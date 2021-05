Greece Olympia releases 3rd-quarter honor rolls

COURTESY OF GREECE OLYMPIA

Greece Olympia named the following students to its third-quarter honor rolls for 2020-21.

Sixth Grade

High Honor with Distinction: Hatem Al Maflehi, Austin Bivins, Liam Brick, Nashaly Carrasquillo, Alexia Coppini, Shinji Delgado-Ng, Chase Furnish, James Gianvecchio, Guy Haque-Minto, BellaSymone Johnson, Madeline Kielkowicz, Gianna Lane, Faith Li, Alana Mlyniec, Alexandra Parent, Giannah Santiago, Alexandra Seitz, Caleb Shoemaker, Hayden Willard, Abby Yoder and Isabella Zeitvogel.

High Honor: Larissa DiFranco, Jimmy Duong, Ethan Elixman, Avery Fuchs, Joseph Graupman, Anya Grimes, Melissa Hartman, Matthew Helfer, Jeremiah Lamberty, Nyomi Marquez, Riordan McGonnell, Addyson McQuistion, Francesco Mondo, Matthew Occhino, Cristina Paulk, Armani Quinones, Bailey Redlinski, Brianna Rush, Grace Sce, Nora Jean Smith, Christian Sosa, Jeremias Terrero, Yianni Theodorou, Riley Turney, Gia Umbrino and Giavanna Williams.

Honor: Nora Anderson, Evangelina Bhattarai, Aubrey Bivins, Donovan Braun, Sophia Caputo, Richard Curatalo, Zoie Davidson, Mason Gault, Kimora Moncrieffe, Sophie Monroe, Jace Parina, Andrew Piure, Iziah Pritchett, Ji Qiang Ren, Alex Rink, Tahmia Robinson, Nicholas Runion, Nicholas Shea, Owen Snyder, Cooper Streightiff, Ethan Taylor and Aiden Williams.

Seventh Grade

High Honor with Distinction: Evan Baldwin, Nicholas Bentley, Ziyon Brown, Irene Cardot, Gage Carlenius, Arnanh Douangdala, Dominic Gentile, Samuel Gottfried, Tala Gray, Harnoor Grewal, Bailey Hawkes, Khamani Hill, Kim Khong, Hannah Lovejoy, Priscilla Mafoua-Namy, Jadrien Manila, Sarina McLaughlin, Ramon Savino, Gianna Smith and Emmanuel Zothangkima.

High Honor: Alaia Asadsaif, Gianna Cook, Elizabeth DeSantis-Wright, Cameron Dewar, Savanna Drury, Haylee Falco, Lucia Giambrone, Hannah Herzog, Yuwen Hu, Ameilya Jessup, Ellianna Kelly, Alexis MacDonald, Ian McLaughlin, Samara Quintana, Gianna Sparacino, Karina Vega and Nefertiti Williams.

Honor: Enyel Ayuso Lopez, Kyleigh Bathe, Luciano Borrelli, William Gibbons, Seth Greenwood, Jemell Huntley, Ethan Jaouen, Colton Peer, Michael Sparacino, Karina Vega, Nefertiti Williams Honor Roll: Enyel Ayuso Lopez, Kyleigh Bathe, Luciano Borrelli, William Gibbons, Seth Greenwood, Jemell Huntley, Ethan Jaouen, Colton Peer, Michael Sparacino, Jahsi Torres, Jonathan Van Voorhis and Jonelle Weidow.

Eighth Grade

High Honor with Distinction: Hussain Alsaidi, Annalyse Arnett, Hayley Bennett, Ashmeet Chandarr, Leah Christensen, Xanieliz Diaz, Kenneth Frank, Ethan Gallman, Sofia Gianvecchio, Leea Godfrey, Zariyana Graham, Hannah Graupman, Jussara Hunter, Sagar Magar, Kaleeha Norton, Maria Peralta Rodriguez, Hannah Roxstrom, Lilliana Rush, Sarah Tawaf and Braelyn Wooden.

High Honor: Coldin Appell, Tahtianna Burgos, Brady Do, Ruth Dombrowski, Mackenzie Everdyke, Adrianna Fierro, Olivia Fitzmaurice, Emerson Hyde, Tyler Jackson, Prince Kalikotey, Victoria Koumako, Kaniyah Levert, Kayla Mattice, Peyton McQuistion, Nathaniel Mlyniec, Joseph Newton, Eviana Pippard, James Roderick, Van Thawng, Emily Vanaman, Sophia Woodcock and Samuel Yorder.

Honor: Andre Bivins, Alexis Braun, Dillon Carlson, Elias Castro-Martinez, Simon Davidson, Riley Green, Dhurgham Hammadi, Matthew Jason, Amir McCloud, Damien Nobes, Varnette Okai and Eh Pwood.

