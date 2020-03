Players from the Finger Lakes and Monroe County leagues are recognized by coaches and league officials

Here are the girls basketball All-Stars for the 2019-20 season for the Finger Lakes and Monroe County leagues, as determined by league coaches and officials.

Girls basketball

Finger Lakes East

Player of the Year: Andra Savage (Palmyra-Macedon)

Coach of the Year: Dan Harris (Palmyra-Macedon)

Ronald McDonald reps: Andra Savage (Palmyra-Macedon) and Katie Smyth (Palmyra-Macedon).

First team

Andra Savage (Palmyra-Macedon), Cara Walker (Midlakes), Katie Smyth (Palmyra-Macedon), Giavanna White-Principio (Waterloo), Sierra Harrison (Penn Yan), Adriana Behrendt (Wayne).

Second team

Ashley Sisson (Penn Yan), Jazzmyn Lewis (Waterloo), Mackenzie Higby (Mynderse), Sophie Lyko (Palmyra-Macedon), Kalyna Bryant (Newark).

Third team

Allie Smith (Waterloo), Joddie Decker (Penn Yan), Chyna Ames (Geneva), Callie Walker (Midlakes), Tatum Smyth (Palmyra-Macedon).

Sportsmanship team

Danielle O’Brien (Geneva), Jenna Curbeau (Penn Yan), Hannah Fisher (Newark), Grace Seither (Palmyra-Macedon), Adrianna Behrendt (Wayne), Bridget Miller (Mynderse), Macy Carr (Waterloo), Milla Immonen (Midlakes).

Finger Lakes West

Player of the Year: Kyaira Woody (Romulus)

Coach of the Year: Bri Parzych (Marcus Whitman) and Charlie Luffman (Romulus).

Ronald McDonald reps: Kyaira Woody (Romulus), Sydney Close (Red Jacket), Charlie Luffman (Romulus).

First team

Kyaira Woody (Romulus), Maddie Ryan (Marcus Whitman), Ari Beverly (Marcus Whitman), Sydney Close (Red Jacket), Mackenzie Strait (Dundee), Mackenzie Cratsley (Dundee).

Second team

Hannah Minges (Romulus), Anna Thomas (Harley Allendale Columbia), Ameilia Gugino (Harley Allendale Columbia), Mckenzie Schaertl (Red Jacket), Ashley Reed (Red Jacket).

Third team

Emily Paddock (Marcus Whitman), Logan Shaulis (South Seneca), Hallie Knapp (Dundee), Katie Deatherage (Marcus Whitman), Hailey Bentley (South Seneca).

Sportsmanship team

Sarah Johnson (Bloomfield), Anna Bratlie (Dundee), Alicia Strader (Harley Allendale Columbia), Felicia Cotroneo (Marcus Whitman), Olivia Hotchkiss (Red Jacket), Lydia Seils (Romulus), Hailey Bentley (South Seneca).

Monroe County

Division I

Players of the Year: Nyara Simmons (Penfield) and Baylee Teal (Penfield).

Coach of the Year: Mark Vogt.

Sportsmanship Award: Rush-Henrietta.

First team

Nyara Simmons (Penfield), Ella Meabon (Fairport), Baylee Teal (Penfield), Chloe Whittier (Victor), Anya Watkins (Webster Schroeder), Lill Northrup (Webster Schroeder).

Second team

Kat Zimmerman (Fairport), Haley Emmick (Penfield), Emily Power (Victor), Sydney Carpenter (Hilton), Jessica Rinere (Penfield), Mariah Watkins (Webster Schroeder).

Division II

Player of the Year: Alahna Paige (Irondequoit).

Coach of the Year: Scott Smith and Rachel Leonard.

Sportsmanship Award: Spencerport.

First team

Alahna Paige (Irondequoit), Paris Anthony (Gates Chili), Miriam Ibezim (Gates Chili), Terah Echols (Gates Chili), Leah Memmott (Irondequoit), Abbey Herod (Canandaigua).

Second team

Abby Roetker (Webster Thomas), Sy’Ann Hall (Gates Chili), Jade Distant (Churchville-Chili), Sydney Postell (Churchville-Chili), Mya Herman (Canandaigua), Audrey Mack (Webster Thomas).