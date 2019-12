Gates Chili High School named the following students to its first-quarter honor rolls for 2019-20.

Ninth grade

High honor: Huraba Arif, Emma Barker, Andrew Barrows, Haley Bigelow, Johana Bogdanovska, Kasey Buechel, Giovanni Buonomo, Lillyanna Candelaria, Michael Cassidy, Emma Cedeno, Kiarra Chirico, Regan Clancy, Ryenne Dadey, Jack Dallo, Gracie Day, Makenna DeBellis, Austin D'Ettore, Kelsey D'Imperio, Chevelle Erickson, Chloe Evans, Nolan Every, Collin Feissner, Tate Finger, Megan Firnstein, Mackenzie Frantzen, Hailey Garbato, Cecelia Gardner, Quang Huynh, Dylan LaForce, Aidan LaJuett, Samuel Lamendola, Jonathan Lander, Joelle Lavallee, Nghi Le, Nicole Leiter, Kristy Lin, Michael Lin, Noah Lobene, Kayla Maragh, Isabella Marvin, Emily McManus, Emily Montulli, Abbey Moore, Gavin Murray, Braedon Nace, Chloe O'Connor, Ehryn Pachla, Marilee Panyasith, Kyra Pellegrino, Mia Preteroti, Charles Reed, Jenna Reiss, Hiram Santiago Jr., Evan Schmidt, Kaleb Sheffield, Alaya Stewart, Sierra Stonehouse, Kirk Sullivan II, Jazalynn Thompson, River Tougas, Jennifer Tran, Gabriel Treto Guilherme, Rylee Tuller, Nissa Vanham, Chanthanong Vasavong, Faith Walter, Brianna Warden, Keenan Washington, Aidan Webb, Ashley Wolf, Samantha Wolf, Ashley Wrobeh, Jericho Yates and Jo Zimmer.

Honor: Annika Ahlstrom, Jesse Albano, MacKenzie Alley, Yousef Alwishah, Zachary Antinelli, Luis Arroyo Jr., Dimitar Arsov, Dakota Aughenbaugh, Logan Bailey, Ryan Banach, Nicole Bates, Allie Benson, MeKhai Bryant, Sadie Butler, Kenisha Chonge, James Connelly IV, Kathryn Conner, Nahiara Cruz Matos, Andres Cubi III, Lestariyah Danzy, Isabell Ecija, Jakob Emanuele, Kaylah Farrell, Ruby Flores, Amya Gibson, Zinaria Gibson, Benjamin Gorman, Emily Healey, Andrew Hewitt, Owen Howard, Victoria Iannucci, Keira Jackson, Ashton Jessmer, Mireya Justiniano, Jory Knauf, Dylyn Kohls, Gavin LaJuett, Michael Lander, John Lighthouse VI, Shawn Lockhart, Heidi McGurk, Kyleigh Meisenzahl, William Moore, Avery Murray, Edward Myers III, Quang Nguyen, Abigail Niggli, Jayden Parsons, Kristin Peryea, Jessica Pham, Christopher Piedigrossi, Caeden Pittman, Brandon Randolph, Gabryella Rodriguez Machado, Mya Rone, Anika Rothfuss, Oscar Ruiz, Marlon Salmon Jr., Caesar Schultz, Abigail Steines, Reeta Subedi, Elijah Valle, Mitchell Vernetti, Louis Wall, Mackenzie Whennen and Ayden Zugnoni.

