Pittsford Sutherland releases 1st-quarter honor rolls
Pittsford Sutherland High School named the following students to its first-quarter honor rolls for 2020-21.
Ninth Grade: Syed Ali, Luke Alva, Calayiah Anderson, Karlee Angona, Talan Artwell, Georgia Baker, Zachary Bennett, Erdem Bilenler, Natalie Blalock, Alexandra Bova, Marc Bress, Mackenzie Broomfield, Tyler Brown, Natalie Burdick, Piper Burdick, Sadie Bush, Grace Bylund, Santiago Castillo, Hana Ciulla, Colleen Cleary, Andrew Cole, Ethan Compton, Callie Craig, Georgia Crane, CaiLi Cross, Quinn Cummings, Kale Davis, Rachel Dean, Luke DesRosiers, Serena Simrit Devgun, Mary Devine, Simone DeVore, Nina Diaz, Josephine DiFelice, Shuwen Ding, Simone Durand, Ian Erskine, Timothy Fan, Gianna Ferlicca, Luke Fliss, Isabella Foggetti, Ava Geglia, Hazel Glazer, Gabriel Gosink, Fiona Green, Anthony Grugnale, Cora Gundy, Sophia Hanford, Henok Hankinson, Alexa Harrington, Tess Heffernan, Maxwell Herbison, Rebecca Hicks, Samuel Higgins, Lily Hofmeister, Andrew Holvey, Isabella Huerta-Andrade, Phoebe Infantino, Meghan Joerger, Callie Johnson, Carys Johnson, Jack Kaczorowski, Claire Kazmierczak, Lila Keating, Aleena Khan, Daanya Khan, Zaina Khan, Minjee Kim, Madelyn Krebs, Katie Kull, Ryan Kunze, Auria Lahr, Mitchell Lau, Lucy Layton, Norah Layton, Joy Lee, Morgan Lee, You Zhi Lin, Amy Liu, Justine Li-Wu, Kimberly Ludwig, Colin MacLean, Logan Madigan, Sophia Maloney, Luke Mascitti, Keegan Matzky, Maximus Michalski, Gabrielle Miles, Elisa Miller, Aariv Mody, Jonathan Moore, Emlyn Morris, Ava Moyle, Noah Mroueh, Nicky Ni, Adriana Ochoa, Nisa Oksuz, Brandon Oldham, Isabella O'Neil, Alejandro Ortiz, Jack Parrinello, Lana Pastirk, Emma Pichette, Alana Pinto, Matvey Pochtar, Elizabeth Power, Jonathan Power, Thomas Raith, Ethan Rehkopf, Samuel Renica, Benjamin Rivera Flores, Ewan Robertson, Seth Rozen, Laksh Sambhus, Tiana Schantz, Abigail Schenkel, Rory Selinger, Allison Shapiro, Henry Shaw, Natalie Sheehan, Phoebe Sheehan, Gwendolyn Sievers, Olivia Sifain, Maya Simonetti, Ian Smalley, Gretta Spitz, Gabrielle Spyra, Cameron Stetzer, Madeline Stoll, Maeve Sullivan, Olivia Taylor, Marisol Taylor-Casamayor, Stefan Tivarus, Abigail Vorrasi, Maxwell Vorrasi, Brooke Walker, Floria Wang, Kahmari Ward, Jackson Warner, Shane Whiteside, Theresa Wiggins, Wyatt Williams, Laine Willis, Langston Woods, Edward Wu, Devon Yacano, Lina Yang, Anna Young and Maureen Zhang.
