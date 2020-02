Newark High School named the following students to its second-quarter honor rolls for 2019-20.

Ninth grade

Principal’s honor: Jordan Brooks, Sara George, Andrea Malach, Laila Morales, Erica Rieke, Ethan Rossell, Rebecca Spry, Anna Verdine and Amber Wilson.

High honor: Carlos Bueso, Matthew Burgess III, Matthew DeHimer, Kayce Fagner, Noah Garland, Molly Goulette, Ryan Gunkel, Drake Hernandes, Jocelyn Hinks, Tariq Joseph Jr., Natalie Kent, Damien Matthys, Morgan Miller, Ariana Newark, Marwan Osmen, Alexander Ransco, Jacob Sides, Isaiah Sloughter, Preston Steve, Abdiel Ubiles Maldonado, Jose Ventura, Kathryn Verdine and Maxwell Youngman.

Honor: Julia Arielly, Ross Blaisdell, Stephanie Chetney, Holly Dayton, Dalton DeRoo, Andrew Flock, Brighton Frederick, Mea Hamelinck, Lucas Lyon, Ryan Mack, Laura Meeks, Tyler Miller, Elizabeth Nezelek, Michael Peters, Lena Ramos, Makayla Schutt, Brayden Steve, Haydn Tellier, Connor Visingard, Brianna Welch, Mackenzie Wells and Daveon Wright.

10th grade

Principal’s honor: Cody Acquista, Preston Berrios, Devina Bueg, Dylan Burley, Gabriel Caraballo, Everett Cole, Courtney Crowley, Madison Fantauzzi, Zoe Fisher, Caleb George-Cady, Broden Haltiner, Jenna Rae Havert, Zachary Herd, Brevin Horton, Jonathan Jensen, Lisa Lape, Elijah Malach, Ethan Meeks, John Murphy Jr., Adrian Rivera, Jayce Smith, Veronica Swann, John Szulis, Courtni Tang, Gabriella Taylor and Trinity Wells.

High honor: Natalie Bates, Stevie Brown Jr., Kylee Camacho, James Crawford, Chariah Cunningham, Bria Dano, Morgan Davis, Tyler Deline, Allison Exton, Benjamin Fisher, Chad French, Lydia Hinkle, Trent Horton, Eric Jacobs, Amber Johnson, Emma Kuhn, Emily Lang, Cody Luther, Zachary Mallette, Gabrielle McGavisk, Samuel Moore, Michael Oberdorf, Jacob Rodriguez, Benjamin Treese, William Trembley, Victoria Ward and Emilena Wilck.

Honor: Christian Baker, Addison Bump, Joseph Camblin, Jason Chen, Zachary Coon, Elissa Fenty, Jonathan Garnsey, Kyliegh Gunther-Fox, Adam Hernandez, Madison Jorgensen, Natalie Kelley, Claire Ketcham, Aiden Lanse, Kyleah Lemon, Kylie Lewis, Kelli Minery, Megan Napoleon, John Neely, Ethan Perrone, Mackenzy Peters, Kaleigh Pettit, Karleigh Russell, Rocco Salerno, Taylor Serrett, Savannah Smith, Anna Szarek, Nyssa Thompkins, Donald Tonkinson, Hailey Valentine, Amelia VanDamme, Autumn VanDeWalle, Logan VanDongen, Jeydimar Viera and Jamarya Walker.

11th grade

Principal’s honor: Michaela Colacino, Rachel George, Devon Harmon, Michael Hermenet, Samantha Johnson, Leah Lockwood, Randy Murphy, Stephen Skvarek and Micah Utley-Powell.

High honor: Ashley Allegretti, Alexandra Briggs, Faythe Burns, Jensyn Cintron, Morgan Colacino, Phillip Collom, John Comella, Isabelle Figueroa, Dillan Hernandez, Morgan Hildreth, Veronica Johnson, Kaiylanna LaBombard, Nicholas LaVilla, Catlyn McEmery, Ciera McShanley, Ignacio Melendez, Joshua Mercer, Rachael Moynihan, Travontay Murray, Layla Naschke, Garret Natale, Emma Robbins, Ryan Rossell, Tyleek Sevor, Jacob Stalker, Brenna Stefanides, Carter Steve, Julius Teabout, Annie Ventura and Cameron Watson.

Honor: Blake Aldrich, Lacey Boschetto, Jacob Brown, Kalyna Bryant, Arianna Conant, William Croft, Abigail Curia, Kendra Custer, Dakota Hall, Hunter Horvat, Raeana Howard, Jordan Hughson, Olen Knight, Adam Lombardi, Skylar Martin-VanCamp, Bradley McDonald, Kaylah Meadows, Haley Miller, Preston Precourt, Aaron Rodney-Spencer, Destiny Rodriguez-Bellinger, Brooke Salerno, Tyhiera Streeter, Hayley Tack, Simon VerMeersch, Kylar Vermeulen, Sheridan Verstraete and Kyle Wood.

12th grade

Principal’s honor: Adria Brown, Benjamin Cepulo, Sami Chamberlain, Hunter DeRoo, Jenna Duffy, Jordyn Fontanez-Orwen, Lynzee Rae Havert, Emma Healy, Julia Kellogg, Evelyn LoTempio, McKinley Miller, Leanna Murray, Luis Ortiz Jr., Damon Rogers, Izabella Santell, Emily Tang, Madeline Tulloch, Kayla Williams and Makenna Williamson.

High honor: Devin Agosto, Tristan Allen, Tatum Arnold, Isabella Bailey, Cora Barbera, Phoebe Bates, Eric Blodgett, Anna Bouwens, Brendan Briggs, McKenna Briggs, Clare Camblin, Ashanti Carithers, Blade Case, Haleigh Casler, Ramon Da Cunha Prata, Alycia Divelbliss, Hannah Fisher, Cherylanne Garrett, Andrew Greene, Jasmine Guardian, Amanda Hares, Stephen Hughes, Matthew Hutteman, Aaliyah Johnson, McKenna Kersten, Gracie Ketcham, Zachary Ludolph, Lauren MacTaggart, Viktoria Main, Kayla Manson, Cameron McAllister, Kamryn Reyome, Nadia Rothpearl, Jonathan Shaw, Connor Simizon, Olivia Smith, Trevor Strickland, Jacqueline VanWinkle and Abbey Zubb.

Honor: Alison Avery, James Brownell Jr., Francesca Clements, Ana Cora, Grace Gajan, Yessemili Hernandez, Justan Hughson, Felecity Hyde, Tyler Jadus, Skyler John, Morgan Kesecker, Lilah Kwiatkowski, Sarah Lape, Tyler Lochman, Michael Mosher, Sydney Mosher, Mia Mowry, Jaiden Rothfuss, Deborah Szarek, Mara VanDongen, Jasmine VanWinkle, Javier Vazquez, Renz Vecinal, Emily Wells, Daniel Wersinger and Emma Whiting.