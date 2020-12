Webster Schroeder releases 1st-quarter honor rolls

Webster Schroeder High School named the following students to its first-quarter honor rolls for 2020-21.

Ninth Grade

High Honor with Distinction: Madeleine Adams, Analise Alexander, Liaba Ali, Harrison Allen, Elizabeth Baglieri, Jonathan Baker, Kaitlyn Baker, Nicholas Bennett, William Bigham, Megan Bisaillon, Kjersti Bolton, Noah Brydsten, Conner Burdick, Leslie Chandler, William Chase, Addison Conroy, Benjamin Cook, Michael DeBalso, Anthony DeRosa, Alyssa Doody, Aleeza Ejaz, Gianluca Falbo, Filipe Feijao, Sarah Ferruzza, Ava Gallup, Nolan Gamble, Corintia Griffith, Abra Henneberg, Abigail Herbst, Jacqueline Herrmann, Jacob Insley, Aidan Jacobs, Rachael Kaptein, Shannon Koomen, Sydney Lagoe, Olivia Leinberg, Jiayi Liu, Sofia Magnera, Justin Maier, Giancarlo Mannino, Leah Marcell, Carly Mason, Brady Miller, Erin Mueller, Ahmed Mustafa, Caleb Nourse, Nina Obi, Eliana Ockrin, Seth Pascuzzi, Angelina Pedreira, Anika Peterson, Madelyn Peterson, Joseph Preische, Alexa Quattrociocchi, Kylee Race, Niranjana Rajesh, Anna Riedl, Ainsley Robertson, Benjamin Romanofsky, Kristina Saber, Veronica Sanberg, Nathan Schilling, Nicholas Sellitto, Elena Skizim, Cameron Stone, Aleyna Stoner, Jack Sypnier, Ethan Vazquez, Natalie Wagner, Mariah Watkins and Drew Zoltoski.

High Honor: Makenna Baier, Aiden Baldwin, Nico Barbaro, Dario Barbieri, Ryan Bartosiewicz, Tristan Bauer, Katherine Belair, Ryan Bell, Colton Bolis, McKenzie Brockman, Emma Carey, Daniel Collins, Lauren Currey, Lauren Curry-Wilburn, Rachel DeMocker, Adrienne DeSantis, Madison Dodge, Mason Drew, Jonathan Dyson, Taylor Fischer, Angelina Fitzharris, Jack Fitzsimmons, Elizabeth Ford, Emma Francis, Caelyn Frantzen, Olivia Fricano, Delaney Gilbraith, Colin Griffin, Andrew Hilfiker, Owen Hoctor, Gavin Horton, Jayson Hovis, Noah Jastrzembski, Nikol Kadesh, Aidan Kelly, Samantha Kim, Adriana LaRosa, Ash Lasky, Nicole Lawson, Jeffrey Lender, Isabelle Leonard, Kaitlin Leonard, Sophia Leonard, Salvatore LoCigno, Olivia Lucania, William Madison, Nicholas Martin, Kailey McMahon, Thomas Meers, Tatum Miller, Alexis Mitchell, Sofia Morath, Callum Murphy, Leah Murray, Nikola Musovski, Brady Nguyen, Alyssa Novelli, Ryan Parody, Maalem Perez, Roman Pidkova, Maya Podzorov, Blake Preston, Braidan Quigley, Khadeeja Reed, Matthew Riddell, Briton Roods, Luca Russo, Mya Sartini, Emily Schiffhauer, Ryker Schubert, Glory Schutt, Aiden Sexton, Cassidy Shur, Jack Simpson, James Smith, Grace Swereda, Jonathan Thompson, Veniamin Tykhonchuk, Megan Wallace, John Werth, Ava West, Ashton Wheeler, Brady Zenkel and Alexandra Zilist.

