Pittsford Mendon releases 2nd-quarter honor roll

Pittsford Mendon High School named the following students to its second-quarter honor roll for 2020-21.

Ninth Grade: Cornelia Abakah, Mark Akladious, Salah Aljitawi, Sydney Anderson, Elinor Andreucci, Jack Archer, Noor Bains, Anna Barbato, Isaac Bauliah, Pranav Bhagavatula, Samaira Bhatia, Ethan Bingemann, Michael Bischoping, Grace Biswas, Natalie Bonino, Reese Borrell, Cian Brown, Kyle Burdick, Stella Burtner, Juliana Cabarcos, Lillian Calabrese, Logan Campagna, Matthew Carpentier, Lucas Chang, Ella Cheng, Brooke Cincebox, John Collins, Daniel Condon, Elizabeth Cox, Emily Cutt, James Davis, Joshua Davis, Curran Deehan, Noah Deever, Gregory Demos, Victoria Dennis, Ryan Deuel, Julia Dickinson, Tamara Dorval, Alexander Dougherty, Brionna Dumais, James Eckhardt, Emily Eichinger, Grace Ellingham, Lauren Emke, Shaheer Fahad, Saara Fazili, Ella Fernandez, Ryan Finnell, Laniyah Gaines, Tanish Garg, Lauren Gerew, Alexander Gill, Sophie Girgis, Lilly Goldberg, Claudia Goldie, Ari Goldstein, Hayden Goodchild, Maya Gopakumar, Adelaide Grace, Luca Guarracina, Asher Gupton, Cameron Halpin, Kate Hanson, Adam Hearne, Mitchell Hernick, Mallory Hildreth, Kami Hsu, Daniel Hurley, Jason Iacobucci, Srihitha Kanthala, Ryan Kelley, Lillian Kelly, Elise Kennedy, Sophie Khan, Marin Kilmer, Melissa Kipferl, Evan Kleindienst, Angela Kodiyan, Gideon Koszuta, Reuben Kurien, Ethan Langstein, Addison Larimer, Mason Laundry, Connor Leahy, Quinn Leahy, Elena Lesniak, William Levesque, Rena Li, London Lindley, Shaila Man, Greta Marino, Trevor Markevicz, Eleanor Martins, Cammarata Mazzacane, Shaun McGinn, Brady McMahon, Jordan Medved, Matthew Metlitsky, Alaina Miccoli, Alaina Miccoli, Evan Miller, Frank Mirabile, Ryan Miskey, Paras Mittal, Eshal Mobeen, Gianna Monsees, Danielle Mooney, Adrian Moore, Ryan Moyer, Matthew Mucha, John Nobrega, Benjamin Norten, Molly O'Hara, Nicholas Paganelli, Morgan Parrinello, Sia Patel, Noah Pawlowski, Jack Peyre, Chloe Poirier, Bradley Pollard, Henry Powell, Vedh Ramesh, Cate Rathnam, Ethan Ray, John Reinhold, Lucas Ren, Leah Rice, Brenna Richardson, Ava Roland, Allan Romeo, River Royce, Lauren Rutledge, Neal Sanon, Nicholas Schmitz, Jacob Schwartzman, Michael Sellers, Aaron Shan, Ryan Simmons, Ava Skolny, Sydney Smith, Talia Spindelman, Jordan Surowy, Bryce Szlachetka, Ethan Szlachetka, Mason Tagliarino, Shayan Tanweer, Salvatore Trifiro, Shlok Trivedi, Brandon Trott, Derek van Baaren, Willem van Baaren, David Van Ginhoven, Sergio Velazquez, Cameron Watt, Emily Weiss, Lucas Whitaker, Riley Whitely, Ivan Wiandt, McKayla Willard, Skylar Wilson, Nora Winkler, Zoey Woods, Grace Xia, Maximillian Youngblood, Dylan Yu, Michael Yu, Steven Zhang and Henry Zimmer.

