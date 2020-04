Gates Chili Middle School named the following students to its third-quarter honor rolls for 2019-20.

High Honor Roll: Alyse Ahlstrom, Michelena Aiosa, Marwa Alshuaibi, Christopher Amesbury, Margaret Amesbury, Lucas Astudillo, Andrea Babers, Christina Barker, Kayleigh Barnes, Madeline Basset, Katelyn Behr, Cierra Belke, Asjianna Bennett, Brianna Birch, Cecil Blake, Ava Bosnakovski, Mom Boure, Anna Brewer, Mackenzie Brown, Hoang Bui, Karlee Caranddo, Adam Cardenas, Cassaundra Carpenter, Elizabeth Cassidy, Michelle Chen, Emily Christopher, Adriana Clark, Caitlin Clark, Melody Clark, Tyler Clark, Jason Cocchiara, Joseph Colabufo, Ella Coleman, John Coval, Kira Craft, Keona Craig, Katherine Cuyler, Nicholas Dallo, Addison Davis, Myla Donnelly, Leah Dowdell, Daniella Duong, Jonathan Earle, Kate Falk, Chloe Favasuli, Logan Feissner, Adriana Ferrara, Alexa Ferrara, Ellerie Finger, Brianna Flanagan, Makayla Flanagan, Ryleigh Forte, Taylor Forte, Bridget Gardner, Ethan Gardner, Deanna Georgetti, Kyria Getman, Addilyn Goodno, Aubree Goodno, Cole Gorman, Abigail Graupman, Katelynn Griffin, Marissa Griffin, Connor Hahn, Kayla Harper, Ryleigh Harper, William Hart, Evelyn Henderberg, Savana Henry, Ryan Herweg, Evelyn Hirsch, Alivia Holzermer, Serriana Hood, Ethan Huynh, Isis Irvin, Tyla Jackson, Alisiana Johnson, Samantha Johns, Christopher Karns, Leah Kerns, Alyssa Kilner, Camryn Kingsbury, Sumehra King, George Kirk, Mackenzie Knapp, Cody Kosel, Emily Kozlowski, Toby Kuter, Myah LaBarr, Connor La, Noah Leathersich, Luke LeClair, Nina Lenzi, Juliana Lipinski, Racelyn Lippa, Ethan List, Rachael Loney, Sarah LoSavio, Vivian Luc, Bronwyn Lucyszyn, Ella Ly, Mohamed Maali, Reyann Maali, Christian Major, Megan Manning, Benett Marconi, Jayden Maryjanowski, Olivia Marzovilla, Jayden Matlock, Tyesha McCallum, Lorelai McCulloch, Michelle McIntyre, Andrew McManus, William Menard, Jack Merritt, Gavin Meyer, Gabriella Meyers, Bennett Miley, Matthew Molinaro, Leah Montulli, Laila Moyer, Sadie Navedo, Corban Newcomb, Alex Nguyen, Linda Nguyen, Rhyan Nolan, Samantha O'Connor, Kenenne Okafor, Drea Otis, Natalia Palermo, Khagendra Panday, Kimoralee Panyasith, Jocelyn Parris, Sahaj Paul, Benjamin Paulus, Kira Peacock, Madison Pfeifer, Callaway Phommachanh, Jadon Pontera, Maddison Porcelli, Alina Pullen, Khristina Quan, Alexander Quartley, Carli Quinlan, Nicole Quintana, Kiera Read, Rachel Reifsteck, Serenity Reitz, Samuel Remp, Lauryn Reyes, Michael Ringelberg, Aleohna Rivaldo, Arianna Rivera, Brianna Rivero, Janelle Rivers, Isabella Sanginario, Margaret Schlander, Myla Seng, Kaitlyn Shaw, Annalise Short, Colton Short, Kennedy Sloan, Landon Soukhanouvong, Kayla Southcott, Madison Stansel, Isabel Steiner, Keira Steinmetz, Dante Stewart, Angel Subba, Sujata Subedi, Gavin Sweeney, Lily Sweeney, Sofia Tabares-Galarza, Alyvia Terborg, Mikayla Toscano, Catherine Tran, Heidi Tran, Kailey Tran, Andreas Tzounakos, Peter Valone, Jonathan Vance, Nils Vanham, Giuseppe Vigerzi, Wendy Vo, Azaria Walker, Adrianna Wall, Dylan Wanzenried, Faith Waver, Evan Weeks, Nicole White, Riley Williams, Ryan Wolfe, Ethan Yates and Isabel Zoller.

