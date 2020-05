Naples School presents 3rd-quarter academic awards

Naples Jr./Sr. High School presented third-quarter academic achievement awards to the following students for 2019-20.

Seventh grade: Elias Abraham, Polly Bay, Jacob Betrus, Elijah Carmona, Olivia Clark, Louise DeMallie, Fisher Finnan, Landon Gleichauf, Grady Grove, Abigail Hall, Lukas Hall, Madison Haremza, Benjamin Hebding, Grayce Hebding, Hunter Jacoby, Liam Kemp, Emily Lester, Ashlynn Letzelter, Matthew Lincoln, Keira MacKenzie, Rebecca Pogel, Erica Reigelsperger, Dean Rischpater, River Simons Caruso, Iris Snaith, Sophie Snaith, Evalyn Sullivan and Delaney Vest.

Eighth grade: Eliza Almekinder, Mason Altmire, Shayla Augustyniak, Abigail Betrus, Hannah Christmas, Cora D’Aurizio, Shaela Drake, Bella Fowler, Joshua Gleason, Kendra Hulbert, Ian Kenney, Anthony LaFemina, Hayden Liddiard, Lawson Myers, Frazey Neubauer, Graceanne Pastore, Rochelle Piegari, Jude Rischpater, Hunter Schenk, Alex Shaffer, William Uhlen, Garett Waltman, Cydney Whiting, Mahina Williams and Owen Yates.

Ninth grade: Nash Baader, Adam Bay, Zoe Bolton, Eliza Callaghan, Danielle Clark, Brynn Davis, Willow Clark, Morgan Dittman, Taylor Dittman, Charlie Grove, Nicholas Hopper, Paigan Maslyn, Nedelcho Newmann, Laberta Pompeo, Jennifer Ranney, Drew Reigelsperger, Willow Simons Caruso, Abigail Smith, Evan Waldeis and Maia Westra.

10th grade: Jackson Brahm, Austin Chapman, Kaya DeTurk, Jesse Gordon, Kasey Hall, Owen Hulbert, Grace Johnston, Ryan Lester, Mackenzie Louthan-Green, Kaitlyn Mark, Jaiden Maslyn, Wes McMullen, Christopher Mendoza, Adiah Northrop, Grayce Pierce, Anna Quarterman, Acquoya Ridall, Max Ryan, Derrick Schenk, Colton Sprague, Grace Uhlen, Sarah Webster, Kaylee White and Wyatt Woodard.

11th grade: Emma Brace, Sage Callaghan, Rylie Castle, Chloe Davis, Dylan Deignan, Virginia DiGiacinto, Bruce Elwell, Ethan Friend, Kimberly Gelder, Meaghan Gerstner, Benjamin Green, Chloe Halloran, Lucy Harris, Marina Harris, Nicole Houghteling, Benjamin Huff, Jaden Inda, Rachel Kugler, Alexsis Lancette, Carolelyn LaPrairie, Lexa Leach, Andy Lin, Alicia Livermore, Angela Marks, Rawson Martin, Anna Mestler, Jessie Norton, Samuel Rocha, Jacob Schwartz, Derik Thompson, David Voss, Makenna Ward, Iain Welch and Chloe Wright.

12th grade: Dylan Bozeman, Maxwell Bruen, Evan Chapman, Kara Cusson, Heath DeNee, Olivia Fiero, Sara Fox, Griffin Frazer, Mysterie Hamman, Charlotte Hines, Hjanne Houben, Kharyl Judith, Katelyn Lincoln, Mason Martin, Shaylyn McGory, Dylan McMullen, Ethan Metz, Phoebe Neubauer, Tyler Northrop, Erin Norton, Jessica Schwartz, Ava Sheedy, Kallyn Stekl, Leif Stone, Chays Todd, Gianna Vest, Carter Waldeis and Emily Webster.