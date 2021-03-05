Barker Road MS releases 2nd-quarter honor rolls
Barker Road Middle School in Pittsford named the following students to its second-quarter honor rolls for 2020-21.
Seventh Grade
High Honor: Alex Abakah, Aiza Ahmed, Luke Albano, Clover Allen, Tyler Allyn, Lillian Archer, Giovanni Asaad, Jay Biswas, Lillianna Boughter, Adriana Cabarcos, Leixi Chen, Rohan Chwalek, Kevin Curran, Evan Dai, Julia Dziorny, Sara Eichinger, Akaash Ejantkar, Sydney Frank, Ruhi Gandhi, Arthi Ganesh, Lauren Garsin, Lorenzo Geminiani-Vega, Soumya Gupta, Braeden Gyle, William Harrington, Jacob Ho, Matthew Irving, Karthik Jaligama, Cody Judd, Josephine Korten, Colin Krohn, Lillian Larimer, Sofia Leite, Nivethiksha Mangalasubaskaran, Ian Mattingly, Francesca Maust, Ashton Miller, Nathan Mucha, Stanislav Nadler, Avery Nelson, Eleanor Noronha, Ognjen Oluic, William Pardee, David Pollard, Ishaan Ramesh, Rain Royce, Sarah Rutledge, Addison Schulitz, Caitlyn Steiner, Isabella Stradley, Kayra Ustunkok, Jemma Wallis, Evan Zavalo, Zhuoshu Zheng and Yiding Zuo.
Honor: Satia Barr, Matthew Belous, Gabriel Bucciferro, Benjamin Burrows, Taylor Cates, Eli Charatz, Reeve Cincotta, Owen Davis, Leila Fay, Suriya Gandhi, Wyatt Gardner, Samuel George, McKenna Gibson, Alexander Gonzalez, Sienna Hughes, Ryan Iacobucci, Madeleine Kayiwa, Ezel Kesgin, Morgan Latulipe, Mikaela Lloyd, Colin Macpherson, Nathan Markevicz, Emily Martin, Tamia McCadney, Aileen Mi, Mackenzie Michaels, Andrew Miller, Sihu Na, Morgan Newman, Lillian Nicandri, Maan Patel, Adam Pollard, Lauren Porter, Madeline Powell, Ava Rice, Ziyad Rifai, Joshua Shadders, Sebastian Smith, Magdalena Spring, James Termine, Asher Troiani, Sarah Turinsky, Avery Valenti, Elinor VanDusen, Liam Watt, Demi Xu, Leon Ye and Musa Zafar.
Merit: Aleeza Ansari, Flor Ayala-Pound, Declan Barillo, Christopher Bergholtz, Wei Yu Chen, Nicholas Chihoski, Anna Ciccone, Corynn Deckman, Zachary DeGrave, Ellie Dreywood, Isabella Gallant, Jack Gerew, Kendall Glantz, Nathaniel Hartman, Syed Hussain, James Kazacos, Linden Kilmer, Nolan Lesniak, Max Levitan, Max Liberatos, Rayyan Malik, Owen Mann, Anastasia McCulloch, Kyra McGee, Kimora Mickys, Zachary Miller, Hadley Mulbury, Michael Musa, Jack Nally, Andrew Paganelli, Omika Patel, Macy Quibell, Casey Reagan, Ari Roland, Sienna Savage, Jack Schreyer, Sophia Shivell, Giovanni Spinello, Mary Sytnik, Michayella Touloute, William Umiker, Ella VanPutte, Rania Waseem, Matthew Whitaker, Morgan Wilson and Eli Young.
Eighth Grade
High Honor: Rihanshi Agrawal, Aria Banks, Isabella Boulais, Sophia Bruno Alves, Cora Clouser, Anika Datir, Alexander DelRegno, Charlotte Engin, Catherine Ferrantino, Lauren Garringer, Jiwoo Han, Evan Harkin, Cailey Huang, Vasundhara Jaligama, Campbell Kazacos, Arianna Knolla, Isaac Knowlton, Prathiksha Mangalasubaskaran, Amiya Mustafa, Ronan O'Dwyer, Dhanwanth Parameswar, Mara Ricks, Timothy Seo, William Straub, Hannah Wall, Ziang Wang, Elizabeth Warne and Taylor Wray.
Honor: Varen Aggarwal, Tomas Anaya, Anna Anderson, Claire Baek, Ayan Barat, Raye Bell, Hailey Benzel, Jack Bernhard, Aden Brown, Vincent Chakkalakal, Steven Chatwin, Alethea Corteville, Alexander Davidson, Katharine Delate, Justin DiGiovanni, Alexander Doaga, Ellia Egan, Madeline Fallows, Sofia Fantuzzo, Noah Fay, Ryan Ferrer, Marina Foley, Dillon Frank, Sarah Gestring, Sophia Golemb, Andrew He, Annabelle Henry, Annika Hezel, Liam Huels, Manasa Karthik, Jonah Khishchenko, Aliye Kocaoglu, Gregory Kuzin, Alexandre Leduc Etile, Caroline Liu, Tristan Lynn, Peter Matzke, Trevor McLaughlin, James Mou, Thananjan Paran, Gabriella Patriarca, David Poore, Benjamin Porzio, Griffin Rizzi, Justin Rook, Griffin Sertl, Hannah Shulman, Ciaran Sidhu, Jaden Singer, Molly Spencer, Ethan Stauffer, Trey Stauffer, Jiawei Sun, Lena Tan, Anna Turinsky, Thehara Ubayawardena, Madeline Wabnitz, John Wadsworth, Harper Wilkens, Logan Wood and Jayden Zuch.
Merit: Ronak Aggarwal, Zuri Akwaa, Jonathan Bailey, Andrew Boulais, Calvin Braun, Mason Brown, William Carson, Samuel Caruso, Lillian Fitch, Colden Forney, Olivia Gardner, Cameron Glasgow, Casey Hamilton, Sarah Hanfland, Hailey Herrgott, Ewa Hsu, Sophia Hughes, Ella James, Ashley Jameson, Meghan Kirby, Scarlett Laird, Sophia Leitner, Aidan Lerner-Morelle, Addison Lester, Dane Lewis, Lainey Mastrosimone, Lawrence Pardee, Joseph Pepe, Zoe Pinchman, Tessa Pusateri, Sophie Qazi, Cayden Rathnam, Javier Sohn, Ishan Srivastava, Jordyn Starsky, Braydan Stearns, Max Tagliarino, Sean Taylor, Olivia Terra, Audrey Troskosky, Siya Unawane, Worni Vimika, Avery Wallace, Madison Welch and Ethan Westervelt.