Gates Chili MS releases 1st-quarter honor rolls

Gates Chili Middle School named the following students to its first-quarter honor rolls for 2020-21.

High Honor: Marwa Alshuaibi, Evelyn Amesbury, Christopher Amesbury Jr., Lucas Astudillo, Jazmyn Berl-Williams, Ava Bosnakovski, Teagan Camp, Adam Cardenas, Cassaundra Carpenter, Emily Christopher, Makenna Clark, Adriana Clark, Tyler Clark, Melody Clark, Jason Cocchiara Jr., Xavier Coleman, John Coval, Luke Coval, Patrick Crowley, Katherine Cuyler, Shane Denmark, Michael DeWolf, Searra DeWolf, Daniella Duong, Natalie Ehmann, Kate Falk, Logan Feissner, Ellerie Finger, Makayla Flanagan, Ryleigh Forte, Melice Gaye, Kyria Getman, Aaliyah Gibson, Connor Hahn, Kayla Harper, William Hart, Matthew Healey, Evelyn Henderberg, Mariana Henry, Serriana Hood, Ethan Huynh, Marianna Justiniano, Adrian Kaplar, Dylan Keenan, Justin Kelly, Jackson Kieffer, Camryn Kingsbury, Colin Kingsbury, Cody Kosel, Adalynn Kretchmer, Ethan LaJuett, Caleb Lange, Madison Langenbahn, Brendan Lawhorn, Nadia Leathersich, Noah Leathersich, Luke LeClair, Nina Lenzi, Juliana Lipinski, Joshua List, Rachael Loney, Sarah LoSavio, Vivian Luc, Preston Luterek, Ella Ly, Reyann Maali, Christian Major, Benett Marconi, Rayna Mathis, Lorelai McCulloch, Nyasia McGinnis, Andrew McManus, Gavin Meyer, Adrianna Meyers, Gabriella Meyers, Bennett Miley, Michael Miller, John Montulli, Madison Moreno, Melina Moyer, Laila Moyer, Corban Newcomb, Jonathan O'Neil Jr., Drea Otis, Penn Palmer, Kimoralee Panyasith, Jocelyn Parris, Jadon Pontera, Alex Powers, Landon Provost, Jennifer Pulickal, Carli Quinlan, Natalie Quintana, Kiera Read, Madeline Remp, Samuel Remp Jr., Lauryn Reyes, Arianna Rivera, Margaret Schlander, Jaiden Schmackpfeffer, Reyna Scott-Jones, Myla Seng, Samara Sheffield, Bradyen Sinclair, Kennedy Sloan, Reanna Stout, Natalie Stutzman, Victoria Surprenant, Thomas Swain, Alyvia Terborg, Heidi Tran, Ariel Travis, Azaria Walker, Adrianna Wall, Caleb Wall, Alessio White, Xavier Williams, Natalie Witt, Ethan Yates, Alex Yohance and Isabel Zoller.

Honor: Jaquez Albury, Anderson Arenas, Caroline Arthmann, Christian Astudillo, Lillian Bailey, Kayleigh Barnes, Anthony Bassano, David Bassano, Katelyn Behr, Ryan Blackburn, Darius Blair, Andrew Bleier, Isabella Braid, Anna Brewer, Fabian Brogan, Hannah Brown, Mackenzie Brown, Joseph Bub, Samuel Bugajski, Mari-yonna Caliz-Plummer, Janita Carley, Joseph Carter Jr., Joseph Caruso, Elizabeth Cassidy, Caitlin Clark, Lamont Clyburn, Madison Coleman, Madison Cook, Kira Craft, Joshua Cudney, Fiona Culhane, Nicholas Dallo, Corrina DiCesare, Giulio DiRisio, Myla Donnelly, Dennis Duthoy III, Jonathan Earle, Christopher Elliott, Ty Emanuele, Zanay Fagan, Dion Gashi, Cole Gorman, Abigail Graupman, Akeelah Gray, Courtney Griffin, Gianna Hart, Jayda Hay, Ryan Herweg, Lena Ibrahim, Collin Irons, Alisiana Johnson, Liani Johnson, Ma'Kenzie Johnson, Lucas Kenyon, Alanna Kester, Kylee Knapp, Emily Kozlowski, Max Krystan, Lindsay LaMendola, Connor Levy, Mussa Mahmood, Jayden Maryjanowski, Christopher McKenzie, William Menard, Shiara Mitchell, Matthew Molinaro, Tyler Morabito, Natalie Muraco, Skylar Nole, Samantha O'Connor, Chigozie Okafor, Dennis Orynych, Maragh Outar, Emma Pachla, Stone Pagano, Sahaj Paul, Laura Paulus, Benjamin Paulus, Alyssa Pimm, Taliah Postwaite, Liana Quan, Alexander Quartley, Adrianna Raucci, Na'Zari Reed, Wynter Reitz, Aidan Richards, Heath Ridley, Jaden Robinson, Zoe Rodriguez, Valeana Ruiz, Isabella Sanginario, Michaela Scott-Jones, Kaitlyn Shaw, Jimmie Simmons III, Bekithemba Sithole, Semaj Skinner, James Sprague IV, Ryan Stade, Isabel Steiner, Gavin Steiner, Juliana Stukes, Gavin Sweeney, Sofia Tabares-Galarza, Tapas Timsina, Wyatt Vaughan-Delgado, Giavanna Viele, Giuseppe Vigerzi, Wendy Vo, Riley Williams and Michael Wineburg.