10th Grade: Valerie Adler, Jocelyn Aitchison, Liam Aitchison, Sophia Albano, Erika Allison, Koury Anderson, Thomas Anderson, Rose Anselm, Dylan Bachmann, Elena Barr, Genevieve Bauso, Alexandra Belyablya, Jared Berger, Kiera Bogaard, Brooke Bowler, Chloe Bowman, Estelle Brognia, Sophie Bucciferro, Colin Burke, Elizabeth Calamel, Grace Chihoski, Lola Clarcq, Carly Cloutier, Isabelle Colburn, Joshua Cole, Kate Cooper, Alexa Corsaro, Iala Cropper, Luke Cypher, Sarah Dailey, Casey Dapshi, William Deehan, Camryn DelGallego, Ishan Dixit, William Downing, Alden Duserick, Abraham Eastwest, Callah Fay, Madeline Fernandez, Connor Fine, Peter Foley, Theodore Gangloff, Andrew Garringer, Matthew Gestring, Mackenzie Gibson, Emma Giordano, Paige Glantz, Delaney Goetz, Jackson Green, Carter Grinnell, Maya Gross, Justin Guidry, Talia Gutkin, Rachel Hanfland, Riana Heffron, Molly Hendershot, Annelise Henry, LeiLani Hernandez, Dale Hess, Noah Hezel, Catherine Holahan, Audra Holfoth, London Hoyser, Zachary James, Hannah Judd, Elise Keller, Wyatt Kelley, Carmen Kendall, Nicholas Korten, Sienna Laird, Brigid Lang, Hahyun Lee, Noah Lerner-Morelle, Caleb Lewis, Carly Liberman, Addison Lindley, Maris Lindley, Leila Love-Diggory, Alex LoVerde, Lorenzo Luciani, Peter Lutz, Hannah MacDonald, Julia Mann, Muhammad Mbowe, Briana McGinn, Catherine Meath, Bridget Merkel, Anning Mi, Evan Michaels, Caroline Mike, Chloe Mike, Nathan Miller, Grace Monroe, Kevin Mortimer, Daniel Naguib, Megan Nead, Meagan O'Gara, Jisu Oh, Andrew Orzell, Benjamin Orzell, Francesco Palumbo, Vinay Pendri, Lillien Perotti, Nathan Perrone, Claire Pippin, Steven Poore, Ashley Preza, Yasmeen Rifai, Maya Rodgers, Nathan Rodi, Ava Rodriguez, Claire Sampson, Amaya Sanders, Anna Scheuermann, Leah Shaffer, Imad Shaheed, Benjamin Shatzel, Hannah Simonian, Alexander Smeulders, Evan Smith, Luke Smith, Careena Sondhi, Benjamin Steingass, Abigail Strassner, Chandler Tan, Zixuan Tang, Trisha Thakkar, Ebunoluwa Thomas, Josiah Thomas, Sophie Tommasi, Helen VanDamme, Evelyn VanDusen, Lila VanHouten, Alexandra Vicks, Elizabeth Vicks, Camelia Vonica, Brianna Walker, Lily Warrell, Luke Westervelt, Quinn Whipple, Avery Wilson, Matthew Woods, Grace Wu, Tiffany Wu, Jessica Yao, Vivian Young, Jenny Zhao, Claire Zhou and India Zuniga.

