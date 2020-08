Students from the Class of 2020 celebrated their graduation from Penfield High School over the summer.

This year’s graduates are Lariba Aboyer, Aaisha Ahmad, Emma Aken, Chelsea Akins, Griffin Alberti, Brandon Alcerreca, Emily All, Styles Allen, Erin Aman, Gabriela Amorim DaSilva Gusmini, Jason Anglum, Etta Arnold, Aamir Arshad, Lauren Audi, Nathan Audi, Kaitlyn Avery, Kayla Bartkowski, Molly Baumer, Kyle Berg, Sara Berman, Caden Bertram, Sabrina Bhattacharya, Ryan Bills, Aishwarya Bista, Amanda Blalock, Jada Blue, Tiffany Blumerick, Saige Bock, John Bourcy, Justin Brewer, MaryEllen Brezing, Connor Brink, Alexandra Brizendine, James Bruneau, Barbara Buck, Lillian Burdick, Adrian Burgos, Tyler Bush, Vincent Campana, Lydia Campbell, Sullivan Carreira, Bryn Carroway, Nicole Catalfo, Preston Cerda, Alina Chadwick, Morgan Chans, Tyier Chatman, Jacob Chen, Isabella Ciaramitaro, Megan Cilano, Sean Clarke, Jasmine Cohoon, Miles Cold, Gianna Colombo, Luke Condon, Madelyn Coon, Cole Cornwell, Alexandra Cortese, Emma Crawford, Dallas Cromwell, Jeffrey Cullen, Taiya Curcio, Brooke-Lyn Daniels, Matthew Darrer, Erin Davis, Jessica Dawson, Sierra Dawson, David DeLyser, Nicholas Dennison, Andrew Dewar, Dominic DiLiberto, Zanastasiellis Diminuco, Allison Dostie, Lily Downs-Wolak, Hana Duncan, Kevin Dunn, Sergei Eliseev, Toula Elwell, Dylan Emler, Robert Enright, Olivia Farmer, Zachary Farrell, Rebecca Fedorjaka, Fabian Feliciano Ferreira, Ethan Fici, Grace Fitzgerald, Gianna Flaherty, Brady Flanagan, Olivia Flannery, Paige Fletcher, Amanda Fordham, Genevieve Foster, Sarah Fraley, Hunter Frederick, Jacob Fredericks, Nathaniel Frelier, Brianna Friberg, Kelly Furst, Cara Fusilli, Matthew Gable, Patrick Gagliardo, Joshua Gambee, Cecilia Gangarosa, Allison Garofalo, Graham Garrison, Noah Garritano, Zackery Geoca, Zoey Geoca, Alison Getz, Vincent Giancursio, Joseph Giordano, William Givens, Chad Goforth, Justine Goldblatt, Julia Grann, Michael Green, Roderick Green, Jackson Grossman, Elizabeth Guiffrida, Arno Gundlach, Hanife Gundogdu, Reese Hafner, William Hall, Rebecca Halterman, Lindsey Hamilton, Ryleigh Hampton, Soo Ho Han, Connor Hanrahan, Mason Harrington, Owen Hartel, Neaque Hatami, Lindsey Hays, John Healy, Casey Henwood, Mara Heppard, Adam Hermanson, Grant Hernady, Morgan Higgins, Kayleigh Hill, Austin Hobler, Carson Hobler, Caitlin Hogan, Patricia Holmes, Brandon Holmes, Lena Hou, Maxwell Hudson, Kevin Hufziger, Bryn Huggins, Blakeley Humphrey, Alyssa Husted, Felicia Hutter, Joshua Ianniello, Alexa Ingrassia, Gianna Ippolito, Kenneth Jacoby, John Jeffery, Joseph Jeffery, Chase Jewett, Nathan Johanneman, Andrew Johnson, Benjamin Johnson, Brianna Jones, Daniel Jones, Ethan Jones, Fiona Joyce, Heather Kalen, Emma Kay, Samuel Kelch, Madaliene Kennedy, William Kernan, Barsha Khanal, Jasmine Kiley, Ryan King, Eris Kinsman, Parker Kinsman, Jordan Klatt, Rebecca Klein, Casey Kocher, Cassidy Kogler, Michelle