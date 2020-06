The following local students were named to the spring 2020 dean’s list at Rochester Institute of Technology. To be eligible, full-time students must earn a minimum 3.4 GPA.

East Rochester: Johnny Gates, Vladimir Martynenko, Kellan McDermott, Ashley McMullen, Anthony Troiano and Alex Ziebarth.

Fairport: Isabelle Anderson, Matthew Arcoraci, Athena Babasidis, Nik Barbero, Jacob Barragato, Jake Bashaw, Julia Biehler, Austin Brolly, Marissa Burkland, Adam Butera, Dan Christen, Shannon Cook, Scott Couwenhoven, Aletheia DeLancey, Jonathan Dell, Sam Deniz, Anna Dignan, Allison DiVincenzo, Finn Dolce, Sarah Eckermann, Matthew Edlich, Katie Erickson, Connor Ewing, Joe Farnsworth, William Fisher, Leo Golia, Maddie Guerrera, Sarah Henretta, Ryley Herren, Aidan Hutton, Haley Indorato, Ali Johnston, Kelsey Julien, Devin Kott, Victoria Kwasinski, Zoe Lalena, Michael Layer, Gialeigh Liou, Nick Mangerian, Maximillian Marchioli, Timothy Masucci, Lili McCluskey, Jack McCoy, Elena Merle, Stephen Nashburn, Joseph Nied, Rob McChesney, Alexander Nesser, Sam Nix, Alex Noonan, Keegan Ocorr, Connor Orcutt, Greg Paiement, Alex Paige, Allison Paoni, Daphine Postl, Trevor Povlock, Andrew Ragan, Courtney Richardson, Conrad Schneggenburger, Ignazio Scollo, Guy Sherman, Beth Smith, Patricia Smith, Diksha Thakkar, Allen Thibodeau, William Wainwright, Alison Weber, Jessica Wheeler, Ryan Wicks, Tyler Wilcox, Austin Wilder, Zach Williams and Jacob Woodcock.

Henrietta: Nathaniel Bellavia, Olivia Borkowski, Ryan Daudelin, Eric Delmonico, Ben Haley, Ryan Hirschman, Caleb Klaver, Sydney Kraeger, Kelly Mei, Mutahir Mustahsan, Gaurang Patel, Aaron Posner, Anna Rydelek, Luke Rydelek, Alicia Shenal, Abirami Shiyamsaran, Anjali Shiyamsaran, Aimee Slisher and Sara Zuwiyya.

Pittsford: Eyad Albuloushi, Michael Anderson, Jack Andreucci, Adisree Ankolekar, Victoria Banghart, Zach Barnes, Katie Becker, Katie Bernard, Adil Bilal, Nick Burke, Symeon Bushunow, Camille Caceci, Thomas Coburn, Collen Cole, Danny Colton, Hannah Cormier, Kyle Cybul, Damien D'Arcy, Shkenca Demiri, Natalie Dolgos, Caleb Drake, Colleen Eckl, Shakeel Farooq, Jared Feeley, Julia Geigel, Will Gorczyca, Michele Graney, Ally Judd, Gayathri Kanagaraj, Jack Keagle, Maha Khokhar, Ruby LaManna, Peter Letendre, Nathan Lin, Yunzhi Lin, Abby Ling, Danielle Marcellus, John Mozrall, Carolyn Myers, Youssef Naguib, Zachary Nicoletti, Kyle Quevedo, Jack Peterson, Mackenzie Peterson, Vitaly Pronin, Nikhila Rao, Nilesh Rao, Patrick Ribas, Sarah Rosen, Morsal Sahar, Paul Santowski, Allea Scarfone, John Scherer, Reed Spindelman, Tim Tills, Joe Trabold, Hannah Trumble, Adam Walter, Griffin Wright and Allie Zeznick.