11th Grade: Benjamin Affronti, Juliet Affronti, Brady Albright, Sarah Aljitawi, Traisa Allart, Tylla Allart, Zoya Ansari, Annaliese Arena, Marcus Austin, Kristen Azzara, Joseph Barbato, Grace Bennett, Marie Benson, Joshua Benzel, Abigael Berdan, Liam Berger, Lena Berry, Brianna Best, Aiden Bingemann, Aidan Braun, Linnea Braun, Jake Burdick, Jack Burrill, Robert Caifano, Abigail Calabrese, Emily Calamel, Alyssa Camilo, Caelin Canny, Kiera Carlson, Ian Cartwright, Sean Caruso, Mary Rose Ciaccio, Marcella Cincotta, Natalie Cincotta, Jessica Colaianni, Molly Collins, Ethan Coolidge, Andrew Cox, Talia Crook, Claire Cunningham, Spencer Cutt, Meeta Dahake, Nicholas Dapshi, Ayush Dasgupta, Alyssa Davis, Charles DeBiase, Alice DelRegno, Alexandra Dennis, Anna DeVito, Wimeth Dissanayake, Elizabeth Duquette, Lillian Fantuzzo, Luisa Ferreira, Alyssa Ferrer, Gemma Figer, Erin Flanagan, Daley Fraser, Allison Fried, Lars Frisk, Jack Fruscello, Michael Gallant, Sarah Gelb, Allison Gent, Hailey Giordano, Caroline Goldie, Simon Goldstein, Ayla Gower, Hunter Grace, Sydney Grossman, Carter Halpin, Olivia Hansen, Benjamin Hanson, Gwendolyn Harmon, Elizabeth Hart, Alexis Herman, Jordyn Hill, Helen Howland, Isabella Husted, Noor Ismail, Robert Jacob, Spencer Johnson, Drew Johnston, Natasha Joshi, Brendan Kane, Margaret Kane, Ryan Kassas, Sarah Kelley, Lily Kennedy, Zaynab Khan, Holy Kim, Taylor Klinsky, Kyra Knispel-Heyworth, Rafael Knispel-Heyworth, Alexander Korshunov, Olivia Kramer, Eric Krowl, Samuel LaManna, Patrick Lang, Olivia Langstein, Maya Larimer, Elina Lemperle, MaryKate Leon, Noah Lester, Jenny Li, Sean Li, Jacob Liberman, Kidder Lindley, Xinran Liu, Sarah LoMaglio, Noah Lucia, Olivia Lucia, Jennifer Mack, Julia Mack, Daniel Mariani, William Martins, Aidan McGrain, Kaitlin McMahon, Gyllian Mead, Isabella Miccoli, Bridget Miller, Jacob Miller, Johnathan Mix, Alaina Morley, Kate Morrell, Elsa Murphy, Aidan Murray, Makenna Naugle, Liam Olczak, Mallory Palka, Jacob Palmiere, Daniel Palumbo, Isabella Palumbo, Michael Palumbo, Sophia Palumbo, Harish Panpaliya, Aidan Parrinello, Aanjay Patel, Michael Patriarca, Ella Peyre, Sridevi Ramkumar, Ansh Revankar, Kathleen Richardson, Ava Rienholtz, Jessica Robinson, Paige Romanick, Alexandra Romeo, Conner Rook, John Santowski, Sarah Rose Santowski, Katharine Schaefer, Colby Schenkel, Sophia Schulitz, Tyler Shadders, Ahmed Shah, Emma Shelton, Tianyue Shi, Benjamin Shulman, Ethan St. John, Maeve St. John, Mina Stevens, Peter Stone, Danielle Strauf, Brendan Tidd, Owen Tidd, Abigail Tills, Jae Tomanovich, Nico Valentine, Gilbert van Baaren, Sophia Veltri, Rylie Wallace, Emily Walter, David Wang, Sophie Washo, Lydia Webster, Peri Weisman, Haley Whitaker, Piper Wilson, Cooper Wilton, Anna Winkler, Susan Wu, David Xie, Zachary Young and Shae Zaepfel.