10th grade

High honor: Spencer Anderson, Adrianna Astudillo, Mackenzie Aughenbaugh, Mia Bodulovic, Alejandro Boxx, Rebecca Bready, Cameron Brown, Karina Cabrera, Dylan Cassidy, Jenzel Cruz Matos, Gabriel D'Ambrosia-Wardwell, Emmalee Dooley, Jania Ellis, Matthew Firnstein, Olivia Fornarola, Kyle Fox, Kaitlyn Gibble, Seerat Gill, Alexandria Guiles, Daniel Haag, Ian Hahn, Hannah Harper, Meredith Hart, Charles Healey, Aaron Henry, Tessa Henry, Emily Huynh, Annabelle Jeffries, Malena Juif, Olivia Keller, Kolby Landis-Clinton, Gabrielle Lavallee, Grace LeClair, Vincent Lucyszyn, Ethan Ly, Giorden Martin, Marshall McRae, Mitchell Murphy, Thien Nguyen, Ashley O'Hara, Megan Olander, John Oldfield, Ayana Parris, Shea Perry, Lisa Pham, Hristijan Radulovski, Julianna Rivera, Ari Rivers, Ariel Romano, CJ Ryan, Elizabeth Schlander, Sairus Seng, Emaan Sohail, Kaley Sumeriski, Shiana Susa, Loryn Sutliff, Mariah Travis, Ariana Tsarevich, Abigail Unson, Alyssa Vukosic, Amarie Walker, Jordan Warren, Nathan Weise, Christina Wolkonowski, Karis Wynings and Ashley Yackel.

Honor: Ilyani Agron, Wania Ansari, Paris Anthony, Amal Atallah, Kristopher Benson, Eric Bobzin, Cameron Borate, Erik Bosnakovski, Harmoni Brown, Julia Byer, Samantha Carey, Alicea Craft, Amya Craig, Rowan Crane, Nicholas Cruppi, Maria Cruz-Dillio, Stephanie Dalba, Terah Echols, Deniz Erol, Blake Fennell, Jayden Franklin, Cameron Freier, Anthony Galli, Puree Jay Gatela, Atiqullah Ghulami, Aliya Griffin, Jaimison Grimes, Ayden Grinion, Trinity Guess, Jake Hamilton, Matthew Hance, Jayda Hardy, Nazierra Harris-Young, Alan Henry, Molly Hong, Kaitlyn Horne, Chealyn Howard, Sean Hurley, Kyandra Jackson, Kaitlyn Johns, Dezarae Jones, Melihcan Kazan, Connor Large, Fadia Maali, Logan Martin, Arilyse McGuire, Aidan McKenzie, Emily Milligan, Austin Mockbee, Nicholas Muraco, Nicholas Murray, Nickolas Natalie, Samara Natalie, Jamie Pass, Jackline Pulickal, Adam Reifsteck, Joshua Reis, Patrick Renna Jr., Hope Robinson, Heath Rogalski, Jacob Rogers, Nazya Roper, Kaliyah Rozier, Akram Saleh, Ashraf Saleh, Jade Salmon, Kasm Shaibi, Jamia Simmons, KorieMae Spirito, Jesika Subba, Kailash Subedi, Nicholas Taccone, Lenique Taylor, Semhar Tula, Ty'Mere Turner, Jaylanie Vargas, Gianna Visconti, Morgan Vogler, Alyssa Walter, Colleen Wells, Jeremiah Whitty, Brandon Williams, Madison Xomvimane and Jacob Yakowitz.

