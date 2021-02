Local RIT students named to fall dean’s list

Rochester Institute of Technology named the following students to the fall 2020 dean’s list. To be eligible, full-time students must earn a minimum 3.4 GPA for nine credit hours of coursework.

Penfield: Evan Altieri, Grace Argento, Kasthoori Arujunan, Owen Aser, Kyle Berg, David Boise, Ben Brache, Shawn Carpenter, Vanesa Chiodo, Jacob Coon, Zachary Cooper, Paul Cullen, Corey Dostie, Will Ebmeyer, Andrew Fabrizi, Alanna Fallone, Maiah Fallone, David Fanto, Arcangela Geraci, Abigail Jones, John Khabursky, Becca Klein, Emma Kurz, Tyler Leisten, Amy Ottman, Jordan McNaughton, Drew Pawluckie, Nick Rockhill, Justin Rogers, Cam Sartini, Jordan Sayegh, Ethan Snell, Jack Snover and Veronika Zsenits.

Rochester: Jason Alexander, Enise Alpaydin, Brendon Apo, Justin Arcoraci, Nayelis Arzuaga Santiago, Mateo Bentley, Joe Bianchi, Amy Blake, Patrick Bonafede, Daniel Breslawski, Ryan Carpenter, Megan Chenier, Ayana Chodak, Persephone Constantino, Megan Cooper, Rhys Daunton, Madison Day, Andrea De Paula, Christopher De Smidt, Merone Delnesa, Evelyn Dooley, Ciana Dougherty, Jamel Eason, John Fernandes, Erika Fernandez, Jillian Fioravanti, Nash Flint, Thomas Gogos, Gabby Guagliardo, Shelby Guinness, Sergey Gurman, Anthony Ha, Essence Hagan, Carmen Ibis Lopez, Brennan Jackson, Malik Jaff, Nasreen Jaff, Hunter Kelley, Ethan Kettlehone, Melissa Kraeger, Dalton Kruppenbacher, Dario Kulic, Cindy Lam, Jacob Lapietra, Madi Latour, Karina Le, Bryn Lenox, Paul Lloyd, Josefina Lopez, James McGrath, Bri Medina, Christian Mika, Julian Mika, Briana Mitchell, Christopher Molnar, Nancy Nguyen, Skylar Parkinson, Robertanthony Plonsky, Gerald Porretta, William Porter, Eloy Ramirez, Sandra Rodriguez, Andrew Rozvora, Nico Santiago, Alexander Scott, Jahaad Shairi, Garrett Silva, Justin Silva, Jorge Soto, Patricia Spinello, Sara Trabelsi, Henry Varfaley, Joseph Vazquez and Semen Vladyka.

Webster: Mike Anderson, Melissa Austin, Michael Bennett, AJ Bonacci, Melanie Boncaro, Robert Boris, Maddy Bortle, Tyler Brennan, Rachel Burt, Joey Camaione, Alex Carpenter, Darina Chanthabandith, Gaurav Cheema, Justin Connolly, Tessa Cote, Will Davis, Enzo DeStephano, Rebecca Elsbree, Juliana Falcon, Grace Ferruzza, Addy Flood, Vasiliki Georgakopoulos, Cooper Gilson, Max Gloskey, James Green, Jack Griebel, Kaitlin Gunther, Kali Heier, Spencer Kohrt, Cassidy Kress, Kayla Krurnowski, Hannah La, Mihajlo Lazarevski, Tessa Lo Cigno, Nate Martlew, Zoe Masters, Chase McKelvie, Adriana Mendoza, Jamie Mielcarek, Patrick Monahan, Allison Morgan, Justin Moyer, Nicholas Paratore, Lynn Phelps, Nicolas Pietrantoni, Courtney Priddy, Amanda Procaccini, Jordan Rabideau, Jordan Raisman, Noah Richards, Peyton Roemer, Deaglan Ryan, Matthew Ryan, Jenna Ryskowski, Joseph Saber, Paul Saber, Steven Shadders, Eric Schneider, Jeff Schoepfel, Joseph Schuler, Morgan Seemann, Carla Silvestre Sales, Dan Squire Jr., John Talen, Meghan Taylor, Jacob Torrell, Shane Toung, Matt Tyler, Sarah Tyler, Michael Vandelune, Adrian Veenje, Alec Vent, Adrianna Visca, Alessandra Visca, Aristo Visca and William White.