Penfield HS releases 3rd-quarter honor rolls

COURTESY OF PENFIELD HIGH SCHOOL

Penfield High School named the following students to its third-quarter honor rolls for 2020-21.

Ninth Grade

High Honor: Ariella Acheatel, Rachel Anadio, Grace Ashline, Eric Atzl, Ethan Aust, Sarah Avery, Sophia Beyder, Caitlin Bird, Alexandra Blauvelt, Stephen Bove, Ryan Bowerman, Alaina Bradshaw, James Browe, Christian Brown, Victoria Bubina, Audrey Buck-Swan, Willow Bunce, Travis Bush, Kamaraha Butler, Grace Caron, Rita Chen, Avery Clark, Lynnette Clark, Haley Coniglio, Jordyn Constable, Julianna Corleto, Patrick Coughlin, Anna Coyle, Natalie Croop, Natalia Cyr, Peter Denecke, Alexcia Domenico, Maiya Doohan, Eleanor Dorritie, Robert D'Orso, Cheyenne Doughty, Calla Douglass, Lawson Drabik, Lila Ebersold, Avery Egger, Noah Ehret, John Elliot, Jackson Emling, Evelyn Esse, Laney Feasel, Anna Freeman, Allison Furst, Annabella Giordano, Connor Goessling, Sophia Graves, Nadia Green, Anya Gruszewski, Alexander Guffey, Camden Gunerman, Ava Hansen, Sasha Harrison, Samuel Heinen, Isabella Hendrickson, Thomas Herman, Lydia Hickey, Findley Hillebrant, Trevor Hofer, Emily Hoyt, Braden Humphrey, Lilliana Husband, Adrian Ignjatovic, Jaina Johnson, Sam Josephson, Ashley Kalvitis, Julia Karpen, Alayna Kelly, Sila Khanal, Michael Kilchevskyy, Hana Kleppe, Jacob LaBue, William Lennox, Daniel LePage, Lily Lin, Angelena Lipani, Olivia Ludwig, Tavis Macomber, Alice Marchese, Matthew Martucci, Nicholas Masters, Filip Matic, Emily McManus, Caroline Merrill, Madison Moens, Kiran Mruthyunjaya, Jack Murphy, Matthew Murty, Amelia Natemeier, Kiran Nayak, Brady Nelson, Lyrik Newton, Allison Nickson, Sara Nicosia, Cameron Nishioka-Bridges, Genevieve Nizinsky, Peter Northrup, Leah Ormaechea, Briana Ostheller, Aidan Parris, Nicholas Passalacqua, Zoe Paul, Molly Pete, Mallory Pietrzak, Emma Powell, Lumi Poysa, Abigail Prichard, Andrian Rachynskyy, Aiden Rall, Alan Ratner, Karli Reale, Sophia Reed, Devan Renjen, Parker Renner, Chase Revill, Addison Rezsnyak, McKenzie Rice, Madison Rivero, Sara Robinson, Abigail Robords, Paul Rolland, Vanessa Rossi, Johanna Salzbrenner, Nora Sansouci, Adam Schembri, Alyssa Senall, Zachary Shores, Sadie Siracusa, Riley Smith, Chloe Smits, Hannah Sobko, Jean Paul Solenyanu, Ava Soudan, Danielle Soule, Camryn Staversky, Emily Steele, Mia Stefko, Ruth Stein, Grace Stevens, Jade Stewart, James Stinebiser, Payton Szczepaniak, Morgan Szydlowski, Andrew Taddeo, Sarah Taddeo, Caelan Tchoroleev, Violet Tedesco, Piper Turri, Abigail Tyler, Cal Tyler, Turi Useda, Michael Vaccarella, Mia Viola, Adriana Visconte, Danielle Walker, Leah Warr, Corey Weiss, Luke Whitehead, Grace Williams, Brynn Wing, William Withall, Griffin Woodside, Hinata Yamakawa, Ediz Yucel, Nadia Zach, William Zimmerli, Zoe Zimmermann and Nadia Zribi.