10th Grade: Hadia Abdiani, Sean Adams, Alexis Ahle, Kaitlyn Ahle, Sofia Andrews, Kilian BaileyShea, Audrey Baker, Ronak Bansal, Caroline Bauer, Lauren Becker, Caitlin Bergin, Elizabeth Bergin, Addison Bernas, Ava Bleier, Annalise Borrelli, Lara Brandt, Shamil Canbolat, Donna Casey, Michael Casey, Owen Castleberry, Candan Cetin, Skyler Champion, Amar Cintron, Jorimar Cosme, Cornelia Crumley, Sara Davies, Laura de la Iglesia Carrasco, Emily DiCesare, Rose Diekmann, Danica Doeblin, Frances Doeblin, Emma Dunn, Fritz Ebner, Addison Engle, Gordon Fagan, Viktoria Farmiga, Allie Finkbeiner, Adelae Froula, Thomas Gargan, Delia Garland, John Garland, Maksud Gedemenli, Margaret George, Andre Gilbertson, Ivan Goettler, Henry Goldstein, Ciara Govan, Clayton Green, Mitchell Green, Sapna Gupta, Shivika Gupta, Rousseau Gutierrez, Jonah Halldow, Michelle Han, John Heatwole, Molly Heinzelman, Leeah Herbert, Audrey Hoffend, William Hoy, Ellison Huang, Nestor Ical Tzul, Ashaaz Imroz, Chloe Infantino, Kangsan Jin, Colin Johnson, Sophia Johnson, Brian Judge, Aodhan Kawakyu-O'Connor, M Rexford Kesselring, Venus Khanna, Andrew Kim, Ryan Kotalik, Brendan Kreiss, Thomas Kwon, Mackenzie Lammela, Antonia Levstik, Aiwen Li, Arev Lima-Boudakian, Kailani Liu, Keturah Lockett, Julianna Lyons, Dylan Madigan, Rose Majeed, Lydia McCamant, Shreyash Mhalagi, Marielle Morabito, Chase Moyer, Grace Murphy, Shahryar Navaid, Emma Neufeglise, Tenzen Nicholas, Jackson Nixon, Saskia Owen, Django Paine, Ava Papadakos, Lia Petrilli, Cecilia Petti, Samuel Pisanelli, Charles Postler, Annie Potter, Olivia Qin, Matthew Ra, Sofia Rahman, Jack Ramsey, Devon Rashid, Peter Refermat, Chandler Reynolds, Juan Rivera Flores, Prasanna Sairam, Nicholas Salamone, Amelia Samuelson, Raymond Saucke, Kassidy Sayres, Patrick Scharf, Hayden Schneider, Natalie Sheils, Caroline Smith, Joel Snyder, Kevin Steeley, Emma Strauch, Aidan Swan, Nicole Sylvestri, Sean Tait, Matthew Tallarico, Adam Tolbert, Fateha Upal, Skye Vaillancourt, Covadonga Vazquez Serra, Sadie Vinci, Lily Wallace, Ella Walsh, Victoria Wang, Yongzhe Wang, Madeline Ward, Elena Wilmot, Leigha Wormsley, Erika Xue, Skyler Yacano, Yang Zhou and Ian Zimmerman.
11th Grade: David Adeleke-Adedoyin, Mia Adler, Ashar Ahmed, Ava Allen, Isaac Alva, Santos Andino Lozano, Sheikh Wasi Ansari, Nikhil Anthwal, Lorenzo Antonucci, Merilyn Arikkat, Muneeb Aslam, Andrew Athalye, Adam Badre, Grace Baker, Laura Bennett, Nora Bennett, Pratham Bhamare, Vittaleshvara Bhargava, Alexandra Bird, William Booth, Savannah Bornheim, Madison Broomfield, Ashley Burger, Gavin Busch, Tobias Busick-Warner, Giulia Calabrese, Addilae Canning, Abby Cappotelli, Marissa Chen, Nicole Christian, Olivia Cibella, Jackson Ciocca, Jack DesRosiers, Taran Devgun, Kathryn Dils, Vincenzo DiPasquale, Peter Discenza, Robert Dodge, Matthew Drago, Abby Dunnigan, Hannah Dykens, Mallory Eder, Elena Ercoli, Jacob Fekete, Amy Feng, John Field, Jayden Ford, Scott Froula, Zoe Gomez, Joshua Gonzalez, Ella Graupman, Saishaa Gupta, Jackson Hakes, Nathan Hancey, Donald Hedrick, Larkin Hefner, Erik Herbert, Eleanor Herrmann, Peter Higgins, William Hobika, Sammy Ibrahim, Heidi Insalaco, Baden Joseph, Scott Karpovich, Rhea Kemshetti, Daniel Kinney, Carter Kladstrup, Jenna Knittel, Rahul Koppikar, Ashlyn Kreiss, Drew Kull, Ansh Kumar, Mollie Kurth, Dara Lau, Henry Leahy, William Leahy, Magnus Lindsay, Noah Littlefield, Emmi Lu, Madeline MacLean, Jack Magee, Anna Manjerovic, Mia Marcello, Lance Marriott, Madison Marshall, Joanna Melody, Ethan Minnella, Zachary Moore, Tyler Mullin, Ethan Narang, Neil Nayyar, Benjamin Novozhenets, Matthew O'Heron, Ava O'Neil, Ana Paku, Anna Pellegrino, Ryan Petrone, Andrew Pinkham, Carmen Ponce, Isabella Ponce, Silvia Postigo-Marcos, Cole Pringle, Joseph Puma, Veronica Raffaele, Charlotte Raith, Alan Raskin, Tre' Reese, Anne Refermat, Alexander Renzi, Ricardo Ruiz, Melis Sahin, Mahnoor Salman, Nicholas Sanko, Ryan Sanko, Sophia Sheehan, Christopher Shen, Elijah Sifain, Izabella Simeus, Colby Simonetti, Eleanor Smillie, Margaret Smillie, Joy Snyder, Danielle Spyra, Roja Standing Soldier, Sarah Steeley, Julia Stetzer, Jordan Stornelli, Maia Taylor-Casamayor, Braden Thyroff, Ethan Tuttle, Salman Umar, Charles Upchurch, Madeline Utman, Megan Vahey, Molly Varrenti, Hannah Wang, Sarah Webb, Ella Wilmot, Finn Wilmot, Paige Winkelbauer, Jackson Zawacki and Lucy Zombek.
