to the honor roll. Students named include eighth graders Ryan Alexander, Livea Amadori, Madison Barsham, Jackson Bones, Melissa Brancato, Tyler Burton, Jack Bush, Caitlyn Carr, Angela Catalanello, Juliana Catalano, Eleanor Cerami, Courtney Clayton, Neftali Colon Jr, Christina Conley, Sean Conley, Quinlan Craven, Jada Crocker, Aiden Cunningham, Nina Cusanno, James Damuth, Tamara Dergham, Arnell Ditch, Gabriella Doe, Lindsay Drechsler, Katie Edwards, Tyler Fischer, Jack Flaherty, Hannah Fleming, Brianna Frederick, Reece Grieshaber, Julian Griffin, Julian Hargis, Avery Harrington, Olivia Heckman, Sage Hellman, Claire Henry, Donavan Johnson, Sophia Johnson, Thomas Kearney IV, Autumn Kelley, Julia Leonard, Colin Lesher, Keyera Lewis, Lisette Loitsch, Julia Lynn, William Markham, Kellyn McDonald, Avery Miller, Patrick Nobes, Jerry Ostrander, Evan Pacer, Elizabeth Pallavicini, Maya Penn, Kamdon Perry, Alannah Poplawski, Ari Reback, Benjamin Rebhahn, Jack Schreffler, Lena Selner, Madison Sharpe, Peyton Snyder, Seth Stauffer, Makayla Strack, Margaret Vacanti, Nathan VanDeVoorde, Sy’Mira Watson, Aine White, Travis White, Owen Willard, Erin Wilson, Mia Yoder, Eden Zajkowski and Joshua Zimmer; seventh graders Jonathan Alaimo, Nicholas Amarel, Owen Andreatta, Noah Barber, Savannah Bright, Ethan Brooks, Zachary Buys, Dylan Cairns, Michael Chaffee, Nanson Chen, Phoenix Christensen, Annabella Clark, Anna Colaluca, Jessica Curley, Maddison Davis, Kyle Donohue, Carmindy Eckler, Angelina Escobar, Liam Facklam, Aleksandr Figo, Cara Fox, Sebastian Friedman, Damon Gipner, Jackson Glaser, Ryan Hagen, Muqadas Hakimi, Keiara Hamilton-Graves, Andrew Hiwale, Lauren Huff, Megan Hysick, James Kantor, Cameron Kaseman, Ryan Klahn, Nicholas Leary, Patrick Lindquist, Alexander Lowe, Negina Masoud, Jacob McCue, Courtney Merlo, Sophie Michaud, Maddison Miles, Gianna Moore, Braeden Morelli, Lauren Murphy, Adestra Natale, Zoe Norcross, Evan O’Connell, Sam Ostrander, Adelaide Perry, Zander Perry, John Pierson Jr, Jack Rava, Sophia Roemer, Natalie Rothberg, Caden Schiedel, Sydney Schug, Leah Schultz, Benjamin Simon, George Sproul, Luke Sullivan, Heela Sultani, Melanie Torres, Xavier VanBuren, Taylor Vasey, Ashley Wells, Benjamin White, Jesse White, Elizabeth Wholley, Camryn Williams-Fortuna and Teague Wolcott; and sixth graders Trey Bauza, Samara Bhattacharya, Emily Boldt, Paige Boyum, Olivia Brien, Gannon Brown, Justin Burton, Nina Butler, Hannah Buys, Ethan Cameron, Logan Cameron, Aubrey Caruso, Jon Castiglia Jr, Nana Chen, Frankie Coccho, Chase Connor, Isabella Cordaro, Ryan Costanza, Patrick Cusanno, Juliette Dale, Kayla Davidson, Mary DeMott, Paul DeMott, Ella Deppen, Vasiliki Dilmperi, Jacob DiNicola, Harper Dittman, Camryn DuBose, Annabelle Duffey, Lindsey Ellsworth, Gibson Evans, Conor Forkey, Alexander Frassetto, Ava Gardiner, Oliver Gates, Madalyn Gerard, Jack Gosiewski, Sean Griffin, Andrew Gruba, Lukas Harrison, Marc Hillier, Mattea Keller, Rosalia Key, Mitchell Leonard, Emma Lynch, Stevie McCarthy, Timothy McGuire, Ryan Merlo, Semareya Mihret, Ronan Morelli, Maeve Mulconry, Thomas Pane, Luke Phillips, Noah Pierce, Cameron Potter, Cole Pranis, Samara Quintana, Emma Randell, Sidney Reed, Mia Rodriguez, Domenic Romano, Victoria Schaff, Lily Schlafer, Avery Schmidt, Owen Sergeant, Colin Shufelt, Brody Silvaggi, Leah Stauffer, Daniel Stephany, Matthew Swann, Bradford Swanton, Addison Tally, Grace Vacanti, Madison Van Gorder, Yolizvette Vazquez Serrano, Gavin Verrone, Sam Ward, Melody Williams, Liam Wilson and Kolton Zoyack.