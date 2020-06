Keith Allen and Zoe Creason are valedictorian and salutatorian, respectively, for the Class of 2020 in Sodus Central School District.

Joining Allen and Creason in the senior class are Dulce Arteaga Rojo, Chase Ayotte, Syndie Babb, Miranda Bennett, Katlynne Booth, Kellie Brewer, Gunnar Bristol, Tyler Brown, Kamryn Burgess, Ashley Burlee, Robert Burns, Grace Burr, Marquese Burton, Jose Camacho-Rodriguez, Jose Castro Aguilera, Jennifer Cervantes Ramirez, Dulce Cervantes, Gustavo Chagoya Fuerte, Abigail Coppens, Leah Curran, Justin Datthyn, Quinntara Davis, Ryan DeBadts, Noah DeGraff, Olivia DeMarree, Jenna Dragt, Andrew Englert, Benito Escalante Mendoza, Christopher Fichter, Alyssa Fletcher, Tatdem Frisbie, Seth Hall, Jacob Heimes, Gavin Hoskins, Daniel House, Kristen Humphrey, Harley Janes, Alyssa Johnson, Isabel Karasinski, Hayley Kephart, Harley Key, Benjamin Kreuzer, Antonio Lopez, Emily Lorenzen, Dominyk Luckenbach, Vincent Marone, Christian Mast, Dominick McDowell, Miguel Mejia, Jasmine Mendez Fuerte, Maribel Mendoza, Antonio Miranda, Edgar Miranda, Aracely Molina Mendez, John Molisani, Joseph Morgan, Nicklas Northrup, EmmaLee Ornt, Tianah Ortiz, Macy Petersen, Nentia Piris, Axel Resendiz Vazquez, Timothy Rinaudo, Nathan Rodriguez, Daniela Santacruz, Emily Sapp, Christopher Sergeant, Mariah Smith, Marlene St. Fleur, Joel Synesael, Bryan Taber, Christiana Taber, Wayne Tuper III, Hayden Turner, Zachary Washburn, Joyquia Washington, Allana White, Tiana White, Alexander Williams, Faith Woodcock and Jacob Young.