Honor: Ryan Baker, Sullivan Barco, Destan Bebek, Elianna Bills, Yuliana Bilous, Nicholas Brown, Dylan Buffum, Justin Bunce, Andrew Buttles, Aidan Charpinsky, Celeste Couture, Samuel Doerner, Kyle Dolan, Melis Engin, Cole Featherly, Orlando Figueroa, Isabella Forte, Alyssa Friga, Nicholas Garnar-Allsopp, Nicholas Giorgione, Jacob Grams, Michael Handel, Brennan Hickey, Madison Horton, Julia Hunt, Ayden Jackson, Viktor Kaydan, Anna Kelly, Brandon Kott, Alyssa Lewis, Anthony Liberti, Vanessa LoRe, Hannah Loughner, Aren McCurdy, Isabella Medina, Emily Melnik, Benjamin Mezzanini, Bronson Molisani, Jorden Moser, Arthur Nutter, Veronica Ochs, Isabella Olschewski, Sawyer Peters, Eliana Pothos, Lily Ramirez, Chloe Richards, Wyatt Robison, Julia Sablosky, Julia Santoli, Yasmin Showka, Madelyn Skender, Victoria Smith, Madelyn Thrasher, Edarius Trimble, Madison Trimboli, Nicholas Tripoli, Naomi Vaquera Lopez, Davids Vega, Leah Wallace and Dylan Webb.

10th Grade

High Honor with Distinction: Ellison Albert, Abubaqar Ali, Nayab Ali, Joshua Amico, Sean Bascoe, Anna Bassett, Abigail Beardsley, Harland Beckwith, Mikayla Bengsch, Gianna Blaschek, Sophia Bonacci, Analiesse Brown, Jack Cannon, Lyrah Cascino, Audrey China, Sidney China, Allison Colicchio, Ava Coluccelli, Mitchell Crowley, Nicholas DiStefano, Ava Dossier, Tyler Drew, Aubrey Elniski, Juliana Farmen, Sara Fetter, Alyssa Fici, Holly Fici, Mackenzie Frantzen, Hailey Fruin, Diana Gizatullina, Alysa Graham, Gianna Guido, Daniel Gulvin, Amelya Harris, Chloe Healy, Andrew Hughson, Lily Ippolito, Lucia Johnson, Kaleb Juliano, Usva Khan, Zain Khan, Aiden Lagoe, Olivia Lazarus, Jason Leonardo, Brooke Levy, Emily Lippa, Hannah Loux, Jack Markovitz, Samantha Masiello, Jonathan McCaffrey, Jackson McCarten, Nathan McComber, Dmytro Melnyk, Griffin Monrad, Stephen Moulton, Kyra Neidig, Laurelle Ogden, Drew Pagano, Caden Pfeffer, Georgianna Prevosti, Cora Putnam, Emmerson Robinson, Anna Rogers, Emma Rogers, Anthony Saber, Marlena Sartini, Gregory Savage, Samantha Schoenhardt, Jacey Simmons, Sarah Stradley, Rushil Tanugula, Giovanni Terranova, Madeleine Tischner, Marguerite Wascovich, Jessica Washburn, Sarah Washburn, Samuel Wengender, Wai Kuen Wong, David Young and Carly Zona.

High Honor: Isabella Ayette, Gunnar Barbic, Grace Bartnicki, Alessandra Basile, Ariana Beal, Alexander Bellows, Emilyn Bitely, Shelby Boise, Jane Bradstreet, Iain Campbell, Troy Carpenter, Anthony Catalano, Jinan Clark, Camryn Cole, Emma Cook, Deanna Costanzo, Davis Damelio, Alexis DeLella, Joseph DeVries, Daniel Dioguardi, Ryan Enser, Kenneth Field, Abigail Fish, Emily French, Kelsey Gallagher, George Georgakopoulos, Hannah Giriyappa, Emma Gividen, Matthew Grattan, Gavin Gudyka, Russell Guelli, Alyssa Hartman, Samantha Ignacz, Nicole Johnston, Anya Kapoor, Peter Kim, John Knapik-Clauser, Matthew Kull, Lily Lagoe, Noah Lane, David Lynch, Brian Maddock, Erin Marquardt, Christopher McVeigh, Lilly Melnik, Garrett Mihalitsas, Julian Mitchell, Piper Morgan, Samuel Nagar, Quintin Nicholson, Sarah O'Connor, Mileena Ossman, Julia Ozminkowski, Joseph Rogers, Marisa Ross, Ryan Schaubroeck, Sarah Scheck, Ava Scheible, Brian Smith, Colin Smith, Julia Stack, Owen Stockmaster, Thomas Stradley, Alexander Thomann, Hannah Thompson, Sophia Thompson, Madison Tidwell, Ella Torpey, Colton Ugine, Lauren Vitello, Torance Washington, Nalani Wilson, Ryan Zaft, Oleksandra Zakharchyshyn and Blake Zimmer.