Honor: Jacqueline Alexander, Mckenna Ameduri, Colin Antinelli, Emily Basinski, Mary Bernat, Benjamin Bierley, Brooklynn Bordwell, Emerson Bremmer, Isaac Brown, Thomas Cassidy, Nathan Chidsey, Harper Foley, Troy Gallagher, Morgan Gardner, Tyler Gentzke, Cooper Harley, Brendan Henwood, James Hollingsworth, Jacob Hundley, Reid Hynes, Nathan John, Carmen Johnson, Dylan Johnson, Robert Kane, Jaden Kaseman Mathis, Ella Kiriazides, Gabriel Larkin-Rorie, Greta MacConkey, Lillian Marrer, Teshome Martino, Emersyn Mathis, Grace Mathis, Faith McMahon, Antonio Medina, Jason Miller, Gabrielle Montijo, Ay'rianna Moore, Wendy Morris, Colin Muir, Samuel Neufeglise, Matthew Olsan, Emma Oppedisano, Cadence Phillips, John Poremba, Dylan Reilly, Nathaniel Reyes, Elisa Robinson, Quinn Sagen, Berlyn Schramm, Christopher Scott, Brian Silloway, Giana Stavish, Jaime Stover, Jacob Szczepaniak, Sarah Thoen, Miriam Turley, Francesca Wattie, Jackson Wolff, Carter Wright and Samuel Zukoski.

10th Grade

High Honor: Parker Aken, Grace Alexander, Emma Atzl, Eric Austin, Gabriella Baker, Natalie Banister, Jackson Beganny, Erick Begishev, Abigail Belecz, Jenna Bell, Nicole Bell, Lauren Benson, Thalia Benton-Dinneen, Evelyn Bishop, Uday Bista, Zachary Blaakman, Ian Black, Madeline Blieden, Ellanora Bode, Caroline Bradley, Ryan Brewer, Arianna Brodwin-Sipols, Katerina Brodwin-Sipols, Emma Buckley, Dajah Butler, Victoria Campana, John Chalupa, Chloe Chiang, Caitlin Clarke, Tessa Cohen, Samuel Collins, Andrew Collison, Brandon Cordy, Colin Cordy, Joseph Coyle, Teona Cruz, Caroline Cutter, Nathan Dann, Rishov Datta, Ryan Davis, Benjamin Dehmler, Austin Dillenbeck, Malena DiStasio, Senia Duganhodzic, Emily Ebmeyer, Walter Esse, Joseph Fantigrossi, Austin Fell, Jack Fichtner, Jackson Fixsen, Emily Fordham, Caitlin Frederick, Jacqueline Funk, Julia Gable, Emma Gannon, Jacob Gerber, Arian Ghorban Nejad, Lilianne Gonzalez, Marina Goossen, Andrew Green, Caleb Green, Charleigh Grigaitis, Nathaniel Guage, Ana Gutman, Emily Hach, Morgan Hall, Siobhain Hanna, William Harrison, Lilah Harvey, Mark Henderson, Sarah Herko, Calvin Ho, Hannah Hochadel, Hayden Humphrey, Eli Jeffery, Kaitlyn Jewett, Zoe Jimenez, Dylan Jones, Emma Kane, Samuel Keilman, Joli Kellman, Kaitlyn Kemmet, Colin Kennedy, Ryan Kennedy, Norah Khan, Ainsley Knight, Alyssa Kocher, Jacob Koles, Danielle Kress, Chloe Kropman, Hailey Layton, Jordan Leakey, McKenna LeBlanc, Nathan Lehigh, Anneliese Leinenbach, Mary Rose Lennox, Sophie Li, Nolan Liess, Peter Lilley, Nicholas Looman, Samuel Lublin, T'Keira Mack, Sydney Major, Kelly Maksymiu, Paige Marino, Andrew Martin, Lauren Martin, Caleb Mason, Jameson McCooey, Miles McCortney, McKenna McNaughton, Ethan Meyers, Miller Mietus, Brett Montevecchio, Allen Mraz, Elizabeth Mueller, Molly Murty, Kateryna Nadtochii, Emma Natale, Seetha Nathan, Michelle Nguyen, Danielle Novak, Stephanie Novak, Kaden O'Hora, Kadence Ostheller, Lindsay Paille, Ryan Parton, Aiden Pellow, Scott Petre, Gabriel Plata, Lillian Plympton, Berkeley Pollack, Ella Powers, Marietta Psarros, Sierra Quarterman, Kayla Ragaisis, Ava Ramsey, Nathan Refici, Beatrice Reichman, Kara Reuter, Landon Richmond, Michael Ritz, Isabell Roth, Ellie Rouse, Mikayla Sabel, Lillian Saulpaugh, Emma Scanlon, Alec Schickler, Rachel Schultz, Robert Schultz, Abigail Seaman, Timothy Sercu, Caitlyn Shape, Allison Snyder, Brooke Soike, Kathleen Soysa, Tyler Stamp-Warner, Erica Stevens, Megan Stout, Parker Szwejbka, Ryan Taddeo, Madison Tamburrini, Thomas Tannous, Preston Tomiuk, Lindsay Topel, Derek Torres, Benjamin Turner, Amelia Tyo, Zachary Van Woerkom, Elijah VanHoover, Emma Verbree, Emily Vessa, Nicholas Vessa, Jackson Wade, Sarah Wallen, Jack Walsh, Cassidy White, Thomas White, Riley Wilkins, Adia Wolford-Tuffy, John Woods, Anna Yatteau, Alexander Young and Marisa Zwick.