Honor Roll: Tyler Aaronson, Drew Ahlstrom, Jasmyn Anderson, Kayla Anthony, Lahmonnie Avant, Sienna Balkman, Brianna Bansbach, David Bassano, Alyssa Basset, Cameron Bateman, Ja'Cor Beasley, Anastasia Belluccio, Despina Belluccio, Brienna Bigelow, McKenna Bosley, Tristin Breedlove, Tyrone Brock, Hannah Brown, Nevaeh Butler, Luna Canga, Janita Carley, Garrett Carlin, Joseph Carter, Preston Chanthabouasy, Pranim Chhetri, Ariana Chonge, Rhys Clancy, Azarieya Clark-Herbert, Jayda Clark, Ethan Coakley, Madison Coleman, Xavier Coleman, Laila Coley, Kaitlin Collins, Danielle Conner, Patrick Conti, Joshua Cudney, Fiona Culhane, Hannah Curran, Landon Daniels, Zyionna Danzy, Mason DeBellis, Gabriella DeLorenzo, Michael DeWolf, Searra DeWolf, Nicolas DiFrancesca, Preston Dixon, Lily Donlon, Dennis Duthoy, Emily Esten, Sophia Euchi, Cole Falk, Lennon Ford, Madison Foster, Michael Franco, Joseph Garcia, Prashant Gautam, Melice Gaye, Marianna Giudice, Alyssa Goforth, Alannah Griner, Adam Hamlin, Jayda Hay, Chaclynne Hill-Lee, Samantha Holmes, Kevin Hong, Jordan Hoock, Denaziay Hunter, Jazzmir Huntley, Marissa Hura, Morgan Hyde, Carter Infantino, Ryder James, Limya Jefferson, Kylie Johnson, Liani Johnson, Marianna Justiniano, Dylan Keenan, Dakota Kenyon, Lucas Kenyon, Victoria Klaver, Max Krystan, Makaila Leslie, Michael Lown, Luna Luan, Peter Lugo, Jaden Mach, Megan Maslowski, Roderick McCallum, Lily McMenemy, Sophia Meyer, Michael Miller, Mariah Mims, Basheer Monassar, Abigail Moore, Landon Morabito, Natalie Muraco, Qasem Musaed, Nassor Myers, Kyliee Nary, Duy Nguyen, Skylar Nole, Brady Olsheski, Ariyanna O'Meally, Jonathan O'Neil, Milo Paquin, Ashja Parris, Thomas Phelan, Dyllon Procopio, Mariah Quintana, Wynter Reitz, Carlos Rivera, Jordan Rivera, Joyce Rodriguez Machado, Zoe Rodriguez, Ghasaq Sabah, Alexia Sams, Jaiden Schmackpfeffer, Brooklyn Schutt, Michaela Scott-Jones, Reyna Scott-Jones, Justin Sears, Talia Shammah, Brendan Shaw, David Sheets, Rita Sisouphone, David Smith, Bryanna Smith-Dillio, Alexis Sosa, Aiden Soukhanouvong, Eli Speidel, Rebecca Stagnitto, Logan Stansel, Dominic Steiner, Harmony Stephens, Riley Stevens, Trisha Stubbings, Karan Subedi, Brian Surprenant, Dylan Sweeney, Jeremy Tantalo, Alyssa Thadsamany, Ariel Travis, Philip Trieu, Alexander Tzounakos, Yohanna Urbaez Hiche, Maya Uruburu, Anthony Vazquez, Mark Velez, Sophia Visconti, Ella Wanzenried, Evan Warren, Amiya Watkins, Ella Weise, Alessio White, Zahara Williams, Zayden Williams and Jocelyn Yakowitz.