12th Grade: Hena Abdiani, Selin Akbas, Maya Armstead, Natalie Aroesty, Henry Baker, Samuel Baker, Victoria Baum, Case Baumwart, Cullen Beck, Devin Bhatia, Evelynne Borrelli, Ian Bowen, Patrick Burke, Sara Canbolat, Jonathan Carney, Aadya Chaturvedi, Caroline Cleary, Katrina Coughlin, Evan Coyne, Harrison Cross, Keely Culhane, Keeghan Cummings, Akhil Damani, Pierre-Alexandre d'Aprea, Jordan Davis, Christian de la Fuente, Pablo de la Iglesia Carrasco, Rafael DeGuzman, Michael Dehn, Lydia Diekmann, Sara Dotson, Kathleen Downey, Zoe Ebner, Jake Erskine, Ian Ewing, Austen Fagan, Abdul-Samad Farooq, Emma Faulkner, Ashley Finkbeiner, Megan Fiorella, Isabella Foti, Rebecca Frank, Tabetha Garver-Mosher, Jordan Gassler, Jessica Gibson, Ann Glazer, Darwin Gundy, Jack Gutch, Avery Hall, Ryan Hanson, Nathaniel Heinzelman, Oliver Herrmann, David High, Jeffrey Hodgson, Fiona Hodkinson, Ethan Hurwitz, Emma Kaczorowski, Caroline Kenneally, Zachary Kestenblatt, Catherine Kilmer, William Klenk, Cecily Kolko, Abby Kress, Caroline Kunz, Elizabeth Kunze, Fiona Lanahan, Kate Lanthier, Zoe Lehtonen, Victoria Lennarz, Michael Li, Josephine Libby, Karen Lin, Athena Li-Wu, Abbey Luther, Mary Grace Magguilli, Anushka Mandava, Sophia Mann, Magdalen Manzella, Daniel Marino, Samuel Markwick, Jarrett Martin, Jasmine Mathoan, Molly McDermott, Scott McDonald, Ann Messina, Peter Messina, Jack Meyer, Samantha Michaud, Sarah Miller, Daniel Morabito, Julianna Morales, Sapan Munsiff, Molly Murphy, Gabrielle Naassana, Alexander Newman, Kyle Nuffer, Maeve O'Donovan, Jasper Owen, Cara Payne, Mary Peartree, Brooke Pestorius, Lara Phipps, Gabriel Pierce, Rina Pietropaoli, Vanessa Pimentel, Werner Postler, Jakob Preisser, Christina Proia, Teresa Proia, Nicholas Provenzale, Vincenza Puma, Luke Ra, Rena Ramaraju, Catherine Reeder, Carson Rehkopf, Thomas Rice, Anne Ritter, Colleen Robinson, John Rodriguez, Dara Rozen, Nathaniel Rubin, Rajeshwari Saxena, Kennedy Sayres, Macey Schneider, Emily Smalley, Patrick Smelt, Sarah Smith, Nash Snyder, Asha Spencer, Lilly Spitz, Aditya Srinivasan, Lillian Stolberg, John Sullivan, Sofia Sylvestri, William Tallarico, Katelynn Taylor, Matthew Taylor, Seth Trojian, Maria Vazquez Serra, Shaan Vernenkar, Victoria Vice, Morgan Vidal, Bryce Wallman, Eric Wang, Caspian Wolf, P Michael Woodams, Dharma Wyatt, Catherine Xie, Lucy Yang, Angelina Zhang, Yuxin Zheng, Rachel Zielinski and Andrew Zimmerman.