11th grade

High honor: Taiwo Adejumo, Ivan Arias Flores, Waniya Arif, Thomas Beardsley, Ethan Bissinger, Kara Brewer, Karlee Briggs, Quan Cao, Leena Captain, Colin Cedeno, Grace Cevicelov, Calysta Chamberlain, Hanson Chau, Shayla Chau, Purna Chhetri, Elise Christopher, Hailey Colantoni, Ashley Crider, Brendan Culhane, Michael Daly, Alayna Delice, Alyssa Diaz, Tyler DiPonzio, McKenzie Duncan, Grace Dupre, Luke Falk, Natalie Fesyuk, Victoria Fesyuk, Calvin Finger, Amanda Fornarola, Fiona Frattali, Michael Frost, Michael Furno, Maguire Gentz, Alianna Giudice, Geoffrey Greble Jr., Paige Hamilton, Lukas Hands, Johanna Harris, Kiara Hartwigh, Emma Herweg, Brennan Hong, Crystal Hong, Xander Hoock, Madison Hoyt, Vanessa Iantorno, Miriam Ibezim, Sareena Inzana, Denny Keenan, Maylee Kerns, Aaron Keyes, McKenna Kiesel, Ryan Kilner, Brady Knauf, Ethan Knauf, Carly Kretchmer, Eleanora Kulazhonak, Brooke Leary, Wilson Lin, Dominic Lippa, Mirabel Lombardi, Jolie Lynch, Robert Mancini, Chessa Manning, Arianna Marks, Olivia Martin, Cody Mayer, Logan McMurtry, Corrina Menz, Locksley Milwood, Gavin Monaghan, Anyka Moore, Shayla Nguyen, Aidan Nolan, Brigit Norway, Amber Oldfield, Briana Pabon, Dionna Parina, Katherine Paulus, James Paxon Jr., Leah Perry, Paul Pham, Rebekah Pye, Carlos Ramirez Morales, Zachary Reifsteck, Gianni Rivera, Skyler Rizzo, Tasha Robertson, Italia Romano, Valissa Ruiz, Zachary Rush, Tremayne Ryan, Abdullah Saeed, Wafa Saeed, Alexandra Servati, Sydney Simpson, Marta Sorak, Olivia Steffenhagen, Bryan Steines, Amanda Stevens, Mikayla Szudlo, Reya Thompson, Idalis Torres, Rebekah Tracy, Ngan Tran, Nina Trieu, Sampson Valdez, Patrick Vance, Nickolas Villante, Jacob Weaver, Leona Wilkinson, Amanda Wood, David Yakimov, Courtney Yamonaco and Ashtyn Zoli.

Honor: Kehinde Adejumo, Mustafa Alshuaibi, Saeed Alwishah, Asallah Asad, Xavier Ayala, Jharna Biswa, Joshua Bunnell, Olivia Bushart, Emani Calloway, LiDaejha Canty, Elizabeth Cappoli, Rylee Cass, Alivia Chivaro, Ethan Clark, Zachary Conn, Connor Cook, Gisella Correa, Unique Crawford, Molly Curley, Anthony DelFave, Cierra DiMaggio, Michael DiMarco, Erica Donath, Emily Eichas, Brian Elkins, Mark Ferrante, Gabrielle Figgins, Ian Gaby, Bruce Gause III, Devin Georgetti, Spencer Glenn, Troy Hamilton, Marysa Hanney, Jaliyah Hernandez, Kiarra Hollis, Bennett Hunt, Justyce Jackson, Madison Johnson, Shakira Jones, Collin Kiesel, Meaghan Klim, Amodesty Knight, Devin Kohls, Brandon Leonardo, Jaide Manigrossa, Caden Markel-Downs, Kalissa Marks, Steven Marzovilla Jr., Joseph McGurk, Ryan Miller, Jaiden Minott, Elijah Murray, Elijah Ndabu, Jahri Neil, Phu Nguyen, Cassandra O'Connor, Furkan Odes, Armando Olivera, Logan Paris, Leonard Pellegrino, Jade Perotti, Theodore Peters, Taras Pomayda, Giovanni Prosser, Michael Ribis III, Bryan Rivero, Donevan Rotmans, Justice Salisbury, Chasity Sanchez, Bailey Schuler, Benjamin Scott-Hamilton, Emile Simpson Jr., Anndrianna Smith, Jaime Smith Jr., Tianna Snowden, Garrett Spychala, Amelia Stein, Vincent Steiner, Johnson Subba, Laxmi Timsina, Erica To, Graciana Torres, Emanuel Valle Jr., Luke Valone, Molly Wescott and Nyaja Williams.

