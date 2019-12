Here are the 2019 postseason honors for football players in Classes A1 and B, which include Canandaigua, Victor and Palmyra-Macedon

Here are the 2019 football All-Stars for Section V Class A1 and Class B as determined by coaches and officials.

Class A Division I

Player of the Year: JC Clifford (Canandaigua).

Co-Coaches of the Year: John Dowd (Spencerport) and Jeff Welch (Canandaigua).

First team offense

Xavier Hurell (Greece Olympica/Odyssey), Dom Comella (Canandaigua), Tahj Jackson (Brighton), Khalize Beamon (Spencerport), Scott Parr (Olympia/Odyssey), Dan Card (Webster Thomas), Codey Aikey (Canandaigua), Dalton Boylan (Canandaigua), Nico Tarana (Spencerport), Sam Castiglia (Victor), Alex Heininger (Brighton).

First team defense

JC Clifford (Canandaigua), Mitch Ryczek (Victor), Michael Nanna (Spencerport), Michael Bowman (Victor), Sam O’Hora (Brighton), John Talen (Webster Thomas), Seth Vigneri (Canandaigua), Wesley Allen (Canandaigua), Silas Egenlauf (Spencerport), Timmy Keohane (Victor), Nick Benetti (Victor), Makyle Murdock (Oympia/Odyssey), Joey Gibson (Churchville-Chili), Jake Zimmerman (Spencerport), Conner Mesh (Spencerport), Trevor Knapp (Victor), Sam Tourangeau (Brighton).

Special teams

Sam Castiglia (Victor kicker and punter), Blake Palozzi (Gates Chili utility).

Second team

Sam Bennett (Canandaigua), Casey Herod (Canandaigua), Lucas Malcolmson (Canandaigua), Tanner Smith (Canandaigua), Matt Vierhile (Canandaigua), Ryan Welch (Canandaigua), Bryan Boldrin (Canandaigua), Andre Marianetti (Spencerport), Kar’tel Mitchell (Spencerport), JJ Crawford (Spencerport), Sam Guelli (Spenceport), Ethan Roberts (Victor), David Kelley (Victor), Nick Fronczak (Victor), Dylan Sasso (Victor), Mark Oddi (Victor), Rushawn Baker (Victor), Marcus Tambe (Brighton), Justin Perrilleon (Brighton), Brennan Clasgens (Brighton), Corey Bright (Greece Olympia-Odyssey), Luke Strong (Greece Olympia-Odyssey), Jacob Alvarado (Greece Olympia-Odyssey), Ian Henry (Webster Thomas), Shea Widdell (Webster Thomas), James Harris (Gates Chili), Antonio Zona (Gates Chili), Brennan Fingler (Churchville Chili).

Class B

Co-Player of the Year: Mason Ferrara (Honeoye Falls-Lima) and Dillan Hernandez (Newark).

Coach of the Year: John Gammon (Livonia).

First team offense

Wyatt Patchett (Geneva), Turner Wilson (Honeoye Falls-Lima), Zach Baker (Palmyra-Macedon), Alex Rood (Batavia), Mason Ferrara (HF-L), Nate Carter (Bishop Kearney), Michaeel Cathy (UPrep), Javi Flower (Bishop Kearney), Jahvon Loucks (Geneva), Liam Ryan (Geneva), Malik Arnink (Hornell), Ta’hron Lewis (Bishop Kearney), Josiah Pilet (Geneva), Jon Kabes (HF-L), Timmy Smith (Hornell), AJ Davin (Livonia), Brendan Mayo (Livonia), Anthony Wright (Newark).

First team defense

Cody Eisenberger (Batavia), Camden White (Batavia), Steffan Gwyn (Livonia), Nate Mayou (Palmyra-Macedon), Josh Shafer (Palmyra-Macedon), Anthony McCoy (UPrep), Jalen Griffin (UPrep), Shia Patton (Bishop Kearney), Malyk Gramlin (Geneva), Cary VanNewkirk (HF-L), Dillan Hernandez (Newark), Raymond Rivera (UPrep), Jonah Pullen (Wayne), Zach Anderson (Batavia), Mitch Slymon (HF-L), Alex Minnehan (Livonia), Joel Smith (Livonia), Brian Sills (Wayne).

Special teams

Grady Arnold, kicker (Palmyra-Macedon), Tyler Acton, punter (Hornell), Cody Burns punter/kick returner (Batavia), Christon Jean, kick returner (UPrep).

Second team

Isiah Hill (Batavia), Terrez Smith (Batavia), Jami Walker (Bishop Kearney), Jamir Davis (Bishop Kearney), Mark Patton (Bishop Kearney), Nassir Harrison (Geneva), Cahse Rorece (HF-L), Mitch Bullings (HF-L), Patrick Lustyk (HF-L), Zyaire Anderson (HF-L), Dorion Bowles (Hornell), Marty Pieklo (Hornell), Jake Futter (Livonia), Jake Smith (Livonia), Marcus Lewis (Livonia), Ryan Haugh (Livonia), Trevor Allen (Livonia), Jayden Sheperd (Newark), Zach Ludolph (Newark), Jacob Day (Palmyra-Macedon), Sage Hunter (Palmyra-Macedon), Skye Wallace (Palmyra-Macedon), Andre Falen Jr. (UPrep), Brandon Lucas (UPrep), Clyde Davis Jr. (UPrep), Jayshawn Hamilton (UPrep), Mark Rogers Jr. (UPrep), Mohamed Hussein (UPrep), Caleb Brandell (Wayne), Deavon Forrest (Wayne), John Reagan (Wayne), Mason Blankenberg (Wayne), Patrick Embery (Wayne).

Honorable mention

Alex Hale (Batavia), Nick Figlow (Batavia), Azaiver Ross (Bishop Kearney), Idris Enrow (Bishop Kearney), Zackery Hlywa (Bishop Kearney), Dugan Doeblen (Geneva), Nick Franschesch (Geneva), Andrew Deebs (Hornell), Collin Buisch (Hornell), Nate Day (Hornell), Caleb Gardner (Livonia), Micah Ross (Livonia), Shaun Weterrings (Livonia), Nick Bernadi (Newark), Michael Driain (Palmyra-Macedon), Quinn Nolan (Palmyra-Macedon), Ryan Quigley (Palmyra-Macedon), Jaden Simms (UPrep), Jordan Jackson (UPrep), Luis Ortiz (UPrep), Myles Johnson (UPrep), Sincere Burroughs (UPrep), Jake Wright (Wayne), Richie Cassano (Wayne), Logan Loveless (Wayne), Jake Wright (Wayne).