Kostinski, Kathryn Kotyra, Madison Kotyra, Samuel Kowalski, Alexander Kozan, Vladyslav Kozlov, Tristan Kurtz, Joshua LaBue, Alexander LaBue, Peter LaJoie, Caitlyn Lamberton, Luke Lane, Joshua Lee Collazo, Isaac Lehigh, Lauren Lester, Alexander Leute, Bailey Leutloff, Nathan Lewis, Winston Liao, Mariah Loiacono, Justin Long, Justin Looman, William Lopatka, Briana Lopez-Patino, Jason Lowenstein, Ryan Lowenstein, Abigail Lozipone, Madigan Lublin, Morgan Lukens, Sian MacKenzie, Nicolas Mady, Sydney Majka, Alex Mancuso, Samuel Maness, Romondo Manning, Jackson Markman, Brianna Marrer, Alexandra Martin, Cullen Masters, Leia Matteson, Casey Matthews, Madelyne Maves, Kevin McCandless, Patrick McCarthy, Joseph McCusker, Joseph McCusker, Aidan McEwen, Matthew McLaughlin, Annika McPhail, Jharvin Mendez Santos, Sean Merriman, Nina Miguel, Brendan Miller, Ethan Mitchell, Salma Mohammadi, Mackenzie Monington, Ian Moon, Noah Moon, Daniel Moore, Madison Moore, Kathleen Moran, Katharine Mosca, Christopher Mueller, Ethan Mulcahy, Amanda Mulvey, Emily Murphy, Grace Murphy, Brennan Murray, Benjamin Murty, Emil Mutapcic, Maria Naccarella, Devin Nau, Cameron Nelson, Jade Nguyen, Elizabeth Niedermaier, Michael Nier, Tyler O'Brian, Lance Ognibene, Matthew Orford, Haley Ornt, Andre Osores, Trevin Ostheller, Samuel Owens, Caroline Palermo, Nicholas Parks, Tea Parris, Thomas Pelish, Logan Pellow, Sandra Perkins, Liam Perry, Carter Pete, Noah Pfuntner, Collin Pichany, Corey Plakosh, Valeria Ponomarenko, Mark-Anthony Prescod, Joseph Presicci, Ariana Pryor, George Psarros, Sophia Putrino, Erica Quarterman, Keith Quinmore, Madison Raco, Maia Ramsey, Chloe Reber, Stanley John Paul Refermat, Trevor Refici, Samantha Reich, Jose Reyes, Conor Richardson, Jessica Rinere, Mychailo Robakovskyy, Daltun Roberts, Rachel Robinson, Rebecca Rolland, Mario Rosario, Samuel Ruffo, Sofia Ruffo, Morgan Ruliffson, Victoria Sabel, Nayeliz Santiago, Jameson Schenk, Aidan Schickler, Sarah Schillaci, William Schock, Quinlan Scoma, Dyllon Scott, William Scutt, Madeline Senall, Abigail Shortino, Sophia Shufelt, Eric Shutter, Nyara Simmons, Chloe Sitton, Austin Smith, Luisa Smock, Olivia Smock, Erika Snitko, Ashlyn Snyder, Justin Solomon, Chloe Sparkman, Daniel Stapleton, Maxwell Stevens, Rachel Stevens, Mitchell Stewart, Tess Stiffler, Reese Stojanovski, Elizabeth Summerson, Nicholas Swanger, Nicholas Sweany, Samantha Szulgit, Dominic Taormina, Gabriel Taormina, Liam Taormina, Christopher Taylor, Baylee Teal, Jessie Terry, Jessica Thoen, Devon Tripp, Jacob Tripp, Vitaliy Tsyapura, Seth Vanderbilt, Daniel Vercruysse, Mateo Vicente, Tessa Viglucci, Serafina Viola, Tansey Vordonis, Alexander Vreeland, Travis Wagner, Patrick Wallace, Isabella Wattie, Lydia Way-Gayton, Emily Weezorak, Ryan Wensley, Thomas Wharton, James Wheeler, Emily Whitney, Benjamin Wildman, Allison Wilkie, Claire Wing, Ethan Wolford-Tuffy, Jory Woodworth, Ella Wulforst, Benjamin Yanko, John Yauchzee, Tyler Yonker, Rowan Yorkston, Anthony Zastrow, Levia Zhou, Aaron Zinnecker and Jenna Zoyack.