12th Grade: Bella Albano, Brenda Allison, John Ambrosi, Nicholas Amico, Jeremiah Anandarajah, Peter Anderson, Adheesh Ankolekar, Marlee Antinora, Trevor August, Samuel Azzarello, Arjun Bains, Amelia Beckman, Andrew Beel, Caroline Beer, Mary Benjamin, Nicholas Benson, Elliot Bernacki, Isabella Best, Marco Betti, Milan Blaakman, Carter Black, Jessica Bodewes, Kira Bolanos, Abigail Bonino, Kiran Brent, Sydney Brister, Aryana Camilo, Jonas Campagna, John Canham, Benjamin Cerrone, Jessica Cheng, Anne Olivia Cincotta, Alyssa Coleman, Remy Commisso, Jacob Connell, William Connors, Sarah Cooper, Victoria Cowens, Patrick Cowie, Kathryn Cox, Sarita Das, Luke Davis, Endon Demiri, Ashlyn DiGiovanni, Sonali Dixit, Madeleine Eckhardt, Janelle Eckl, Jacob Ellingham, Sabrina Engin, Cassandra Fernandez, Isabelle Fitch, Grace Fox, Tessa Galovski, Sydney Galusha, Emily Gangloff, Jacob Gelder, Nole Ghera, Samuel Gines, Abigail Goldberg, Gabrielle Golemb, Melina Golembiewski, Steven Goodfriend, Alexandra Green, Ethan Guidry, Clare Hall, Olivia Harkin, Isabella He, Ellen Henry, Melqui Hernandez, Alexandra Hess, Michael Hibbard, Grace Higgins, Luke Hoyser, Trunee Hsu, Katherine Huang, Shannon Hughes, Timothy Hutkowski, Zachary Hutkowski, Zara Imam, Sophia Izzo, Alyssa James, Hannah Johnson, Colin Johnston, John Kaempffe, Risa Kalish, Carrie Kandall, Sean Kelley, Ashley Kipferl, Braydon Koszuta, Theodore Krauss, Aaron Kusch, Margaret Kuzin, Seamus Lang, Nicolas Leduc Etile, Hajun Lee, Louis Lemperle, Hannah Lerner-Morelle, Aryana Lougher-Harris, Emily Madrazo, Diya Mandal, Alivia Marciniak, Janai' Marshall, Rayan Masoom, Matthew Mauro, Hope McGuckin, Lauren Meath, Connor Memmott, Andrew Merenda, Elizabeth Merkel, Johanna Merkel, Aidan Miller, Brady Miller, Caroline Miller, Emily Miller, Ryan Miller, Alexandria Miskey, Isabella Monaco, Blake Monroe, Iain Moore, Riley Morrell, Thomas Morrell, Grace Morton, Amanda Most, Aidan Muench, Cameron Munier, Ahmed Naqvi, Diane Nguyen, Krystal Ni, Kira Niemi, Olivia Norten, Sydney North, Jenna O'Dell, Grace O'Hara, Jenny Oh, Emily Oldfield, Owen Oldfield, Sadie Oldfield, Mckenna Owen, Delaina Palmatier, Margaret Pardee, Vishnu Pendri, Tyler Pittinaro, Lily Plotkin, Ryan Poe, Alexander Pogharian, Calvin Portuondo, Isabella Pound, Anirudh Ramesh, Christian Ray, Aileen Richardson, Soleil Ricketts, Keylanise Rivera-Ortiz, Jacinta Roes, Eric Roets, Melissa Rosen, Ryan Sampson, Evan Scheuermann, Morgan Schreib, Abigail Schwartzman, Jonathon Sengupta, Jacob Shadders, Divya Shah, Hewad Shaheed, Mena Shaheed, Andrew Shea, George Simson, Aryan Singh, Ashley Smith, Ella Smith, Emma Smith, Cecilia Sperandio, Lena Spindelman, Ellery Stamp, Eleanor Stanton, Erin Stanton, Victoria Stewart, Mark Strassner, Ryan Strassner, Ashley Suero, Dominic Tabechian, Krish Thakkar, Clara Thiele, Lucas Thiele, Casey Thompson, Ashley Trott, Gunnar VanDamme, Ellie VanHouten, Cian Wagner, Gracianna Wahl, Sydney Walters, Meghan Weiner, Adam Wesley, Ean West, Regan Whitaker, Garrett Wilson, Andrew Wu, Kathy Yan, Daniel Yang, Henry Ye, Amy Zhou and Lillian Zimmer.