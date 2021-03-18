Pittsford Sutherland releases 2nd-quarter honor roll
Pittsford Sutherland High School named the following students to its second-quarter honor roll for 2020-21.
Ninth Grade: Syed Ali, Luke Alva, Calayiah Anderson, Karlee Angona, Talan Artwell, Georgia Baker, Zachary Bennett, Erdem Bilenler, Natalie Blalock, Alexandra Bova, Marc Bress, Mackenzie Broomfield, Tyler Brown, Natalie Burdick, Piper Burdick, Sadie Bush, Grace Bylund, Santiago Castillo, Hana Ciulla, Colleen Cleary, Andrew Cole, Callie Craig, Georgia Crane, CaiLi Cross, Quinn Cummings, Kale Davis, Rachel Dean, Luke DesRosiers, Serena Simrit Devgun, Mary Devine, Simone DeVore, Nina Diaz, Shuwen Ding, Simone Durand, Christian Ercoli, Ian Erskine, Timothy Fan, Molly Fantauzzo, Gianna Ferlicca, Luke Fliss, Isabella Foggetti, Ava Geglia, Hazel Glazer, Gabriel Gosink, Anthony Grugnale, Cora Gundy, Henok Hankinson, Alexa Harrington, Tess Heffernan, Maxwell Herbison, Rebecca Hicks, Samuel Higgins, Lily Hofmeister, Andrew Holvey, Isabella Huerta-Andrade, Phoebe Infantino, Meghan Joerger, Callie Johnson, Carys Johnson, Jack Kaczorowski, Claire Kazmierczak, Lila Keating, Aleena Khan, Daanya Khan, Zaina Khan, Minjee Kim, Madelyn Krebs, Katie Kull, Ryan Kunze, Auria Lahr, Mitchell Lau, Lucy Layton, Norah Layton, Joy Lee, Rileigh LeVan, Amy Liu, Justine Li-Wu, Kimberly Ludwig, Colin MacLean, Logan Madigan, Sophia Maloney, Luke Mascitti, Keegan Matzky, Maximus Michalski, Gabrielle Miles, Elisa Miller, Aariv Mody, Jonathan Moore, Emlyn Morris, Ava Moyle, Noah Mroueh, Nicky Ni, Adriana Ochoa, Nisa Oksuz, Brandon Oldham, Isabella O'Neil, Alejandro Ortiz, Jack Parrinello, Lana Pastirk, Emma Pichette, Alana Pinto, Matvey Pochtar, Elizabeth Power, Jonathan Power, Thomas Raith, Ethan Rehkopf, Samuel Renica, Benjamin Rivera Flores, Ewan Robertson, Seth Rozen, Laksh Sambhus, Tiana Schantz, Abigail Schenkel, Rory Selinger, Allison Shapiro, Henry Shaw, Natalie Sheehan, Phoebe Sheehan, Gwendolyn Sievers, Olivia Sifain, Maya Simonetti, Gretta Spitz, Gabrielle Spyra, Madeline Stoll, Maeve Sullivan, Olivia Taylor, Marisol Taylor-Casamayor, Stefan Tivarus, Abigail Vorrasi, Maxwell Vorrasi, Floria Wang, Jackson Warner, Shane Whiteside, Theresa Wiggins, Wyatt Williams, Laine Willis, Edward Wu, Devon Yacano, Lina Yang, Anna Young and Maureen Zhang.
