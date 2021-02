Victor Junior High releases 2nd-quarter honor rolls

Victor Junior High School named the following students to its second-quarter honor rolls for 2020-21.

Seventh Grade

High Honor: Camryn Adrid, Joshua Allen, Norynn Allen, McKenna Anderson, Gianna Arnitz, Oscar Austin, Nathan Bajus, Ava Bivona, Sophie Bowker, Brea Brancato, John Burdick, Cora Burns, Ethan Campnell, Claire Christenson, Vanessa Chumacero, Joseph Ciroula, Xavier Colon, Kenadee Comstock, Jaclyn Constable, Vincent Constantino, Noah Daul, Chase Decker, Mia DeRosa, Adriana Diaz, Samuel DiNolfo, Christopher Dumas, Jackson Epps, Garrett Fahy, Quin Fitzsimmons, Abigail Galewski, Teagan George, Anna Claire Gerace, Gage Harlan Hay, Kara Healy, Lylah HerrNeckar, Kyle Holtz, Lauren Hosenfeld, Annabelle Houghton, Steven Brody Ireland, Destiny Jodoin, Charlotte Johnson, William Johnson, Tenzin Jordan, Christian Karlson, Morgan Karnyski, Emily Kelley, Tyler Kenny, Janice Koo, Eliza Kostecki, Jack Kubinski, Lila Kubrich, Matthew Lanning, Madilyn Law, Joshua Lettman, Michael Lord, Sean Loyal, Donovan Lupinetti, Nolan Martin, Emma Mastrangelo, Lauren Maynard, Madeline McAuliffe, Hannah McGough, Rian Mendez, Amanda Miller, Andrew Miller, Ethan Mott, Matthew Moussallem, Reem Nhaila, Diyar Niyazov, Eryn Maeve O’Brien, Olivia Ofori, Siera Ortiz, Reyna Ottnod, Connor Paszkiewicz, Cameron Paul, Madalyn Payne, Emileigh Perrotta, Annie Porter, Jackson Potter, Ashna Rahman, Hunter Rayburn, Anna Reilly, Julie Rice, Leon Roehrl, Annikah Leigh Sabbour, Ila Sanderson, Elana Sandic, Jillian Smith, Benjamin Song, Tess Spencer, Elliot Spindler, Reid Strassner, Alexus Streber, Sophia Talarico, Veronica Tavolette, Allison Temple, Ava Tortarella, Samuel Tripp, Evalien Van Manen, Jacob VanRensselaer, Adam Wakelee, Josslyn Weimer, Colin Wheeler and Zachary Worrall.

Honor: Gina Baker, Telsianna Bernhardt, Jacob Bertrand, Genevieve Bogue, Steven Bohn, Kevin Booth, Caiden Boyer, McKenna Brooks, Maddox Burger, Lilly Cardona, Jessica Chapman, Maggie Christenson, Abigail Coria, Brayden Craig, Nathan Crane, Kyah Cullen, Parker Danks, Marcus Dobbertin, Jack Eilertsen, Kaydon Ernst, Justin Edward Escudero, Kelton Everett, Ciara Fink, Angelo Finocchario, Mia Finocchario, Dillon Fuertes, Isabella Graham, Aidan Harris, Brett Holtby, Emerson Hood, Bennett Jacobs, Madeline Jaeger, Carson Janto, Mackenzie Johnson, Kendall Jones, Zaydan Khan, Kenadi Klumpp, Kelly Koons, Matthew Langan, Nathan Lantier, Sophia LaPenna, Colin Magin, Kate Lennox May, Samuel McLaughlin, Dylan Merriman, Glenn Minter, Isabella Moon, Julia Morabito, Mason Naple, Paige Natrigo, Tyler Nicholas, Hunter Nowak, Alyssa Ochs, Tyrie Owens, Gus Pappajohn, Kaitlyn Pena, Hudson Pender, Addison Phippen, Griffin Pipes, Andrew Rine, Boden Ristau, Shane Rugg-Walton, Nathaniel Schlosser, Alaynna Selvek, Sadie Shafer, Connor Shevlin, Zachary Shields, Jayden Smalls, Kayden Smith, Victoria Solonichnyy, Logan Springer, Mary Anna Taylor, Noah Terrance, Kellen VanHouten, Mackenzie Visingard, Adalyn Volanth, Emerson Kathryn VonGlahn, Leeah Walther, Alexander Weimer and Christopher Zajac.

Merit: Sebastian Aleman, Claire Allen, Mackenzie Barclay, Luke Brownell, Rory Burke, Justin Caccamise, Emma Calder, Mason Casler, Hayden Mary Cassara, Thomas Centola, Elizabeth Chappell, Marcus Cochrane, Nicolas Cologgi, Anthony Colon Contreras, Ty Davis, Steven Denner, Maeve Donlon, William Elkovitch, Marcus Fontanel, Meghan Gallivan, Olivia Guck, Alexis Hamilton, Nathan Harris, Landen Hoke, Gavin Kazacos, Oliver Kowal, Joseph Loeb, Blaise Maltman, Jane Marino, Veronica Martinez Rodriguez, Jaxson Myer, Alyvia Evelyn Nicholson, Weston Oyer, Giovanni Parent, Luke K. Potter, Maggie Reissig, Brayden Ricigliano, Peyton David Ridley, Kendra Santillo, Jordan Schoff, Olivia Springett, Sarah Stear, Ronin Urckfitz, Nicholas Vetter, Emma Waite, Aiden Watt and Eli Weingart.

