Bishop Kearney releases 3rd-quarter honor rolls

COURTESY OF BISHOP KEARNEY

Bishop Kearney in Irondequoit named the following students to its third-quarter honor rolls for 2020-21.

High Honor: Emma Acebo, Lilly Aldridge, Drew Attinasi, Akon Awuok, Madison Banks, Taylor Banks, Re’Shaun Beason, Naomi Berhanu, Ruth Berhanu, Aaron Berner, Alexander Best, Arieana Blocker, Trevor Bonhon, Allie Borregard, Brett Bower, Levi Brown, Elisa Buganza, Reiley Cahill-Steeg, Miranda Calderone, Riley Calhoun, Matthew Campbell, Gianna Caraballo, Leah Carrier, Nathan Chamberlain, James Chase, Nina Christof, Luke Cimpello, Luke Cimpello, Mia Coene, Natalia Colon, Ryan Conmy, Sarah DeBot, Allison Decker, Timothy Decker, Patricia Dela Cruz, Sebastian Demarais, Anna DiChristina, Angelina DiGirolamo, Lucia DiGirolamo, Dominic DiLettera, Daniel Divonka, David Dobbins, Katiclaire Dobbins, Benjamin Dodds, Liberty Dodds, Trinity Dodds, Quinn Dunkle, Lauren Elliott, Sean Etzkorn, Breanna Fell, DeWain Feller, Morgan Felluca, Marianna Freeman, Angelina Fullone, Hailee Garcia, Colin Gentile, Jack Gentile, Kaia Goode, Maximilian Greanier, Tiberius Greanier, Lenny Greenberg, Michael Guarino, Nicholas Guarino, Caydence Hadley, Allie Hall, Allie Hall, Khristopher Hamilton-Much, Charles Harper, Megan Healy, Abigail Helfer, Abigail Helfer, John Henry, Joshua Hereth, Tessa Hereth, Zoe Hereth, Tomas Hernandez, Tomas Hernandez, AnnMarie Hubbel, John Clay Humphreys, Lillian Ilardo, Amaia Jackson, Kimora Jones, Miami Jones, Michael Kadlecik, Desire Kasinge, Marguerite Kasinge, Caroline Kee, Dexter Kichline, Nathaniel Klebes, Mitchell Kneidel, Samuel Kotlarz, Kiara Kraft, Isabelle Krause, Calvin Kron, Amelia Kuhn, Jehka Lay, Matthew Lee, Matthew Lee, Mary Lenaeus, Devan Lester, Chloe Lewis, Leia Lewis, Ryan Lewis, Zachery Maher, Ashley Mandeville, Mitwele Mango, Christian Maniscalco, Patrick Martin, Zackery McGrath, Jason McKee, Ava McNaughton, Kate Meinert, Miranda Merzacco, Danielle Miller, Reagan Miller, Reagan Miller, Dominic Mroszczak, Maximillian Mroszczak, Nora Munson, Samantha Muscato, Sarah Muscato, Luca Muscedere, Aurora Nestle, Taylor Norris, MaryKate O’Brien, Joshua O’Connor, Clay O’Donnell, Caroline O’Gara, Casey O’Gara, Kathryn O’Gara, Jessica Opett, Josie Otto, Sean Painton, Nicholas Peluso, Carmella Phelan, Jack Plandowski, Grayson Rankin, Hansen Rapp, Savannah Rapp, Sydney Rarick, Ella Ridge, Hannah Rimkus, Parker Riordan, Dyanni Rivera, Dyanni Rivera, Olivia Rubinstein, Lana Rumble, Michael Sandruck, Adelisa Santiago, Alyssa Schaeffer, Alexander Schumacher, Alice Scott, Jacob Simmons, Joseph Simmons, Sara Skripnik, Juliana Smallcomb, Jusrena Soe, Colby Speight, Teagan Stack, Anna Staton, Tyler Stern, Evan Stevely, Jordan Stewart, Julia Stolte, Ryan Thompson, Matthew Tierney, Grace Tillinghast, Naomi Tink, Noah Tominez, Owen Tominez, Mary Tran, Joseph Triassi, Emily Tytler, Luke Tytler, Hans Ulvebne, Jack Valentine, Joshua Vogt, Carlos Washington, Carlos Washington, Dylan Wegner, John Williams, John Williams, Morgan Williams, Haley Winn, Zachary Wise, Christian Wood, Camille Wright, Joseph Yanosh and Nicholas Zicari.

Honor: Alejandro Aguilar, Giovanni Aiello, Eliza Alderman, Nina Alderman, Bernardino Almedina, Bernardino Almedina, Chance Antinore, Rebecca Baraka, Daniel Benacci, Trevor Berg, Rayshunn Bostick, Griffin Boulter, Griffin Boulter, Kendall Butze, Eugene Carcone, John Cole, Peyton Compton, Lizmarie Cruz, Joseph Curtatone, Patrick Curtatone, Paul Dalessio, Madison Dean, Andrew DellaDonna, Nathan DellaDonna, Charli DeVries, Joshua Dodds, Justin Dumais, Laila Edwards, Michael English, Jack Fialkoff, Emily Finach, K’Lah Gause, Braydon Gefell, Xavier Gissendanner, Klarissa Goode, Brennan Hancock, Joshua Hargrove, Judith Harrell, Landon Harrity Dole, Ty Henry, Christian Humphreys, Talan Ilardo, Elijah Jackson, Mary Jane, Jahlique Johnson, Celestin Kasinge, Owen King, John Kneidel, Ya Koe, Nathaniel Lewis, Noeline Luyindula, Alexander Maenza, Christopher Magovern, Matthew Maharaj, Evan Maher, Shelby Malboeuf, Shelby Malboeuf, Ryan Martin, Ja’Ziyah Mason-Hardaway, Amilia Mastowski, Heather McAvoy, Katrell McFarland, Aiden McKenna, Luke McNamara, Braxton Meyer, Matteo Michels, Liliana Moose, Benjamin Mulford, Rileigh Mull, Jacey Muto, Emily Opett, Joaquin Ortiz, Payton Ostrowski, Marin Paliani, Isabella Palozzi, Peter Perez, Katie Phelan, Nicole Piazza, Joshua Player, Okinue Pridgen, Alexander Rahaman, Joseph Ricca, Margaret Riordan, Shaun Rios, Azavier Ross, Aniya Rowe, Alaina Ruffino, Alexis Scott, William Shields, Matthew Sigler, Roderick Simmons, Adriana Stanton, Mitchell Stenger, Rasean Stevens, Brielle Sykes, JohnPaul Tanner, Taia Thornton, Taia Thornton, Thomas Triassi, Garrett Trost, Isabella Vasseur, Isabella Vasseur, Lola Velez, Gianna Verheecke, Emma Webster, Emma Webster, Bode Wehle, Nicholas Wellenreiter, Brent Wickline, Le’Asia Wilson, Colin Winn, Colin Winn, Nadia Wlodarski, Essence Wright, Wenyang Xu, Qingning Zhao and Carlie Zolnierowski.