Finger Lakes Community College in Hopewell released its dean’s list for spring 2020. To be eligible, students must earn a minimum 3.5 GPA.

The dean’s list included the following area students.

Brighton: Riley Finnegan.

East Rochester: Isabella Dow and Alesha Piazza.

Fairport: Joseph Adamshick, Madeline Anderson, Cesilia Basilio Hernandez, Mason Miller, Andrew Palermo, Hannah Papke, Carolyn Pink, Hanna Slaughter, Hugh Smyth, Eileen Wierzbicki, Gregory Wierzbicki and Emma Yusko.

Henrietta: Amanda Ludlam, Geoffrey Medler and Aaron Nestler.

Honeoye Falls: Brandie Bronson, Morgan Brunner, Samuel Chudnick, Benjamin Feck, Donald Flynn, Joan Gears, Leah Herring, Lisa Lapresi, Max Lester, Ashley Lewis, Allissa Merritt, Noah Van Bork and Kari Withey.

Pittsford: Josiah Capozzi, Maxx Countryman, Hannah Gent, Peter Jensen and John Skelton.

Rochester: Nathaniel Biggs, Laura Buckley, Jessie Chapman, Coral Chovaniec, Justin Closser, Emani Diaz, Contrina Frazier, Derrick Green, Tyler Healt, Jonah Hettel, Allison Kuhny, Daniel Magee, Stephen O'Brien, Selin Ogultekin, Dominic Pasquantonio, Miracle Reese, Rebecca Schneider, Voislav Soposki, Rebecca Storto, Miles van Keken and Alejandra Washington.

Rush: Rhett Crooks.

West Henrietta: Alexis Garcia and Jacob Hartman.