Eighth Grade

High Honor: Hayli Adams, James Alvares, Angelo Attardi, Cameron Bach, Colin Barber, Ian Bass, Anthony Battaglia, Sabrina Bhalla, Anya Bhargava, Jack Riley Bogue, Owen Bolster, Conor Bonenfant, Megan Braithwaite, John Bresnan, Makinsey Bright, Hannah Brownlee, Julia Bruno, Megan Buchovecky, Brenna Burns, Deanna Caldarelli, Ruby Callari, Mianna Camporeale, Jace Carey, Gavin Carhart, Sean Carhart, Kathryn Carroll, Raj Chitre, Sarah Chruscicki, Isabella Cointot, Mikaela Cole, Natalie Crossing, Elizabeth Davis, Timothy DeKenipp, Isabel DeMars, Karanveer Deol, Maya Diehl, Jillian Doyle, Kevin Duhamel, Jackson Dulen, Livia Dunbar, Elizabeth Eckhardt, Aariyana Edwards, Anna Fallone, Tripp Flansburg, Tessa Fontaine, Isabella Forkell, Madeline Fries, Ryan Fronczak, Owen Fuertes, Aurora Ganz, Ryan Gill, Andrew Goodell, Brin Gotham, Elizabeth Graney, Solia Griffin, Leila Haines, Christina Hannan, Abigail Harris, Annabelle Hattori, Meredith Hogan, Griffen Hopkins, Maya Howlett, Vivian Hughes, Lilianna Ignacio, Michael Kirsch, Ian Kloiber, Emma Kravetz, Keith Nicklaus Kriegelstein, Mya LaBarge, Camryn Lang, Adeline Rose Larsen, Morgan Livingston, Landon Long, Julia Lum, Kacey Lynch, Nathan MacBride, Skyler MacLean, Dane Marshall, Rebecca Martz, Jack McIlhenney, Olivia McKinnon, William McPhee, Aryan Moore, Harper Myers, Tessa Natale, Hannah Olmstead, Emily Onze, Lauren Onze, Neo Pasion, Tessa Peone, Molly Ann Pero, Cory Pierson, Amber Pina, Delaney Pipes, Elizabeth Polotai, Emily Postle, Zoey Prezyna, Maia Pronti, Gavin Ray, Priya Reece, Adam Reh, McKenna Reh, Emma Reiffer, Lucy Relyea, Alexander Repass, Tatum Ristau, Caroline Roesser, Almina Saricali, Kathryn Schrader, Brendan Shannon, Kailey Sheets, Ethan Smith, Kaylin Smith, Jordyn Snyder, Ashlee Stagnitto, Audrey Steinorth, John Swartz, Landon Tantillo, Lauren Topor, Riley Tripp, Ellise Valdes, Emma Vargulick, Grayson VonGlahn, Morgan Wagner, Morgane Auguste Wethey, Kayla Wetmore, Colin Wightman, Ava Willebrandt, Brandon Wilson, Dalen Woodhouse, Noah Wyman, McKenzie Zafuto, Adam Zebelman and David Liam Zugner.

Honor: Yusef Alsalahi, Andrew Aparo, Annie Baehr, Abigail Boyd, Addison Canzano, Kennedy Chizuk, Dylan Chudner, Caleb Clark, Dennis Cole, Kyle Cooney, Mary Kate Copeland, Cali Currier, Owen Dake, Taylor DeRoller, Ella Dobranski, Blake Engelbrecht, Matthew Eygabroad, Lilliana Farrell, Clare Friedlander, Carter William Fries, Claire Gerbasi, Rebecca Gleber, Carmen Gordon, Jack Guiffre, Alexander Hall, Jacob Harden, Charlie Hotchkiss, Armida Kelley, Robin Kratky, Grace Kravetz, Katherine Laine, Alex Long, Garrett Long, Grace Martineck, Ava Masciangelo, Gavin McConville, Pierce Meck, Frederick Mertz, Thomas Mikulec, Sarah Militello, Tyler O’Brien, Mason Jack Overton, Christopher Pearles, Olivia Peone, Cameron Michael Pettee, Kinsey Piper, Nicholas Pisano, Ellie Reinke, Kyle Reinson, Aiden Reitano, Nicholas Rine, Ella Robinson, Ivania Rohena-Bosch, Andrew Schaeffer, Ian Schwab, Brody Secker, Charles Seiler, Lenore Shields, Sarah Sloyer, Anderson Smith, Ethan Tripp, Adam Valentino, Madison VanZummeren, Jason Viets, Everett Webb, Dylan Weldon, Gianna West, Addison Wheeler, Joseph Wick, Addison Williams, Brady Wortmann and Anthony Zizzi.

Merit: Adriyana Abbott, Eliza Augustine, Preston Ayotte, Owen Binder, Matthew Bremer, Timothy Bryant, Sophie Carello, Daniel Dalconzo, Emma Dillon, Ryleigh Fontana, Atavia Hernandez, Aiden Johnson, Jack Jones, Aiden Kistner, Simon Kowal, Haley Kuhns, Lilyan Martin, Cathleen Myers, Tristam O’Malley, Hadyn Alexander Priest, John Ricci, Nathan Romeis, Angelyz Ruiz, Kyle Saeger, Jonah Shevlin, Justin Slavny, Holden Sulzbach, Jackson Tucker, Travis Wagner, Jason Wells and Gemma Whitmore.