Ninth Grade

High Honor with Distinction: Kemal Apak, Rylee Brick, Jonathan Bucciarelli, Jiomar Cruz, Isabella Grace Dewar, Amara Doane, Shania Estrich, Giuliana Fink, Brandon Honan, Winnie Li, Sarika Mafoua-Namy, Giani Merced, Aryana Montano, Humza Muhammad, Sydney Olandese, Aaliyah Serrano, Aolani Siaca-Johnson and Ava Yoder.

High Honor: Sean Baldwin, Chase Benjamin, Michael Frank, Harlow Gould, Haley Gray, Sierra Griffin, Madison Gushue, Leah Pollot, Steven Potter, Ji Ling Ren, Jamere Ross, Noemie Scalzo and Nicholas Torres.

Honor: Vita Androshchuk, Jaden DiPaola, Dylan Jackson, Leah Lamay, Dylan Mattice, Jake Patrei, Emma Schoepke, Corey Shattuck, Adam Shuaebi, Emily Sweeney and Aryanna Williams.

10th Grade

High Honor with Distinction: Bibi Amena, Jonathan Bermudez, Jadyn Falco, Sarah Fields, Emily Graves, Jasleen Grewal, Amir Johnson, Angelina Keyes, Alton Kimbley, Lillian Kohlmeier, Kaiyu Kosanouvong, Elizabeth Lovejoy, Jaden Miller, Nicholas Seitz, Emily Thomas, Benjamin Ward and Haley Welch.

High Honor: Mario Baez Perdomo, Makena Barbieri, Bella Cornish, Logan Johnson, Ella McLaughlin, Julian Moronta, Omar Lee Ramirez, Nathaniel Reisinger, Kyla Robinson, Jadelice Santiago-Harrell, Peyton Tedesco and Alexus Wyman.

Honor: Haneen Alfari, Landon Baglin, John DeSantis-Wright, Emma Elixman, De Aries Esters, Sabina Golojuch, Jaelis Greene-Flores, Abdurahim Hussein, Wyley Kielkowicz, Ashlee Laemlein, Mya McInnis, Janejene Oflonga, Taylor Potter, Baleed Saleh and Tavarion Wooden.

11th Grade

High Honor with Distinction: Gulsinam Akhmadzhanova, Natalie Bentley, Lindsay Berbert, Elena Carr, RJ Doell, Abagail Eagan, Hannah Gentile, Jessica Hartman, Luke Hysner, Nolan Krautwurst, Jennie Li, Taylor O’Meara, Timothy Pisco Johnson, Trinity Thiele and Morgan Welch.

High Honor: Elise Angelo, Nico Badagliacca, Sienna Carlenius, Michael Cruz, Gianni Fierro, Gul Ghotai, Eric Hill, Fatima Jamil, Ashley Johnson, Daliana Leyva Benoit, Jackson McBeth, Tiarra Moore, Angelina Rai, Tyson Roundtree and Naseya Weaver.

Honor: Tareq Al Maflehi, Lyndsie Barone, Dominic Braun, Rylee Brendlinger, Yomarilee Coppolo, Jayden Eidman Agudo, Sheridan Fenlon, Adrianna Godfrey, Gabriella Nitti, Macie Vetter and Hailey Withers.

12th Grade

High Honor with Distinction: Asghar Ali, Ali Alsaidi, Gianna Booth, Tyana Bullock, Logan Bushnell, Vanessa Caputo, Caleb Costain, Angelina Davila, Abigail Dewar, Devrin Dowdell, Alexander Frankunas, Maddison Gallo, Geanna Hargrave, Crystal Harmon, Matthew Heh, Kevin Honan, Taylor Jung, Derek Laemlein, Brenda Le, Alyson Long, Alyssa Mageary, Alexa Martel, Courtney Martin, Ceyla Mentis, Huzaifa Muhammad, Mariah Nguyen, Jirannell Okai, Merci Polatas, Jennifer Rodriguez, Olivia Rodriguez-Valentine, Gabriel Schill, Nicholas Stanton, Ashlee Wilcox and Sierra Withers.

High Honor: Faith Bailey, Mariah Dean, Jahiidah Faison, Timothy Lawrence, Nicholas Leonardi, Elazja Miller, Nathaniel Miller, Arianna Mobley, Rose Palmer, Arturo Peralta, Emilie Rosaly, Michael Tisdale, Buse Uretener, Veronica Vath, Suzanne Ward and Katherine Weston.

Honor: Reece Carlo-Clauss, Kevin Castro-Martinez, Cemone Clinton, Aryanna Coleman, Rebecca DeMarle, Zackary Heckman, Paige Johnson, Ashiah Jordan-Ferguson, Leeza Kasambayi, Leila Levert, Kayra Murrell, Gerald Perry, Isabella Ray, Allie Scheid, Alicia Shamp, William Wetmore, Brandon White and Erik Williams-Lesio.