Rochester: Frank Abbey, Eyob Abegaz, Sabrina Ahmed, Bandar Alhaqbani, Zaid Al-Nuaim, Ramin Alokozay, De Ao, Janelle Asandrov, Abdul Aziz Al Farsi, Olivia Baker, Courtney Barber, Giacomo Barbero, Rachael Bessette, Jess Bocirnea, Lynne Bohrer, Julia Bourdeau, Brandon Brewer, Emma Canny, Coco Cao, Randy Carlson, Shawn Carpenter, Krystal Chang, Maryame Chayat, Yichen Chen, Evan Cole, George Colgrove, Andrew Cook, Breonna Cosgrove, David Cotts, Isabella Cox, Cody Cummings, Aidan Davidson, Darren Matthew De Guzman, Issa de las Casas, Krystian Derhak, Stacy Diaz Perez, Jacob DiCicco, Abdou Dieng, Maddi Dillabough, Ebony Eli, Chris Ewell, Peter Fabinski, Kenny Fan, Addy Farrell, Connor Faucher, Alexander Fitzsimmons, Rachel Flannery, Tracy Fu, Divina Gomes, Sreya Gomes, Lee Goodrich, Nicole Gover, Maduka Gunasinghe, Caleb Hilton, Christina Ho, Katie Hobler, Brendan Hughes, Devin Hull, Eyad Hussain, Nawang Jimba, Yang Jin, Brianna Johnson, Eui joon Kim, Jacob Kemp-Schneider, Sunny Khan, Char Khazanov, Joseph Kim, Sashi Kiran Reddy Jakkula, Karen Knoll, Mehmet Koksal, Grant Korensky, Roman Kozulia, Lisa Kutlubaeva, Hansel Leal, Alice Li, Frank Li, Zachary Lichvar, Dave Lindberg, Andrew Lindskoog, Changhao Liu, Jay Long, Scott LoPinto, Brian Luan, Ian Mackenzie, Jeffrey Maggio, Ethan Maguire, Kaushik Mahadeokar, Jennifer Mallari, Mian Marcotte, Shery Mathews, Maeghan McKenzie, Kyler McQuillan, Paige Miller, Ryan Missel, Sayed Mobin Sadat, Olivia Moore, Maria Morcos, Chantala Murphy, Andrew Nash, Brett Newton, Chloe Oh, Lev Paciorkowski, Grace Panou, David Pastuch, Jacqueline Pizzo, Beatrice Preira, David Pylko, Zhonglin Qu, Shannon Quinn, Travis Rankin, Shehaab Razvi, Jasmina Rizvanovic, Erika Robertson, Phil Ronholm, Nick Rosica, Davey Rudy, Julia Sales, Ella Sandler, Frank Sankey Jr., Jonathan Schnaufer, Madelyn Schreiner, Devon Scott-Davis, Yujia Shan, Maddi Shannon, Lili Shelby, Owen Shriver, Tushar Shrote, Jon Sickler, Owen Siebert, Helen Siegrist, Adam Smith, Ji Sook Moon, Brodrick Starr, Ian Stroszeck, Aleah Sylvera, Misha Szende, Nicholas Templeton, Nicole Tenpas, Bayleigh Thurston, Aby Tiet, Annie Tiet, Daniel Trybulski, Jonathan Tuber, Nasheett Usman, Michael Vogt, Kevin Voltz, Luke Wakabayashi, Jon Walton, Suyu Wang, Sophie Watkins, Michael Whitmore, M. Adam Woodward, Ryan Wren, Ryan Yeh, Yueran Yin, Sophia Zapata Signorino, Bingchang Zhang, Jiayi Zheng and Tenglong Zhang.

West Henrietta: Aiden Alessandro, Jason Au, Jordyn Bartlett, Shannon Beech, Diksha Biswa, Camila Camps, Christopher Casale, Amanda Case, Austin Cieslinski, Matthew Cook, Steven Dang, Annie Delaney, Joshua Eng, Cassidi Falsetti, Joshua Fredrickson, Amrit Gautam, Yudan Gong, Brandon Greet, Jonathan Holmes, Anna Jacobsen, Hanyu Jiang, Kirstin Johnson, Nicolas Kallio, Anjali Kaur, Benjamin Kleynhans, James Lang, Nick Laury, Kaiya Li, Johnathan Lu, Simon Luc, Seth Marcus, Brian Monclus, Audrey Moore, Marlon Naveda, Dan Nguyen, Jack Nguyen, Linda Ochieng, Aaron Parker, Fahad Rafi, Kenneth Rissew, Ashley Roberts, Benjamin Sander, Frances Shen, Camila Silvera, Davierraven Simmons, Amrit Singh, Jayha Smith, Berivan Subasi, Dawson Tait, Owen Trzaska, Christian Vaughan, Shu Wang, Xiaoyu Wang, Kaylin Wheatley, Zack Wigent, Ally Wilson, Kirk Wu, Tommy Wu, Yanchun Wu and Mac Yang Li.