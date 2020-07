Finger Lakes Community College in Hopewell released its dean’s list for spring 2020. To be eligible, students must earn a minimum 3.5 GPA.

The dean’s list included the following area students.

Bloomfield: Gregory Badger, Sarah Barker, Teagan Bills, Eva Boebel, Samuel Conlon, Lillian Gallatin, Sheila Hand, Mackenzie Helling, John Henry, Amanda Keyser, Jonathan Kornbau, Jayde Langan, Katie Petix, Laney Robarge, Nichele Scherzi, Hunter Steele and Cory Zuhlsdorf.

Branchport: Emily Doi.

Canandaigua: Charlotte Alvord, Sharon Andrews, Shelby Brennessel, Raymir Briceno Ortega, Sahar Brooks, Matthew Brumagin, Russell Cammarata, Andrew Corley, Jamie Detota, Sarah Ducar, Elizabeth Elias, Arthur Fisch, Olivia Garlock, Madeline Green, Aimee Hawkins, Alsatia Holbrook, Jeffrey Howard, Rachael Hydar, Tyler Iocco, Malcolm Ivers, Lillian Jensen, Benjamin Klintworth, Jasmine Lofdahl, Kyle Mark, Derek May, Brendan McAuley, Melissa McClements, Karson McGill, Christopher McHugh, Cassidy Miles, Madison Montalvo, Matthew Munger, Christopher Nash, Emily O'Neill, Brendan O'Shaughnessy, Ryan O'Shea, Anastasia Papadopoulos, Noah Parshall, Allison Pellett, Aaron Pierce, Cierra Pierce, Kady Pierce, Katrina Pierson, Tori Pohwat, Edward Randolph, Jaylea Ransom, Anita Rincon, Brena Rocca, Tiffany Rothfuss, Matthew Sallee, Nathaniel Schue, Caeden Shull, Benjamin Siciliano, Ethan Simmons, Ashley Smith, Devon Spychalsk, Jacob Stanwix, Steven Stanziano, Benjamin Stone, Jordan Tipton, Erin Tuck, Anna Vitale, Madeleine Voll, Rebecca Williams, Brandon Wilson and Patrick Zufelt.

Clifton Springs: Madison Bowman, Ashley Chrisman, Jeffrey Crane, Anthony DiMariano III, Tammy Eddy, Selina Finewood, Samantha Flatt, Lydia Garofalo, Amanda Hilburn, Christina Hyde, Christopher Kane, Codi Logan, Ryan MacDonell, Sarah Middlebrook, Jennifer Neubauer, Calie Snow, Sara Vanderhoof, Nicole Watts and Dylan Wong.

Dundee: Olivia Fryburger, William Fryburger, Daniel Johnson, Emily Ninos and Sonia Russell.

Farmington: Zachary Bach, Jerry Barnes, Matthew Barton, Chloe Bliss, Kimberly Cordon, Jenna Critchlow, Madison Cunningham, Sean Delaney, Erica DiNapoli, Aaron Freeman, Holly Gualtieri, Sadie Keddy, Delvy Koumba-Mouity, Kaarel Kuus, Bianca Laudise, Zachary Orlick, Samantha Reese, Lily Stonebraker and Taylor Triou.

Geneva: Olivia Bacon, Jami Baran, Marie Closson, Angela Cowles, Sarah Cox, Toscinia Elliott, Jonathan Ferrer, Dierra Godfrey, Leah Gould, Emma Harris, Joshua Hennessy, Briana Horton, Rachael Kurtz, Electra Laird, Kristian Lapp, Timothy Laws, Thomas Lloyd-Jones, Rosa Long, Caleb Miller, Leah Morrow, Nathan Olocki, Shelly Olsen, Alara Powell, Haylee Reeder, Marlena Ridley, Allison Roach, Marita Smith, Zachary Sostack, Samuel Stevens, Sarah TenEyck, Ashley Velez-Ramos, Vincent Ventura, Laura Vrabel and Kelly Zonin.

Honeoye: Jacqueline Dixon and Kyle Morsheimer.

Ionia: Nathan Bradley.

Keuka Park: Mason Piczak and Philip Simmons.

Macedon: Frederick Becker, Madison Halsey, Elisabeth McKee, Brandy Morrison, Preston Osborne, Corrin Popen, Crystal Pragle-Fishell, Nicklaus Sapienza, Alicia Slaucenburg and Sydney Stell.

Manchester: Crystal Clark, Michelle D'Arduini and Kenneth Schrom.

Middlesex: Alexander Lyons and Megan Walker.

Naples: Madeline Abraham, Jake Cratsley, Daniel Jackson, Kate Livingston, Christina Macaluso-Patterson, Sarah Grace Parshall, Lauren Robison and Michaela Williams.

Oaks Corners: Trinity Maestre.

Palmyra: Sara Erdeli, Cody Freeman, Dylan Graham, Jordan Huddleston, Tamara Hutter, Kellie Johnson, Morgan McTighe, Earl Patton, Carissa Sabatasso, Skylar Scheemaker, Hannah Snelling, Janelle Stone, Akasha Vecka, Cody White and Lydia Wizeman.

Penn Yan: Kari Ayers, Morgan Bayer, Donald Benson, Kelly Coriale, Holly Davis, Mary Gilbert, Melanie Gleason, Constance Glover, Joelle Jensen, Riley Kuver, Cameron Ledgerwood, Corey Ledgerwood, Chloe Madigan, Amber Mason, Mildred Phillips-Espana, Ruby Schwartz, Brittney Shamma, Peyton Silliman, Heather Tyler and Ian Wachob.

Phelps: Jasmine Fiori, Hannah Galloway, Cecelia Harris-Maxwell, Jennifer Maslyn, Katrina Morlang, Mary Jo Peake, Caitlin Rogers and Marie Rogers.

Rushville: McKenna Campbell-Fox, Misty Hill, Michael Hiller and Hannah Schaubert.

Seneca Castle: Laurie Tornow.

Shortsville: Sara Clarke, Eliott English, Roberta English, Brandy McNinch, Rebecca Ritzenthaler and Rebekah Tuttle.

Stanley: Kory Havens, Dylan Howell, Treyci Krenzer, Dominique Robinson, Logan Sieber, Henry Sloth and Andrew Smith.

Victor: Kevin Acker, Joseph Allocco, Kalin Bailey, Jeffrey Bateman-Ferry, Laura Broderick, Audrey Brown, Bennett Cary, Kelly DuPrey, Michelle Hattori, Autumn Javier, Chestine McLeod, Naomi McMullen, Cole Moszak, Cassidy Niver, David Palella and Colin Reagan.