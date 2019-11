Here are the boys soccer All-Stars, as determined by league coaches and officials

Here are the boys soccer All-Stars for the Finger Lakes and Monroe County leagues for 2019, as determined by league coaches and officials.

Finger Lakes West

First team

Aiden Peterson (Naples), Ben Green (Naples), Roman Novy-Marx (HAC), Rafael Ferguson (HAC), Gifford Campbell (HAC), Jake Nelson (Bloomfield), Cal Burroughs (Bloomfield), Jacob Slocum (Honeoye), Dominick Trippi (Honeoye) Jake Jarosinski (Honeoye). Zack Lovejoy (Marcus Whitman), Caleb McDonough (Marcus Whitman), Ryan Spingler (Midlakes/Red Jacket), Gage Halsey (South Seneca/Romulus).

Second team

Ryan Lester (Naples), Austin Chapman (Naples), Wyatt Woodard (Naples), Donivan Todd (Naples), Adrian Fuller (HAC), Marlin Bassett (HAC), Max Brown (HAC), Adam Sheehan (Bloomfield), Simon Wille (Bloomfield), Alex Jarosisnki (Honeoye), Jack Reynolds (Honeoye), Jordan Lahue (Marcus Whitman), Trevor VanNostrand (Midlakes/Red Jacket), Mikey Kaufman (South Seneca/Romulus).

Honorable mention

Max Bryan (Naples), Ben Fowler (Naples), Sam Gilbert (HAC), Ryan Wollschleger (Bloomfield), Calvin Rogers (Bloomfield), Sam Berger (Honeoye), Zach Hass (Honeoye), Connor Walter (Marcus Whitman), Nick Lafler (Midlakes/Red Jacket), Lucas Hooker (South Seneca/Romulus), Ron Wheeler (South Seneca/Romulus).

Finger Lakes East

First team

Sam Quick (Palmyra-Macedon), Jace Schafer (Palmyra-Macedon), Bennett Medyn (Palmyra-Macedon), Alex Wadsworth (Palmyra-Macedon), Jonathan Graziose (Wayne), Devin LaDue (Wayne), Matt Gentile (Wayne), Dylan Cook (Wayne), Griffin Herron (Mynderse), Jake Smith (Mynderse), Mason Rusinko (Geneva), Parker Bossard (Geneva), Brian Estrada (Newark), Brigham Hansen (Penn Yan), Sean Bronson (Waterloo).

Second team

Aiden Quinn (Palmyra-Macedon), Cody Johnson (Palmyra-Macedon), Riley Cook (Palmyra-Macedon), Devin LaDue (Wayne), Eli Schichtel (Wayne), Alex Bolt (Wayne), Jeremy Porter (Mynderse), Matt Reardon (Mynderse), Kaya Parara (Geneva), Jordan Myer (Geneva), Ramon Prata (Newark), Nicholas Jarecke (Penn Yan), Joey DeWall (Waterloo).

Honorable mention

Evan Hurlbut (Palmyra-Macedon), Jan Simunic (Palmyra-Macedon), Kaleb Blessings (Wayne), Justin Janzi (Wayne), Sam Lorenzetti (Mynderse), Nick Jones (Mynderse), Ethan Spinner (Mynderse), Ryan Fishback (Geneva), Rye Weber (Geneva), Renz Vecinal (Newark), Eric Blodgett (Newark), Tyler Griffin (Penn Yan), Daytona Bailey (Penn Yan), Thomas “Joey” Castiglione (Waterloo), Justin Garcia (Waterloo).

Monroe County

Division I

Player of the Year: Joe Vogt (Penfield).

First team

Ryan Collins (Fairport), Jude Rouhana (Fairport), Rorie Simpson (Fairport), Tim Hirschler (Fairport), Joe Vogt (Penfield), Shane McMillan (Penfield), Jeff Cullen (Penfield), Aidan Schell (Webster Schroeder), Max Fiorica (Victor), Justin Graham (Victor), Joshua Ranke (Hilton), Cody Cavuoto (Hilton), Hunter Kassel (Rush-Henrietta), Andrew Cavuoto (Hilton).

Second team

Jake Marcell (Webster Schroeder), Alex Newton (Victor), Joey Tripi (Webster Schroeder), Thomas Gravino (Victor), Kingsley Malcolm (Fairport), Michael Inglese (Hilton), Cullen Masters (Penfield), Nick Dennison (Penfield), Alex Yurkovich (Rush-Henrietta), Owen Faller (Fairport), Nick Polizzi (Fairport), Caden Brunken (Fairport), Mark Zillist (Penfield), Michael Nesser (Fairport).

Division II

Player of the Year: Greg Ranieri (Spencerport).

Second team

Sujan Rajamohan (Spencerport), Frants Valodzka (Spencerport), Alex Blondale (Churchville-Chili), Zach Main (Churchville-Chili), Jacob Anthony (Churchville-Chili), Nick Harrington (Webster Thomas), Zachary Wolfe (Webster Thomas), Justin Nguyen (Webster Thomas), Nathan Borkholder (Canandaigua), Dom Sypchalski (Canandaigua), Marshal McRae (Gates Chili), Ryan Davis (Irondequoit), Luke Melidona (Irondequoit), Auggie Obenauer (Canandaigua).