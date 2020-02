Rochester Institute of Technology named the following local students to the dean’s list for fall 2019. To be eligible, students must earn a minimum 3.4 term GPA.

Penfield: Josh Anglum, Grace Argento, Kassy Arujunan, Owen Aser, Vanesa Chiodo, Kevin DiMagno, Cole Easton, Will Ebmeyer, Andrew Fabrizi, Maiah Fallone, Brett Farruggia, Ethan Howes, Orion Jakobovic, Abigail Jones, Emma Kurz, Jessica Metelski, Shadiah Morrison, Audra Olsen, Marla Roberts, Laurelle Scorza, Jordan Severo, Misha Shikhman, Liam Smith, Jack Snover, Alix Soule, Matthew Streit and Emily Zink.

Rochester: Dan Adams, Matthew Altobelli, Brendon Apo, Nayelis Arzuaga Santiago, Daihlia Beckford, Josh Bentivegna, Mateo Bentley, Amy Blake, Riley Broderick, Nico Burgado, Zeynep Caglayan, Dallas Calkins, Maia Caruso, Megan Chenier, Ayana Chodak, Jael Claudio, Nicholas Cornish, Thomas Davis, Ciana Dougherty, Jamel Eason, John Fernandes, Jillian Fioravanti, Juliana Fioravanti, Nash Flint, Raydel Guerrero, Sergey Gurman, Anthony Ha, Trevor Hess, Jennifer Hunley, Brennan Jackson, Nasreen Jaff, Xiaomeng Jiang, Ryan Johnson, Alex Kelly, Melissa Kraeger, Dalton Kruppenbacher, Dario Kulic, Cindy Lam, Karina Le, Oliver Lindblom, Paul Lloyd, Christian Mika, Musa Mohamed, Christopher Molnar, Nancy Nguyen, Grant Pearce, Christian Phouthavong, Madeline Pizzo, Robertanthony Plonsky, Jacob Polcyn-Evans, Jared Rodriguez, Andrew Rozvora, Emanuel Ruiz, Lauren Russi, Marianna Santos, Joseph Schneggenburger, Anna Schum-Houck, Alexander Scott, Adante Seay, Beverly Singleton, Sara Trabelsi and Semen Vladyka.

Webster: Lorenzo Aguilar, Thomas Amuso, Matt Anderson, Melissa Austin, Daniel Barham, John Bechtold, Conor Bollin, Robert Boris, Maddy Bortle, Sean Breen, Tyler Brennan, Gaurav Cheema, Justin Connolly, Abigail Coughlin, Austin Dailey, Will Davis, Drew DeBacco, Enzo DeStephano, Jesse Dilella, Rebecca Elsbree, Samantha Ferrara, Anthony Fitzpatrick, Addy Flood, Sarah Frame, Claudia Freeman, Shayna Ginster, Max Gloskey, Eleni Gogos, Jack Griebel, Madison Griebel, Haley Guidice, Kaitlin Gunther, Brad Hanel, Sarah Herrick, Evren Ince, Sean Kenyon, Spencer Kohrt, Hannah La, Mihajlo Lazarevski, Peter Letendre, Sean Lynch, Maddy Marcus, Gabrielle Marra, Jaycee Masucci, Shane Matesic, Kyle McVay, Adriana Mendoza, Jaclyn O'dell, Catherine Osadciw, Justin Pallini, Nicholas Paratore, Lynn Phelps, Theresa Piersall, Katherine Porzi, Courtney Priddy, Amanda Procaccini, Maria Rainero, Noah Richards, Javier Romero, Justin Ruffell, Matthew Ryan, Daniel Saber, Joseph Saber, Paul Saber, Lee Schaeffer, Eric Schneider, Kelcy Schroeder, Joseph Schuler, Morgan Seemann, Ilya Shinkeyev, Jeffrey Spencer, Dan Squire Jr., Andrew Thompson, Jacob Torrell, Shane Toung, Jon Travers, Sarah Tyler, Jenna Valleriano, Adrian Veenje, Alec Vent, William White and Jason Ziskind.