Honor: Lucy Allen, Saylor Andrews, Corinne Arnold, Emmett Barrese, Samantha Battaglia, Christina Bellaire, Benjamin Blair, Meghan Bowman, Margaret Bush, Matthew Clair, A'zhyia Clemons, Aiden Cook, Morgan Coon, Tyler Crounse, John Curtis-Braley, Nicholas DeJong, Yeshaira Diaz, Luca DiLiberto, Kane Dumitrescu, Brooke Elwell, Elaine Fenuku, Luis Fernandez, Zooey Gagnier, Julietta Garcia, Cian Gavin, Ayden Gray, Alec Griswold, Brady Hurteau, Vikas Karch, Meghan Kuzniar, Amber Ledtke, Kiernan Magee, Chad Mandery, Bryce Nickson, Emilia Numanovic, Adam Parasch, Rose Pfeiffer, William Raethka, Michael Ricci, Trinity Rivera, Emma Rohrs, Ian Ruliffson, Grace Rund, Dashiel Russ, Ryan Sanders, Nikko Sandgren, Andrew Scheible, Jennifer Schojan, Vita Snitko, Colin Stampfer, Natalie Stinehour, Samuel Swanger, Isabella Teal, Emily Thompson, Jeanne Tollis, Aidan Torres, Alexandria Truesdell, Ana Turri, Grace VanHouten, Maxwell Vordonis, Sophia Wattie, Samuel Weaver, Allison Young and Sara Zeller.