10th Grade: Hadia Abdiani, Sean Adams, Alexis Ahle, Kaitlyn Ahle, Sofia Andrews, Kilian BaileyShea, Audrey Baker, Ronak Bansal, Caroline Bauer, Lauren Becker, Caitlin Bergin, Elizabeth Bergin, Addison Bernas, Ava Bleier, Mia Bonfiglio, Annalise Borrelli, Lara Brandt, Shamil Canbolat, Donna Casey, Michael Casey, Candan Cetin, Skyler Champion, Matthew Chiccino, Amar Cintron, Jorimar Cosme, Cornelia Crumley, Sara Davies, Laura de la Iglesia Carrasco, Emily DiCesare, Rose Diekmann, Frances Doeblin, Ameera Duarte, Emma Dunn, Fritz Ebner, Addison Engle, Allie Finkbeiner, Adelae Froula, Thomas Gargan, Delia Garland, John Garland, Maksud Gedemenli, Margaret George, Andre Gilbertson, Ivan Goettler, Henry Goldstein, Ciara Govan, Clayton Green, Mitchell Green, Anna Guisto, Sapna Gupta, Shivika Gupta, Rousseau Gutierrez, Matilda Hall, Jonah Halldow, Michelle Han, John Heatwole, Molly Heinzelman, Leeah Herbert, Audrey Hoffend, William Hoy, Ellison Huang, Nestor Ical Tzul, Ashaaz Imroz, Chloe Infantino, Kangsan Jin, Colin Johnson, Sophia Johnson, Brian Judge, Aodhan Kawakyu-O'Connor, M Rexford Kesselring, Venus Khanna, Ryan Kotalik, Brendan Kreiss, Thomas Kwon, Mackenzie Lammela, Antonia Levstik, Aiwen Li, Arev Lima-Boudakian, Kailani Liu, Anna Lopoukhine, Julianna Lyons, Rose Majeed, Ava Malvaso, Cole Mann, Lydia McCamant, Shreyash Mhalagi, Marielle Morabito, Grace Murphy, Shahryar Navaid, Emma Neufeglise, Tenzen Nicholas, Jackson Nixon, Saskia Owen, Django Paine, Lia Petrilli, Cecilia Petti, Samuel Pisanelli, Charles Postler, Annie Potter, Olivia Qin, Brendan Quinn, Matthew Ra, Sofia Rahman, Jack Ramsey, Devon Rashid, Peter Refermat, Juan Rivera Flores, Nicholas Salamone, Amelia Samuelson, Raymond Saucke, Kassidy Sayres, Patrick Scharf, Hayden Schneider, Natalie Sheils, Caroline Smith, Joel Snyder, Kevin Steeley, Griffin Storrar, Emma Strauch, Nicole Sylvestri, Sean Tait, Matthew Tallarico, Adam Tolbert, Fateha Upal, Skye Vaillancourt, Lily Wallace, Ella Walsh, Victoria Wang, Yongzhe Wang, Madeline Ward, Erika Xue, Xintong Yin, Yang Zhou and Ian Zimmerman.
11th Grade: David Adeleke-Adedoyin, Mia Adler, Ashar Ahmed, Ava Allen, Isaac Alva, Nikhil Anthwal, Merilyn Arikkat, Muneeb Aslam, Andrew Athalye, Adam Badre, Grace Baker, Rory Baron, Laura Bennett, Nora Bennett, Pratham Bhamare, Vittaleshvara Bhargava, Alexandra Bird, Savannah Bornheim, Ashley Burger, Gavin Busch, Tobias Busick-Warner, Giulia Calabrese, Addilae Canning, Abby Cappotelli, Marissa Chen, Nicole Christian, Olivia Cibella, Jackson Ciocca, Genevieve Day, Jack DesRosiers, Taran Devgun, Kathryn Dils, Vincenzo DiPasquale, Robert Dodge, Matthew Drago, Abby Dunnigan, Hannah Dykens, Mallory Eder, Elena Ercoli, Jacob Fekete, Amy Feng, John Field, Jayden Ford, Alexis Gomez, Zoe Gomez, Ella Graupman, Saishaa Gupta, Jackson Hakes, Donald Hedrick, Larkin Hefner, Erik Herbert, Eleanor Herrmann, William Hobika, Syed Hussain, Sammy Ibrahim, Baden Joseph, Rhea Kemshetti, Daniel Kinney, Carter Kladstrup, Rahul Koppikar, Ashlyn Kreiss, Drew Kull, Ansh Kumar, Mollie Kurth, Dara Lau, Henry Leahy, Magnus Lindsay, Noah Littlefield, Emmi Lu, Madeline MacLean, Jack Magee, Lydia Maloney, Anna Manjerovic, Mia Marcello, Lance Marriott, Madison Marshall, Isabelle Medina, Joanna Melody, Ethan Minnella, Zachary Moore, Ethan Narang, Benjamin Novozhenets, Matthew O'Heron, Ava O'Neil, Ana Paku, Anna Pellegrino, Ryan Petrone, Andrew Pinkham, Vasilios Pinopoulos, Carmen Ponce, Isabella Ponce, Silvia Postigo-Marcos, Veronica Raffaele, Charlotte Raith, Alan Raskin, Tre' Reese, Anne Refermat, Alexander Renzi, Alexandra Richardson, Ricardo Ruiz, Melis Sahin, Mahnoor Salman, Nicholas Sanko, Ryan Sanko, Sophia Sheehan, Christopher Shen, Elijah Sifain, Izabella Simeus, Colby Simonetti, Eleanor Smillie, Margaret Smillie, Joy Snyder, Danielle Spyra, Roja Standing Soldier, Sarah Steeley, Julia Stetzer, Jordan Stornelli, Maia Taylor-Casamayor, Braden Thyroff, Ethan Tuttle, Salman Umar, Charles Upchurch, Madeline Utman, Megan Vahey, Molly Varrenti, Henry Vought, Hannah Wang, Sarah Webb, Ella Wilmot, Finn Wilmot, Paige Winkelbauer, Alexandra Wlostowski, Lila Woods, Jackson Zawacki and Lucy Zombek.