Honor: Thomas Alexander, Maryia Baldzizhar, Lance Becoats, John Bell, Zachary Bloch, Stella Boothby, Jennifer Brown, Jack Brunswick, Aidan Bryant, Emma Carroll, Carley Casteline, Nathan Chanthavisouk, Angelo Cilino, Luciano Cilino, Celena Clement, Alyvia Cole, Matthew Dedee, Aidan Dietz, Aissa Ellis, Sydney Enright, Isabel Fonticiella, Megan Fry, David Gerard, Lily Gerhardt, Claire Gorton, Joseph Greene, Liliya Guydash, Kristina Hartman, Luke Hungerford, Sergei Khruschev, Riley Klein, Isabelle Koonmen, Haley Kucewicz, William Lawton, Matthew Lincoln, Justin Lovelace, Domenic Mancuso, Kevin Massey, Robin McBride, Amanda Morse, Teagan Murphy, Robert Newcombe, Leonardo Nunez, Alejandro Pena-Rangel, Madison Petruzzelli, Jacob Reed, Usfer Rehman, Hannah Sabin, Evan SanSoucie, Giovanni Schillaci, David Solorio, Brayden Treier, Bryan Turner and James Vincent.

11th Grade

High Honor with Distinction: Jillian Alexander, Eleanor Allen, Aydan Baier, Anna Baker, Gianna Battista, Breanna Becker, Sophia Bianchi, Christina Bober, Molly Broccolo, Kendall Brown, Matthew Bruhnsen, Deborah Burden, Isabella Caiola, Benjamin Carey, Rory Carney, Douglas Chandler, Chad Chapman, Brooke Chase, Krislyn Clement, Danielle Colelli, Mackensie Daniel, Samantha DeMitry, Sydney DeZutter, Kenna Donalty, Sierra Doody, Ella Dossier, Anna Dubay, Elena Falbo, Samantha Fallone, Juliana Ferrara, Riley Gamble, Paige Gierczak, Jaclyn Giorgione, Carenza Glastonbury, Adrianna Guantes, Aidan Heller, Blanca Lilia Hernandez Salazar, Joshua Jergens, Korbin Juliano, Marassa Kemedjio, Heather Kowalski, Jack Lazarus, Kyle Lazzaro, Jonathan Maier, Jake Marcell, Brendan Mathewson, Destyni McBride, Jessica Miller, Brooke Milliken, Ashley Mitchell, Riley Morse, Kaden Murphy, Emerson Ormond, Miguel Ovando, Julia Perales, Clarissa Prizzi, Tyler Race, Makenzie Ramsey, Lauren Raspudic, Maya Richards, Kayla Richardson, Colin Rickard, Michael Riddell, Adeline Riesenberger, Anthony Rosen, Raina Schubert, Stefanie Sellitto, Alex Shur, Alexis Smith, Allison Smith, Kyle Spooner, Jack Stampone, Sean Stark, Kate Staron, Anastasia Tereschenko, Hannah Tischner, Isabella VerHow, Aaliyah Webb, Stephen Welsch, Arielle Wheeler, Sophie Wills and Grace Wright.