11th Grade

High Honor: Omer Aktas, Kaden Altfather, Emma Argentieri, Marcus Atwood, Camryn Bales, Katie Baumer, Sarah Baumer, Diana Black, Kiara Blue, Jarrett Burton, Aleescia Cafferelli, Justin Camp, Samyah Campbell-Whitlock, Sadie Carroway, Martha Casey, Alexa Cassidy, Delaney Cassidy, Lauren Castellani, Anna Cerosaletti, Keira Cheng, Sara Cipolla, Natalie Cohen, Alec Constable, Paytyn Crane, Kaitlyn Crocker, Madelyn Cutter, Ashton Davies, Meaghan Davis, Anna Decker, Elizabeth DeGennaro, Calogero Delisanti, Thomas DiFranco, Devon Dostie, Kameron Doughty, Cara Elledge, Eva Elliot, Elisa Faklaris, Elizabeth Fallat, Jonathan Farnham, Jacob Feasel, Courtney Felton, Sophia Fitzgerald, Owen Fox, Spencer Freeman, Lauren Fuchs, Connor Fusilli, Leah Fusilli, Anthony Gabriel, Erin Garland, Kacie Garofalo, Natalie Giunta, Kristian Grahovski, Madelyn Graves, Madeline Gunerman, Brendan Harman, Nathan Hart, Catherine Healy, Janiyah Henry, Etta Herman, Alyssa Hervey, Jonathan Hickey, Jackson Holleran, Maria Huber, Parker Jackson, Hamid Jalloh, Deanna Jolley, Wisteria Jones, Molly Joyce, Matthew Karpen, Adam Khan, Alexander Leete, Mikayla Leibenguth, Zane LePage, Brian Lester, Nicole Leute, Samantha Levy, David Lewis, Andrew Ludwig, John Maness, Michael Marchese, Audrey Marino, Francesca Marino, Ava Mathis, Isaac McBeth, Ainslie McCorry, Leslie McDonough, Sean McElduff, Shane McMillan, Kyle Meagher, Andrew Milliman, Tanner Morrison, Connor Mruthyunjaya, Sierra Nakas, Sydney Nakas, Zain Nathan, Meghan Nelson, Jack Neufeglise, Katherine Neyland, Novalie Nguyen, Aiden Nolte, Dusko Numanovic, Rachel Ott, Grace Pacatte, Alexander Perdue, Andrew Peterson, Kaitlyn Pizzi, Conner Plato, Chase Playfair, Nicholas Raspante, Nathan Reale, Wyatt Refici, Claire Reichard, Ishan Renjen, Logan Romeika, Cole Rossi, Adelya Sabirova, Kacie Salva, Emma Sansouci, Andrew Saylor, Robert Schembri, Brody Schenk, Braeden Sens, Colby Shores, Donald Slattery, Aliana Slaven, Anneke Smeenk, Dawson Smith, Payton Smith, Ethan Snyderman, Gracia Solenyanu, Gibson Spector, Miles Stefko, Audrey Struzyk, Jamie Terry, Cassandra Thayse, Austin Tobin, Julia Tooker, Madeline van Wijngaarden, Karen Vanderbilt, Alexandria Visconte, Markus Wang, Garrett Webster, Jacob Weiss, Allison Wharton, Jase Whitehead, Trevor Wiesen, Leah Wildman, Molly Wildman, Audrey Willette, Chloe Wilson, Ja'vyon Winston, Gabriella Zapasnik, Rachael Zimmerli and Miya Zukoski.

Honor: Taylor Albert, Leah Cilano, Kellen Davis, Emma Doughty, Eowyn Grace Ellison, Danyele Emler, Connor Faczan, Isabella Felice, Daniel Gregory, Samuel Guiffrida, Jeremiah Hall, Lucas Hare, Emily Johnson, Alexander Keim, James Loiacono, Margaret Marcus, Nicholas Marino, Katie McGann, Aidan McMahon, Ryan Militello, Nathan Nizinsky, David Ott, Aidan Pacatte, Morgan Peters, Alexzander Petrosino, Lauren Pichany, Joshua Robinson, Douglas Runge, Olga Rydkina, Carmin Saccardi, Eli Siracusa, Sean Smith, Trevor Smith, Jacob Turner, Robert Tyler, Elijah Utz, Jola Visser, Duncan Watts, Ryan Way, Robert Wing and Hugh Woodside.