12th grade

High honor: Jazlyn Adams, Monira Al-Mansoob, Justin Angelo, Jacob Antinelli, Ciara Bailey, Evan Balasubramaniam, Riya Bassi, Urmila Biswa, Darcy Butler, Caitlyn Caccamise, Christina Carlson, Shaelyn Crispino, Julia Crocker, Stacey Do, Chau Doan, Simal Ekmekci, Carson Emhof, Shyenne Every, Sara Firnstein, Jenna Fisher, Ellie Ford, Elysa Forte, Haley Foti, Michaela Garbato, Emma Gardner, Lillian Gawens, Yasmine Gill, Taylor Giuliano, Caitlin Gould, Dylan Hall, Kera Hampton, Ethan Hartman, Adele Henry, Michael Herweg, Jenna Hewitt, Vincent Hodge, Erica Huck, Emma Hurley, Ashley Keller, Sinaiya Kerns, Kassidi Kirkpatrick, Alexa Kretchmer, Adam Kruspe, Jamaria LaBord, Audrey Lamendola, Tuan Le, Caleb Lumba, Anjan Maharjan, Alexa Manuse, Ryan Martin, Carlos Martinez Bodon, Paul Mattice III, Misbah Mazhar, Jake Merica, Leonardo Minzoni, Madison Monaghan, Trinity Moorehead, Jade Noble, Vanessa Nowicki, Laura Oechsle, Elenia Ortiz, Blake Palozzi, Chelsea Pappa, Adam Patanella, Erin Patterson, Luz Pena, Makayla Perry, Hannah Pfeifer, Kaitlyn Phelan, Aldo Pinelli, Dylan Pisano, Marcos Porterfield, Anna Quan, Julian Quatela, Chrystopher Rivera, Monet Rivera, Brandon Roman, Raylena Rusin, Abdullah Saleh, Daniel Sarkis, Katie Sattora, Ariana Schell, James Schmidt, Elisabeth Schumacher, Maya Sheets, Ishraj Sidhu, Brianna Silco, Xavier Solivan, Ian Speidel, Noe' Stephens, Daniel Tantalo, Serdrick Thomas Jr., Miguel Torres, Jose Trejo Jr., Jaelyn Turner, Lars Vanham, Yatin Vij, Thomas Viola, Jacob Vitale, Kevin Vo, Thomas Walter, Katelyn Weeks, Aviana White, Brendan Williamson, Julianna Wolf, Alexis Xomvimane, Emily Yackel and Jillian Yates.

Honor: Orlando Almeida Jr., Mikayla Archie-Jennings, Daniel Arias Flores, Emma Armstrong, Orion Ashley, Hannah Bafford, Johammsonn Banks, Malek Boxx, Jayden Budinger, Giuseppina Burgio, LaJhonte Canty, Dallas Chambers, Nazzaih Cheeks, Trevor Daniel, Gianna Datsko, Colin Deaton, Michaela Deaton, Zachary Demanchick, Chad DeWitz, Hardeep Dhaliwal, Alexis Diaz, Cameron Dickerson, Nicholas D'Imperio, Brooke Ferrante, Reynier Fontanez Cruz, Austin Franclemont, Jamie Giannoccaro, Jillian Graves, K'Vaun Halstead, Mitchell Harris, James Harris IV, Austin Hart IV, William Hart Jr., Zachary Henchen, Sayown Humaid, Makayla Jackson, Naomi Jackson, Kevin Jiang, Johnae Junious, Chandra Kadel, Valencia Lamphron, Akash Lohani, Lucas Lombardi, Ryan LoVullo, Andrew Luedetmoonsone, Rose Lyon, Yazae’ Maldonado, Timothy Masetta, Ashley McCullough, Ashley Meyer, Vanessa Miceli, Demetrius Mitchell Jr., Gianna Montalbano, Amaya Montalvo, Adrim Moreno Lopez, Alana Murphy, Mackenzie Murphy, Bruce Myers III, Alexandra Neu, Andrew Newman, Anthony Nguyen, Emily Nguyen, Maddison Perez, Sara Perri, Claudia Peterson, Christopher Phillippsen, Hailey Piccarreto, Brandon Poindexter, Thadeus Powell, Tia Rolle, Saleh Saif, Eric Santiago, Vanessa Santini, Samuel Servati, Bhagirath Singh, Maethavee Siphakongviseth, Priskila Subba, Emmah Taylor, Sandra Waydelis, Elijah White, Ryan Williams, Samuel Wright IV, Michael Yohance and Alissa Zimmer.