High Honor: Cole Alger, Drew Allocco, Isabella Arena, Brooke Balcaen, Naomi Beadle, Casey Beeman, Jayden Bennett, Bryan Blaschek, Jackson Boyer, Olivia Bunce, Justin Cimo, Julia Collins, Lucas Cosentino, Joelle D'Alessandro, Daniel Dailey, Diego Del Toro, Sawyer DeMay, Alessandro DeRosa, Lindsay Dieter, Andraia DiPisa, Iryna Divonka, Rodrigo Feijao, Ella Figler, Maria Gerbasi, Zachary Gibson, Isabella Giraldo, Tyler Gould, Theo Guth, Makenzie Harris, Nicholas Hauman, Erik Hendershot, Ryan Herbst, Dominic Howell, Jarod Hunt, Brennen Ippolito, Marleigh Joyce, Gavin King, Rylee Kominiarek, Isabella Landry, Ashley LeClaire, Tyler Lense, Andrew Lester, Ivy Ligon, Colin Macfarlane, Cameron Maines, Nicholas Mazza, Larissa Mitchell, Lina Neubauer, Ashley Neuland, Celina Nguyen, Katherine Oechsle, Emma Olson, Gabriela Palermo, George Privitera, Philip Procaccini, Devon Proia, Nicholas Ricotta, Maresa Rinaldi, Alexander Romanofsky, Brady Ruffalo, Amanda Salerni, Hannah Secor, Eric Shea, Ryan Sigafoos, Michael Silliman, Alec Sopp, Madison Spakoski, Luke Strasser, Stephen Sypnier, Ren Taguchi, Abigail Tebo, Andrew Thompson, Haley Vicari, Mackenzie Wesley, Austin Yanno, Tyler Young and Jordyn Zenkel.

Honor: Elaine Alfano, Lexie Alicea, Kaitlynn Aloi, Rainna Amedeo, Daniel Amico, Francesca Barbieri, Sydney Beckwith, Brendan Beh, Jacob Bestor, Hailey Blunt, Gunnar Bolton, Eli Boothby, Adam Chase, Michael DeLeo, Leah Dennison, Hope DePerna, Elijah DeRomanis, Matthew Dovidio, Varun Elangovan, Alec Filonovich, Jackson Fink, Marissa Geier, Victoria Hajec, Emily Heinsbergen, Makenzie Hendrickson, Christina Herasimchuk, Anna Holley, Venus Hucks, John Kabrovski, Lukas Kelly, Nicholas Leone, Nicholas Liberti, Raimondo LoRe, Rylan McInerney, Bridget McNamara, Ryan Micali, Joshua Michaels, Ny'Eisha Mitchum, Megan Montgomery, Kaya Mumcuoglu, Michael Mussumeci, Christopher Olschewski, Leyla Ozay, Mustafa Ozbas, Matthew Pariseau, Amelia Potvin, Erinn Rebstock, Danielle Reitnauer, Maya Riggi, Sarah Rudzinski, Michael Salina, Camron Sanon, Tabor Sirianni, Daryna Skydanchuk, Averi St Peter, Tyler Stack, Adam Suhr, Dale Talevski, Kaylana Tran-Vanphila, Sydney Tudisco, Kristen Vignare, Samantha Vilinsky, Dominic Visconte, Genevieve VonAhnen, Jordan Wright and Kyrann Yoder.

12th Grade

High Honor with Distinction: Madison Adams, Morgan Adams, Margaret Anderson, Kylie Armstrong, Gavin Baldwin, Samantha Bloch, Lauren Bogert, Sara Botcher, Emma Brockman, Lauren Brown, Samuel Burgo, Patrick Buttles, Samantha Callery, Matteo Capezzuto, Mia Caulkins, Emma Chiavaroli, Curtis Clemont, Chloe Conner, Matthew Connor, Jaeden Cortes, Sydney Dahl, Nicholas Duggan, Phillip Dumitrescu, Olivia Elniski, Lauren Farrow, Cassandra Forth, Andrew Geiser, Adam Gesner, Alexander Gulvin, Alexandria Hajec, Emily Hansen, Emily Harris, Dylan Hickey, Felix Huang, Luke Insley, Ashley Jacobs, Evan Jenkins, Madeleine Kaptein, Fuat Kara, Joshua King, Connor Klaric, Ryan Lembo-Ehms, Emma Leonardo, James Lill, Tarra Lindsay, Jason Lisciandro, Santo LoCigno, Michael Macera, Sean Manfreda, MacKenzie Marshall, Samantha McKay, Trevor Menezes, Sophia Mercurio, Alexa Monrad, Samantha Morgan, Andrew Moulton, Annie Mulhall, Abigail Neill, Lillian Northrup, Linda Nutter, Grace Ockrin, Andrew Ophardt, Andrew Painton, Adriana Pecora, Isabella Pedreira, Anthony Pellegrino, Zachary Peterson, Tyler Petrillo, Claudia Pomponio, Zander Purcell, Melodie Raab, Olivia Reschke, Zachary Rogers, Kenneth Romano, Margarete Rommelmann, Gracie Ryan, Olivia Scott, Jacob Silipini, Ryan Smith, Sidney Smith, Jonathan Sullo, Madelyn Tardugno, Victoria Titarenko, Madeline Ugine, Sophia Vigneri, Nehal Vyas, Ryan Warren, Anastasia Watkins, James Willard, Ariel Wright, Michael Wyant, Giuliana Zane and Kaylee Ziemniak.

