Johanna Perrin Middle School recently announced the students named to the merit roll. Students named include eighth graders Taylor Ackerman, Ruba Albaradan, Aniyah Barron, Lilly Bellanca, Paul Besch-Turner, Carter Bohrer, Joseph Calabrese, Aidan Connor, Kristina Corey, Jackson Derion, Lauren Ellis, Sarah Emerson, Marcus Frassetto, Caleb Greenfield, Neelab Hakimi, Connor Hashim, Ethan Hebert, Jay Helberg, Kylie Herington, Anisa Hirsi, Spencer Hunt, Elie Kalouche, Alana Lucey, Matthew McGee, Grace Monnat, Angelina Montaque, Dylan Morris, Khaya Moses, Erin Murphy, Kaitlyn O’Brien, Alyssa Raman, Lucus Rich, Samantha Romano, Mina Sugrue, Connor Sutfin, Juliet Sweeney, Silvauno Sykes, Jason Tran, Isabel VanCamp, Aidan White and Gabriel White; seventh graders Massooma Al-Abbasi, Kosisochi Azogi, Abigail Ball, Lorelei Biedenbach, Zachary Blanchard, John Brady III, Nina Cerami, Garrett Chadwick, Joseph Chenelly, Brandon Constable, Alana Deil, Alyssa DeWaters, Jack Douglas, Ryan Dugan, Nadine Ebersold, Aryan Fazel, Madison Foe, Alexander Gerlach, Alex Guo, Monica Heard, Sadie Kappen, Bridget Laurence, Ava Manard, Adam Mathis, Jacob Michel, Ryan Nobes, Avery O’Donnell, Caroline Pardue, Cohen Park, Jackson Perry, Phillip Provenzano II, Cameron Rider, Trenton Robinson, John Schalabba, Ashlyn Scott, Lindsay Spry, Austin Stephany, Connor Wheaton, Abigail White, Haley Wiedman and Delaney Yusko; and sixth graders Sham Albaradan, Alyssa Bain, Alexander Berretta-Northcutt, Nicholas Berretta-Northcutt, Lundyn Blackman, Dylan Burchett, Benjamin Butler, Joshua Chenelly, Aidan Coccia, Jeremiah Crocker, Aryanna Day, Thomas DeLooze, Timothy Donner, Wyatt Gleason, Dylan Gohil, Tyler Gordner, Clementine Gouveia, Evan Greene, Liam Horner, Brandon Kennedy, Brooklynn Ketterer, Zachary Lagergren, Brandon Mancuso, Chase Marsden, Nianna Miller, Daniel Morreale, Riley Nemyier, Ella Pendry, Jackson Piacitelli, Brady Reagan, Adrianna Robinson, Addison Rubenstein, Sophia Shuryn, Mackenzie Smolnik, Hosai Sultani, Abigail Tompkins, Grace Van Patten, Jack Weston, Lysander Winter and Stepan Zin.