12th Grade

High Honor: Kreg Abbott, Mehmed Aktas, Grace Anton, Katelyn Ardilio, Lucas Aust, Anne Barber, Kylie Bell, Michael Bicek, Caroline Blair, Olivia Blauvelt, Erin Block, Hailey Bloom, Emma Blumenstock, Cameron Bradley, Helena Brophy, Shane Brown, Ashley Buchanan, Ella Bulger, Cassidy Callahan, Maddox Carreira, Lily Casey, Brianna Chalupa, Kathleen Christman, Summer Cisco, Ethan Conway, Kayla Coughlin, John Cramer, Grace Crounse, Norah Czajka, Dina Dahhan, Sarah D'Alfonso, Diane Dang, Lilly Dangler, Asella Davison, Emily Decker, Anna DiLeo, Olivia Dillenbeck, Max Dominikoski, Faye Domroes, Celia Dow, Cecelia Ebersold, Christian Egger, Zachary Ehret, George Finter, Jordan Fixsen, Carly French, James Fries, Abigail Giacoman, Ajani Gilbert, Brandon Gordon-Mancini, Nicholas Gorski, Grant Grigaitis, Jordyn Guche, Mert Gurcan, Grace Hansen, Melanie Heidman, Andrew Heinze, Cassidy Herman, Athena Howes, Evan Ingerick, Lily Jacobson, Katherine Jarvis, Leyla Johnson, Jack Josephson, Jaiden Jurgensen, Melisa Kapidzic, Georgina Keilman, McKenzie Keim, Austyn Kelly, EmmaLee Klembczyk, Yaa Kornne, Ben Krenzer, Cooper Kropman, Elizabeth Kuryla, Katherine Kuzniar, Lauren Larsen, Rachel Leatt, Michael Liao, Elizabeth Litvinov, Jackson Majka, Michael Marcy, Owen Marino, Eric Martin, Hannah Martz, Abigail Mayfield, Emma McGrath, Madison McMahon, Allison Merrill, Lauren Merrill, Connor Monfort, Lauren Montagne, Kiarra Montanez, Emmalee Moore, Chloe Moran, John Murty, Mary Namisnak, Jonathan Nguyen, Madison Nguyen, Anna Northrup, Andrew Olson, Peyton Pace, Maya Paul, Grace Pfeiffer, Tali Phillips, Grace Pietak, Jack Podanoffsky, Julia Polvino, Dominick Porto, Anna Presicci, Erjona Qerimi, Sarah Rall, Zachary Randall, Ariel Ratner, Tyler Revill, Tannor Riccardella, John Richiusa, Keegan Robinson, Noah Rogoff, Caitlin Roos, Dillon Rose, William Rugaber, Ethan Sanders, Jackson Saulpaugh, Collin Sauter, Drake Saysomvang, Kendal Scanlon, Julia Schicker, Chandler Schock, Jemeah Scott, Andrew Seaman, Talia Senall, Catherine Sharman, Jacob Shaw, Nathaniel Shor, Inaya Siddiqui, Conor Smith, Riley Smith, Nathan Sobko, Abigail Spector, Katharine Stehle, Liya Stein, Hannah Stevens, Megan Szakos, Georgios Theodorakakos, Spencer Thomas, Trevor Torres, Noel Tortora, Avery Turk, Mia Tychoniewicz, Katheryn Uetz, Victoria Usachev, Michael Valladares, Evelyn van Wijngaarden, David Van Woerkom, Sofiia Vasylieva, Brady Ventura, Jakob Vick, Jasmine Vilaysak, Justin Villone, Owen Visser, Joseph Vogt, Addison Wallace, Lili Walpert, Kayla Way, Lindsey Wiesen, Ryan Wilkins, Brianna Williams, Serena Yang, Emma Yates, Anna Young, Nolan Zach, Gage Ziehl, Mark Zilist, Lejla Zornic and Makenzie Zwick.

Honor: Delaney Allen, Emanual Anderson, Michael Antinelli, Jadon Blaakman, Abigail Blieden, Nicholas Bruce, Elena Bulling, Declan Carey, Anna Carpenter, Jaden Cassady, Christian Cerda, Alexander Clark, Troy Cordell, Jonah Cuestas, Alyssa Deckman, Ruvem Dolya, Rabea Duganhodzic, Haley Emmick, Roberto Farrell, Timothy Furst, Lily Gannon, Tessa Grover, Paige Guilfoyle, Grace Hansen, Damien Hotte, Collin Husband, Nicholas Ianniello, Jack Jurus, Leah Kalvitis, Zachary Kaper, Olivia Kernan, Joshua Kesby, Sadira Kuelling, Salvatore Latore, Matthew Mady, Ashley Masciangelo, William Maves, Nathan Metildi, Cory Miller, Drew Miller, Alexander Nenadic, Carter Norton, Angelo Palazzo, Ethan Pendelberry, Cecelia Plympton, Cole Romeika, Shannon Salluzzo, Connor Sardone, Maxwell Segal, Bakhita Solenyanu, Elizabeth Taddeo, Jack Tilley, Ethan VanHouten and Susan Wallace.