12th Grade: Hena Abdiani, Selin Akbas, Natalie Aroesty, Nicholas Avotri, Samuel Baker, Victoria Baum, Case Baumwart, Devin Bhatia, Ellen Binstock, Evelynne Borrelli, Ian Bowen, Patrick Burke, Sara Canbolat, Rohan Caplash, Jonathan Carney, Aadya Chaturvedi, Caroline Cleary, Katrina Coughlin, Harrison Cross, Keely Culhane, Keeghan Cummings, Akhil Damani, Pierre-Alexandre d'Aprea, Jordan Davis, Christian de la Fuente, Pablo de la Iglesia Carrasco, Rafael DeGuzman, Michael Dehn, Stephen DeMeo, Lauren Devine, Sara Dotson, Kathleen Downey, Zoe Ebner, Jake Erskine, Ian Ewing, Austen Fagan, Abdul-Samad Farooq, Emma Faulkner, Ashley Finkbeiner, Megan Fiorella, Isabella Foti, Rebecca Frank, Tabetha Garver-Mosher, Jordan Gassler, Jessica Gibson, Ann Glazer, Joseph Groark, Darwin Gundy, Jack Gutch, Nathaniel Heinzelman, David High, Fiona Hodkinson, Ethan Hurwitz, Emma Kaczorowski, Caroline Kenneally, Zachary Kestenblatt, Catherine Kilmer, Cecily Kolko, Abby Kress, Caroline Kunz, Elizabeth Kunze, Fiona Lanahan, Kate Lanthier, Zoe Lehtonen, Victoria Lennarz, Michael Li, Josephine Libby, Daniel Lin, Karen Lin, Athena Li-Wu, Abbey Luther, Mary Grace Magguilli, Anushka Mandava, Sophia Mann, Magdalen Manzella, Samuel Markwick, Jasmine Mathoan, Molly McDermott, Scott McDonald, Ann Messina, Peter Messina, Jack Meyer, Samantha Michaud, Sarah Miller, Daniel Morabito, Julianna Morales, Sapan Munsiff, Molly Murphy, Gabrielle Naassana, Sophia Niculescu, Matthew Nixon, Kyle Nuffer, Jasper Owen, Cara Payne, Lara Phipps, Gabriel Pierce, Rina Pietropaoli, Vanessa Pimentel, Werner Postler, Jakob Preisser, Christina Proia, Teresa Proia, Nicholas Provenzale, Vincenza Puma, Luke Ra, Rena Ramaraju, Catherine Reeder, Carson Rehkopf, Thomas Rice, Anne Ritter, Colleen Robinson, John Rodriguez, Dara Rozen, Nathaniel Rubin, Thiloginy Sathiaseelan, Rajeshwari Saxena, Kennedy Sayres, Macey Schneider, Emily Smalley, Patrick Smelt, Sarah Smith, Nash Snyder, Asha Spencer, Lilly Spitz, Aditya Srinivasan, Lillian Stolberg, John Sullivan, Sofia Sylvestri, William Tallarico, Katelynn Taylor, Matthew Taylor, Seth Trojian, Maria Vazquez Serra, Shaan Vernenkar, Victoria Vice, Morgan Vidal, Eric Wang, Caspian Wolf, P Michael Woodams, Catherine Xie, Lucy Yang, Angelina Zhang and Andrew Zimmerman.