High Honor: Alexander Aloi, Amelia Arena, Grant Baglieri, Julianne Baitsholts, Liam Bell, Gabriella Bohnke, Haley Bolton, Iryna Bondar, Benjamin Boothby, Gabrielle Braden, Karina Bryant, Jettalin Buffum, Kathleen Burm, Emily Bystrak, Matthew Cahill, Samuel Camillaci, Andrew Chalachan, Ethan Conger, Emily Corcuera, Michael Damelio, Evan DeMocker, Holly Dennison, Paige Donhauser, Sarah Edwards, Berkcan Erkenkalkan, Mason Fitzsimmons, Audrey Friga, Alexis Garcia, Connor Gerhardt, Maxwell Gerhardt, Olivia Gerhardt, Daniel Giordano, McKayla Graham, Caleb Grams, Brian Helbig, Thomas Hendricks, Matthew Hewitt, Liam Hill, Brandon Hiller, Zachary Hosmer, Hanna Hubbard, Natalia Hume, Lilianna Hurley, William Kelderhouse, Hermon Kidane, Samantha Knight, Eleanor Koppen, Eve Kowalczyk, Rachel Kucewicz, Annamarie Lamont, Jacob Lattuca, Erika Lawson, Mahlet Legesse, Jacob Marcus, Sophia Markovitz, Molly Marshall, Christian Mascari, Mason Mascari, Roman Mazzulli, Jacob Mcewen, Ryan Merkov, Nicole Mustaca, Craig O'Connor, Olivia Owens, Sayjal Parmar, Dominic Peeso, Robert Pellegrino, Luke Plouffe, Nicole Pomerleau, Bryony Rodriguez, Benjamin Ruffell, Ryan Scheck, Aidan Schell, Ayden Scott, Nicole Sgroi, Thomas Shannon, William Shannon, Taylor Sheldon, Jake Shur, Martina Silvestre-Sales, Alexander Simons, Mikela Sousie, Lela Spronz, Kyle Stepnowski, Annabelle Terranova, Nicolas Thorpe, Alexander Touloupas, Meghan Trevett, Allison Vazquez, John Vincent, Ja'Nai Weaver, Timothy Weisensel and Olivia Wittig.

Honor: Angel Alicea-Morales, Tayler Arbore, Nicholas Bartosiewicz, Jackson Biehler, Ryan Blunt, Orion Bohrer-Curtin, Brandon Bose, Logan Brown, Lily Brye, Skyler Burke, Halil Butun, Antonio Carroll, Nigel Chambers, Antonio Ciccarelli, Jenna Clyde, Julia Clyde, Liam Cornish, Ava Cummings, Sergie Cusack, Salvatore Cutaia, Kathleen Dailey, Allaina Donnelly, Joshuah Engel, Tyler Fantigrossi, Sophia Gorton, Joshua Greene, Alexander Holden, Jacob Horton, Jayna LaBarbera, Rocco Lanzafame, Kaden Leonard, Francesco LoRe, Emily Lynch, Linda Marquez, Ky'mere Meeks, Nathan Miller, Melissa Montante, Xavier Morales, Patrick Morissette, Sara Pilletteri, Ariel Privitera-Reynolds, Braden Pumputis, Joshua Ramph, Sarah Schiffhauer, John Schoenhardt, Bjorn Senauth, Heather Shiner, Alexis Smith, Anthony Surace and Michael Wheater.